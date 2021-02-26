Новые правила по охране труда на автомобильном транспорте

Все, наверное, уже знают, что с 1 января вступили в силу 40 обновленных правил по охране труда, а 113 правил в предыдущей редакции утратили свою силу. В статье мы рассмотрим изменения в правилах по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда № 871н от 09.12.2020. Какие требования убрали, а какие добавили в новые ПОТ?

Всего данный документ насчитывает 90 различий по сравнению с прошлой версией, поэтому ниже представляем вам краткий обзор основных изменений в данных ПОТ.

Основным изменением, касающихся всех новых Правил по охране труда, является появление у работодателей возможности ведения электронного документооборота в области охраны труда с использованием электронной цифровой подписи.

Кроме того, в новую версию ПОТа введено понятие оценки уровня профессионального риска.

Работодатель на основе данной оценки рисков в праве устанавливать дополнительные требования безопасности, а также использовать дистанционный контроль (например, аудио и/или видео фиксацию) на производстве.

Из новых Правил убрали воздействие одно вредного фактора — повышенной или пониженной подвижности воздуха.

Еще изменения:

территория автотранспортной организации в ночное время должна быть освещена, но в отличие от требований в предыдущей редакции, вид управления освещением т работодатель может выбрать самостоятельно;

требование о наличии проходных и калитках на территории работодателя исчезло, осталось только требование о запрете прохода на территорию организации через въездные ворота, предназначенные для транспорта;

уровень уклона полов для стока воды, уборка и очистка пола теперь не нормированы и находятся на усмотрении работодателя;

необходимость оснащать наружные ворот помещений воздушно-тепловыми завесами при холодных температурах больше не прописана в правилах;

требования по работе с кислотными и щелочными аккумуляторами и к помещениям для них изменились;

появились новые требования к покрытиям и уборке площадок для хранения транспортных средств;

наряд допуск для технического обслуживания и ремонта транспортных средств теперь не нужен для ремонта вращающихся механизмов, для теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и в мазутном хозяйстве;

наряд допуск теперь можно оформлять один на несколько видов работ при совместном их проведении. Больше не нужно выписывать отдельный наряд-допуск на каждый вид работ.

появился запрет на оставление без присмотра в подвешенном состоянии (более, чем на половину диаметра колеса) транспортных средств;

появились новые требования по полам в помещениях для мойки транспортных средств;

при ударных и углошлифовальных работах теперь необходимо выдавать сотрудникам защитные очки;

при прекращении (сбое) подачи электроэнергии электроинструмент необходимо отключать от сети;

новые Правила запрещают хранить на рабочем месте бензин, клей, кислоты и лакокрасочные материалы ни в каких количествах.

Помимо прочего, скорость движения транспортных средств по территории организации теперь устанавливается работодателем, исходя из конкретных потребностей, условий и интенсивности движения на производстве.

Инструктаж по охране труда нужно проводить не перед каждым рейсом, а только перед длительным (более суток) рейсом.

А при любой остановке транспортного средства необходимо устанавливать не менее двух противооткатных упора под колеса.

И наконец, требования по перевозке антифриза и других охлаждающих жидкостей стали не такими жесткими: теперь их можно возить в любых исправных емкостях с герметичными крышками.

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Если ваше предприятие связано с эксплуатацией автомобильного транспорта вам обязательно необходимо ознакомиться с новыми Правилами по охране труда на автомобильном транспорте и актуализировать внутренние локальные акты предприятия в соответствии с касающимися вашей организации изменениями. Также необходимо будет провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда для работников и руководителей (в размере изменений). Также обязательно будет провести внеочередной инструктаж на рабочем месте для сотрудников.

Правила по охране труда — не единственные нормативно-правовые акты, которые затронула регуляторная гильотина. В течение ближайших двух лет будут вноситься изменения и в другие законодательные документы. Поэтому необходимо вовремя отслеживать изменения, чтобы проводить актуализацию локальной документации и необходимые мероприятия с обучением персонала.