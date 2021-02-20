Отпускам посвящена глава 19 Трудового кодекса РФ, статья 114 которой гарантирует работникам предоставление ежегодных отпусков с сохранением места работы и среднего заработка. Таким образом, отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку оплачиваются в рамках трудовых отношений (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Однако, кроме предусмотренных трудовым законодательством, работникам могут предоставляться и иные виды отпусков. Обязан ли в этом случае работодатель облагать взносами такие отпускные? Какие изменения в законодательстве в 2021 году повлияли на расчет отпускных? Каковы условия и сроки оплаты страховых взносов с отпускных? Ответы на эти вопросы приведены в нашей статье.

Нужно ли платить страховые взносы с отпускных в 2021 году

Да, нужно. Дело в том, что, согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, объектом обложения страховыми взносами являются все выплаты, начисляемые работникам в рамках трудовых отношений, в том числе и отпускные. Причем это касается всех видов отпусков, включая и те, которые предусмотрены Трудовым кодексом, и те, которые установил работодатель, например, дополнительный дородовой отпуск — п. 2 письма Минфина РФ от 21.03.2017 № 03-15-06/16239.

В 2021 году никаких изменений указанное выше положение не претерпело, поэтому с сумм отпускных необходимо начислить взносы в общеустановленном порядке.

Однако есть отпускные, которые освобождены от начисления страховых взносов. К ним относится оплата дополнительного отпуска работника на санаторно-курортное лечение. Страховыми взносами на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ и на страхование от несчастных случаев данный вид отпускных не облагается (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ, письмо ФСС РФ от 14.03.2016 № 02-09-05/06-06-4615 (вопрос 3). Схожий вывод содержится в письме Минфина РФ от 16.12.2019 № 03-15-05/98120.

Обратите внимание, что оплата стоимости санаторно-курортных путевок работнику, в том числе в течение пяти лет до достижения им пенсионного возраста, взносами на ОПС, ОМС, на случай ВНиМ и травматизм облагается. Дело в том, что данные выплаты:

производятся в рамках трудовых отношений, поэтому являются объектом обложения страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ);

не поименованы в числе не облагаемых взносами выплат, согласно ст. 422 НК РФ и ст. 20.2 закона № 125-ФЗ.

Какие страховые взносы платятся с отпускных

Страховые взносы с сумм отпускных выплат начисляются в обычном порядке (п. 2 ст. 425 НК РФ):

на ОПС — в размере 22 процентов с выплат, не превышающих предельную базу (1 465 тыс. рублей), 10 процентов — с выплат сверх базы;

на ОМС — в размере 5,1 процента со всех облагаемых выплат;

на ОСС — в размере 2,9 процента с выплат, не превышающих предельную базу (966 тыс. рублей).

Кроме того, отпускные облагаются и страховыми взносами от несчастных случаев (п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ) по тарифу от 0,2 до 8,5 процента в зависимости от класса профессионального риска, присвоенного компании.

Страховые взносы на отпускные следует начислять на всю сумму одновременно с заработной платой.

Изменения оплаты страховых взносов с отпусков в 2021 году

Во-первых, при расчете страховых взносов в 2021 году нужно учесть увеличение предельной базы. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.11.2020 № 1935 она составила:

1 465 тыс. рублей — на ОПС;

966 тыс. рублей — на ОСС.

Во-вторых, Законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ ст. 427 НК РФ дополнена положением о применении субъектами МСП пониженных тарифов взносов с выплат, превышающих МРОТ. Величина МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ). Размеры пониженных ставок страховых взносов для указанной категории плательщиков следующие:

на ОПС — 10 процентов;

на ОМС — 5 процентов;

на ВНиМ — 0 процентов.

Выплаты за месяц ниже уровня МРОТ облагаются взносами по основным тарифам.

Взносы на травматизм с любой суммы выплат также начисляются по общеустановленным ставкам.

Условия применения пониженных страховых взносов с отпусков

Согласно пункту 9 положения о среднем заработке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, для расчета отпускных необходимо средний дневной заработок умножить на количество календарных дней отпуска.

Средний дневной заработок определяется путем деления базы для отпускных за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска) на количество отработанных дней за расчетный период.

Поскольку в базу для расчета отпускных входит зарплата за отработанные дни, условия для применения пониженных взносов распространяются и на отпускные выплаты.

Согласно статье 6 Закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, плательщики — субъекты малого или среднего предпринимательства в соответствии с Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в отношении части выплат в пользу каждого физлица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над МРОТ, вправе применить пониженные тарифы страховых взносов по совокупной ставке 15 процентов (на ОПС — 10 процентов как в пределах базы, так и свыше нее, на ОСС — 0 процентов, на ОМС — 5 процентов) — пп. 17 п. 1, п. 2.1 ст. 427 НК РФ, письма Минфина РФ от 26.01.2021 № 03-15-06/4313, от 21.09.2020 № 03-15-06/82431, 03-15-06/82436).

К субъектам МСП относятся средние, малые и микропредприятия.

Критерии субъектов МСП приведены в таблице.

Вид предприятия Среднесписочная численность сотрудников Доход Ограничения по структуре капитала Норма закона Малое предприятие Не более 100 человек Не более 800 млн рублей Минимум 51 процент уставного капитала должен принадлежать физлицам или организациям — субъектам МСП. Доля организаций, не относящихся к МСП, не должна превышать 49 процентов, доля государства, регионов или НКО — 25 процентов Пункт 1 ч. 1.1 ст. 4 закона № 209-ФЗ Микропредприятие Не более 15 человек Не более 120 млн рублей Среднее предприятие Не более 250 человек Не более 2 млрд рублей

Проверить принадлежность к СМСП можно в специальном реестре на сайте ФНС.

Каких-либо дополнительных условий, касающихся условий применения МРОТ к конкретным видам выплат, в законе не приведен, поэтому полагаем, что страховые взносы по пониженной ставке рассчитываются как сумма заработной платы и отпускных выплат минус МРОТ (12 792 рубля), умноженная на 15 процентов совокупного тарифа.\

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Страховые взносы с переходящих отпусков

На практике дни отпуска работника могут выпасть на разные месяцы, причем бывает, что они приходятся на разные отчетные (налоговые) периоды.

В этом случае, независимо от того, делит ли организация в налоговом учете отпускные между месяцами отпуска, страховые взносы в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, и учитываются в периоде их начисления. То есть датой осуществления таких расходов признается дата их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ, письмо Минфина РФ от 01.06.2010 № 03-03-06/1/362).

Таким образом, если отпуск работника приходится на март и апрель 2021 года, страховые взносы с них организация признает в налоговом учете в марте 2021 года.

Расчет страховых взносов с отпускных в 2021 году

Взносы с отпускных рассчитываются в общеустановленном порядке. Для этого необходимо включить отпускные в облагаемую базу за тот месяц, в котором они начислены (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424 НК РФ, письма Минтруда РФ от 04.09.2015 № 17-4/Вн-1316, 17-4/В-448). Дата выплаты отпускных роли не играет. Например, если отпускные начислены в феврале, их нужно включить в базу по взносам за февраль наряду с заплатой.

Допустим, работник ушел в отпуск с 15.02.2021 на 14 дней.

За расчетный период с 01.02.2020 по 31.01.2021 ему начислены:

отпускные — 29 120,56 руб. (2 080,04 руб. x 14 дн.);

зарплата за февраль 2021 года — 31 578, 90 руб. (3 157, 89 руб. x 10 дн.);

зарплата за январь 2021 года — 60 000,00 руб.;

сумма выплат нарастающим итогом с начала года — 120 699,46 (60 000,00 руб. 31 578,90 руб. 29 120,56 руб.);

база для страховых взносов на ОПС — 120 699,46 руб. (меньше предельной величины базы 1 465 тыс. руб.);

база для страховых взносов на ВНиМ — 120 699,46 руб. (меньше предельной величины базы 966 тыс. руб.);

база для страховых взносов на ОМС — 120 699,46 руб.;

база для взносов на травматизм — 120 699,46 руб.;

страховые взносы на ОПС нарастающим итогом — 26 553,88 руб. (120 699,46 руб. x 22 процента);

страховые взносы на ОМС нарастающим итогом — 6 155,67 руб. (120 699,46 руб. x 5,1 процента);

страховые взносы на ВНиМ нарастающим итогом — 3 500,28 руб. (120 699,46 руб. x 2,9 процента);

страховые взносы на травматизм нарастающим итогом — 241,40 руб. (120 699,46 руб. x 0,2 процента).

Сроки перечисления страховых взносов с отпускных — не позднее 15-го числа следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ).