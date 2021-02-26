Как исправить ошибку в отчете СЗВ-ТД

Всех нанимателей обязали с 2020 года передавать сведения о трудовой деятельности своих сотрудников в информационные ресурсы ПФР (ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ). Данные подаются по форме СЗВ-ТД, утвержденной Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. В числе передаваемой информации — сведения о сотруднике, месте работы, трудовой функции, датах приема и увольнения, переводах и других кадровых перестановках.

Сроки сдачи отчета четко регламентированы (пп. 2 п. 2.5 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). О трудоустройстве или увольнении сотрудника сообщить нужно не позже рабочего дня, следующего за днем издания приказа. По другим кадровым мероприятиям бланк сдается раз в месяц — до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Ошибки при заполнении отчета СЗВ-ТД

Правила исправления ошибок в СЗВ-ТД, а также коды ошибок, выявляемых системой ПФР, определены Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п.

После отправки СЗВ-ТД и получения от ПФР протокола работодателю нужно просмотреть, положительный он или отрицательный, и какой код ошибки зафиксировала система. Ошибки могут быть трех типов: предупреждения, негрубые ошибки и грубые ошибки.

Коды 20 означают, что отчет принят, но нанимателю нужно перепроверить сведения и в случае необходимости откорректировать их.

Коды 30 означают, что сведения приняты частично и требуют корректировки или дополнения.

Согласно пункту 38 инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 22.04.2020 № 211н, при выявлении фондом ошибок в сведениях, поданных страхователем, последнему направляется уведомление об их устранении. На корректировку данных отводится пять рабочих дней.

Коды 50 означают, что отчет не принят и его нужно сдать заново.

Процедура исправления ошибки в СЗВ-ТД зависит от того, принял ПФР отчет или нет. Если пришел положительный протокол, но имеется ошибка, следует отменить запись с ошибочными данными. Для этого подается еще одна форма СЗВ-ТД, заполненная так же, как изначально, но напротив ошибочных сведений в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X». В следующей строке указываются исправленные сведения (п. 2.6, 2.7 приложения 2 к постановлению № 730п).

Если фонд отчет не принял, то есть получен отрицательный протокол, нужно заново заполнить бланк и отразить в нем только достоверные сведения.

Найти недочеты в отчете может как фонд, так и работодатель. Если ошибку нашел работодатель, он вправе исправить ее самостоятельно до того, как неточность обнаружит фонд (п. 40 инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 22.04.2020 № 211н).

Отчет СЗВ-ТД: код ошибки 20

Расшифровка кодов 20 приведена в приложениях к постановлению № 730п. Получение из ПФР протокола с кодом ошибки 20 свидетельствует о следующих некритичных недочетах:

код 20 (ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3) — в отчете указан КПП, отличный от КПП, по данным ПФР;

код 20 (ВС.Б-МП.1.3) — данные на совместителя подаются повторно.

Ошибка 30 в отчете СЗВ-ТД

Согласно приложениям к постановлению № 730п, если программа ПФР выдает ошибку 30, это означает:

код 30 (ВС.Б-ЗЛ.1.1) — Ф.И.О. и СНИЛС не соответствуют данным ПФР;

код 30 (ВС.Б-МП.1.1) — отмена сведений не принята, так как нет сведений об отменяемом мероприятии;

код 30 (ВС.Б-МП.1.2) — сведения не приняты, так как они дублируют ранее учтенные данные;

код 30 (ВСЗЛ.ОП.1.1) — не прошел проверку страховой номер;

код 30 (ВСЗЛ.ОП.1.10) — неверно указан год (должно быть четыре цифры);

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.2) — дата мероприятия позже текущей даты;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.3) — дата мероприятия позже даты заполнения;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.4) — «Дата с»" позже «Даты по»;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.5) — ошибка в мероприятии со значением «ПРИЕМ» (должен быть заполнен один из элементов «Должность» и (или) «Сведения»);

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.6) — ошибка в мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» (в обязательном порядке указывается «Номер статьи ТК РФ» либо «Основание увольнения»);

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.7) — ошибка в мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» (в обязательном порядке заполняется элемент «Сведения»);

код 30 ЭТК.СЗВ-ТД.1.12 — ошибка в мероприятии «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» (обязательно заполняются элементы «Сведения» и (или) «Должность»);

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.15) — ошибка в мероприятии «ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» (в обязательном порядке заполняются элементы «Сведения» и (или) «Должность»);

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.16) — UUID (уникальный идентификатор мероприятия) повторяется;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.17) — не указана причина увольнения;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.20) — в СТД должен быть хотя бы один из блоков «Заявления» или «Трудовая деятельность»;

код 30 (ЭТК.СЗВ-ТД.1.21) — не указана дата подачи заявления для заявления со статусом «Подано».

Ошибка в отчете СЗВ-ТД: код 50

Исправление ошибки с кодом 50 невозможно. Если ошибки при отправке СЗВ-ТД обозначены кодом 50, отчет не принят. Его нужно сформировать заново, исключив причину отказа в приеме. Как проверить расшифровку кода отказа в приеме отчета, говорится в приложениях к постановлению № 730-п.

Грубыми ошибками, совершенными при сдаче СЗВ-ТД, считаются:

код 50 (АФ.КСФ.1.1) — некорректно заполнен XML-документ;

код 50 (АФ.СХ.1.1) — несоответствие XSD-схеме;

код 50 (АФ.СХ.1.1.2) — неуникален страховой номер;

код 50 (АФ.ЭП.1.1) — проблемы с электронной подписью;

код 50 (ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1) — регистрационный номер не зарегистрирован в ПФР;

код 50 (ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2) — ошибка в ИНН работодателя.

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Что делать, если отчет СЗВ-ТД сдан с ошибками

Если СЗВ-ТД сдана, ПФР ее принял, но впоследствии страхователь обнаружил недочеты в отчете, исправление ошибок допускается.

Так, согласно пункту 40 инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 22.04.2020 № 211н, страхователь вправе исправлять ошибки в ранее поданных и принятых фондом сведениях до момента их выявления ПФР. При таких обстоятельствах платить штраф не придется.

Корректировка сведения в СЗВ-ТД осуществляется по правилам, приведенным в п. 2.6, 2.7 приложения 2 к постановлению № 730п. Сдается еще один бланк с указанием ошибочных данных и пометкой в признаке отмены, а ниже указываются корректные сведения.