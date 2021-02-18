Порядок расчета и срок перечисления подоходного налога с зарплаты в 2021 году

Подоходный налог с зарплаты начисляется и удерживается фирмой с заработной платы каждого конкретного работника. Как правильно рассчитать налог к уплате? Когда перечислять НДФЛ с зарплаты в бюджет? Есть ли штрафы за несвоевременную уплату подоходного налога в 2021 году? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале далее.

Понятие и ставки подоходного налога в 2021 году

Подоходный налог (НДФЛ) — налог, уплачиваемый с полученных доходов всеми резидентами и нерезидентами России. Рассчитывает, удерживает и перечисляет подоходный налог с зарплаты налоговый агент, т.е. лицо, выплачивающее доход.

Под налогообложение подпадают практически все доходы физика:

заработная плата; премии, надбавки; вознаграждения, полученные в рамках выполнения договоров гражданско-правового характера; выигрыши; доходы, полученные в натуральной форме и т.д.

Ставки подоходного налога зависят от статуса физлица и вида дохода:

Ставка налога Применяется к: 13% доходам резидентов РФ;

доходам беженцев и граждан ЕАЭС, полученным при исполнении трудовых обязанностей на территории РФ 15% дивидендам, выплачиваемым нерезидентам 30% доходам по ценным бумагам российских компаний 35% выигрышам в сумме более 4 тыс.руб.;

процентам по вкладам в части превышения суммы процентов, исчисленной исходя из увеличенной на 5% ставки рефинансирования ЦБ и т.д.

Какие суммы не облагаются подоходным налогом

НК РФ не содержит определенных льгот по НДФЛ. Но предусматривает определенные суммы:

в виде доходов, которые не облагаются налогом вовсе;

которые не облагаются налогом в установленном размере и вычитаются из полученного дохода (вычеты). То есть полученный доход уменьшается на величину вычета и с остатка удерживается подоходный налог.

Вычеты бывают:

стандартные (детские вычеты); имущественные (на приобретение/ продажу имущества); социальные (на лечение, обучение, пенсионное обеспечение); профессиональные (только для физлиц, выполняющих работы по договорам ГПХ, а также ИП, самозанятых лиц и т.п.); инвестиционные (для физлиц, которые открывают инвестиционные счета, а также получают доходы от продажи (погашения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ).

Порядок удержания подоходного налога из заработной платы

Доход в виде заработной платы начисляется один раз в месяц, в последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ). Соответственно, один раз в месяц должен исчисляться и удерживаться подоходный налог с зарплаты. Это положение подтверждено письмами Минфина РФ от 12.09.2017 № 03-04-06/58501, от 10.04.2015 № 03-04-06/20406. Исключение составляет ситуация увольнения работника, при которой расчет его заработной платы за текущий месяц делается в день увольнения (последний рабочий день).

Сроки уплаты в бюджет подоходного налога с начисленной зарплаты, в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ, связаны с датами фактической выплаты доходов. НДФЛ с заработной платы перечисляется не позднее следующего дня за днем его выплаты.

В связи с тем, что ст. 136 ТК РФ обязывает организации выплачивать заработную плату не реже 2 раз в месяц (за первую и за вторую его половины), заработная плата фактически выплачивается дважды:

в текущем месяце за его первую половину (аванс);

в следующем за расчетным месяце за его вторую половину (окончательный расчет).

С 03.10.2016 ст. 136 ТК РФ ограничивает срок, в течение которого начисленная зарплата должна быть выплачена: дата выплаты не может устанавливаться более поздней, чем 15 календарный день, наступающий после периода, за который зарплата начислена.

Нужно ли уплачивать НДФЛ при выплате аванса? Если его платят до окончания месяца, с которым он связывается, то не нужно. Аванс — это еще не заработная плата, а выплата в счет той суммы, которая будет рассчитана только в последний день месяца. Точка зрения о том, что НДФЛ с аванса перечислять не нужно, подтверждается письмами Минфина РФ от 15.12.2017 № 03-04-06/84250, ФНС от 29.04.2016 № БС-4-11/7893, от 26.05.2014 № БС-4-11/10126@.

Особой является ситуация с авансом, дата выплаты которого совпадает с последним днем месяца (т. е. днем начисления дохода за этот месяц). Налоговые органы полагают, что НДФЛ с такого аванса уплачиваться должен. Поддержать их могут и судебные инстанции (см. определение ВС от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804).

Правила расчета аванса строго не установлены. Начисление суммы выплачиваемого аванса в бухгалтерском учете не делается. Фирма сама вправе принять решение о том, в какой сумме он будет выплачиваться. Это может быть полная сумма заработной платы, начисленной за первую половину месяца, без удержания из нее суммы подоходного налога, или сумма заработной платы, уменьшенная на величину НДФЛ. Второй вариант для организации предпочтительнее в связи с вероятной возможностью прекращения работы сотрудником во второй половине месяца. В этом случае взять не удержанный с выплаченных доходов подоходный налог будет просто не из чего.

Алгоритм расчета подоходного налога с зарплаты в 2021 году на примере

Рассмотрим порядок расчета и удержания подоходного налога с заработной платы.

Пример.

Самохина Л.А. работает продавцом в ООО «Альтернатива». Ее заработная плата составляет 30 тыс. руб. в месяц. У Самохиной на иждивении находятся 3-е детей и она написала заявление о предоставлении ей стандартного вычета.

Необлагаемые налогом суммы вычета составят:

1 400 руб. — на 1-го ребенка;

1 400 руб. — на 2-го ребенка;

3 000 руб. — на 3-го ребенка.

Величина налога к удержанию за январь 2021 года равна: 3 146 руб. ((30 000 — 1 400 — 1 400 — 3 000) *13%)

Выплатив зарплату, ООО «Альтернатива» обязано перечислить удержанный из заработной платы налог.

Рассмотрим порядок перечисления подоходного налога с зарплаты в бюджет.

Перечисление подоходного налога в 2020-2021 годах

В настоящее время установлен единый срок для уплаты НДФЛ со всех форм выплаты заработной платы. Перечислить НДФЛ в бюджет организация обязана не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты зарплаты с учетом переноса срока из-за выходных и праздничных дней (п. 2 ст. 223, п. 6. ст. 226 НК РФ).

Особый срок для перечисления НДФЛ установлен по больничным и отпускным. Удержанный налог надо перечислить в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором произведены такие выплаты.

В платежном поручении на перечисление НДФЛ с заработной платы в поле 101 «Статус плательщика» указывают цифру 02, соответствующую статусу налогового агента.

При оформлении платежных поручений следует учитывать, что приказом Министерства финансов РФ от 30.10.2014 № 126н отменено требование об обязательности заполнения поля 110 «Тип платежа».

Важно! Нарушение срока перечисления подоходного налога (даже на один день) наказывается не только пенями, но и штрафом в размере 20% от несвоевременно уплаченной суммы (ст. 123 НК РФ).

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Итоги

Срок перечисления НДФЛ с зарплаты зависит от даты фактического получения дохода. С 2016 года этот срок стал единым для всех форм выплаты зарплаты: не позже дня, наступающего за днем ее фактической выдачи с учетом возможности переноса из-за выходных дней. Исключение установлено для больничных и отпускных, крайний срок уплаты налога с которых соответствует последнему дню месяца их выплаты.