Что нужно знать про больничный для внешнего совместителя в 2021 году

Сотрудничество с внешними совместителями вызывает вопросы у бухгалтеров по оплате больничных листов. Кто должен начислять и выплачивать пособие по нетрудоспособности, как рассчитать сумму правильно, если работник получает доход еще и от другого работодателя — на эти и другие вопросы ответим в этой статье.

Оплачивается ли больничный внешним совместителям

Совместители — это люди, которые подрабатывают на другой работе по трудовому договору в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). Например, ваш продавец с 10 до 20 часов продает товар, а с 21 до 8 часов — подрабатывает охранником. Таких работников называют внутренними совместителями. Однако если ваш работник после работы идет трудиться по трудовому договору на другое предприятие, то он считается внешним совместителем.

Работники, трудящиеся по гражданско-правовым договорам, совместителями не считаются.

Сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда в вашей фирме (предположим, она называется ООО «Вера») работает внешний совместитель (назовем его Василием). Его основное место работы на другом предприятии — ООО «Лида». У вас же он подрабатывает в свободное от первой работы время, но тоже оформлен по трудовому договору. А значит, имеет право на получение пособия по нетрудоспособности (п. 2 ст. 287 ТК РФ).

Однако встают закономерные вопросы: если Василий заболеет, кто из работодателей будет рассчитывать ему пособие и кому нужно нести листок нетрудоспособности?

Кто из работодателей должен оплачивать пособие

У внешнего совместителя может быть два и более трудовых договора, заключенных с разными работодателями. Каждый из работодателей платит за него взносы в ФСС. Чтобы понять, кому из них начислять пособие по нетрудоспособности, обратимся к ст. 13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...». Согласно п. 2 этой статьи могут возникнуть ситуации:

Ситуация 1. На момент наступления болезни Василий отработал в ООО «Лида» и в вашем ООО «Вера» два предшествующих календарных года. Пособие по нетрудоспособности ему выплатят оба работодателя — вы и ООО «Лида». В поликлинике Василий возьмет два листка нетрудоспособности — для основного работодателя и дополнительного. Вы — дополнительный работодатель по совмещению, поэтому в вашем экземпляре поставят особую отметку — галочку в графе «По совместительству».

Ситуация 2. На момент наступления болезни Василий работает в ООО «Лида» и у вас, но два предшествующих года он работал совсем на других предприятиях. Пособие по нетрудоспособности назначит и выплатит кто-то один из нынешних работодателей — вы или ООО «Лида». В этом случае Василий вправе выбрать сам, от кого он получит пособие. Обычно работники взвешивают уровень зарплаты и отработанное время, и выбирают того работодателя, от которого сумма получится больше.

Ситуация 3. На момент наступления болезни Василий работает в ООО «Лида» и у вас, но два предшествующих года он работал или у нынешних работодателей, или у каких-то других. Пособие по нетрудоспособности может быть выплачено либо по всем местам работы, либо по одному из последних мест по выбору Василия.

Ситуация 4. Василий утратил трудоспособность из-за болезни или травмы в течение месяца со дня увольнения. Пособие по нетрудоспособности назначит и выплатит страхователь по последнему месту работы или территориальный ФСС.

Если Василий решил получить пособие от нескольких работодателей сразу, то бухгалтеры начислят его исходя из среднего заработка за отработанное время только в своей фирме.

Но представим, что мужчина для начисления пособия выбрал только вашу фирму. Тогда вам, чтобы сделать правильные расчеты, понадобится информация о его заработке с других мест работы (справка по форме № 182н), а также о том, что те работодатели в это же время не начисляют ему пособие по нетрудоспособности по этой болезни.

Вы имеете право просить такие справки (п. 5, 5.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

Если работник не может взять справку от работодателя, например предприятие прекратило деятельность, такую информацию он сможет получить в ПФР.

На начисление пособия у вас есть 10 календарных дней со дня представления работником необходимых вам документов (больничного листка и справок от других работодателей). Деньги должны поступить работнику в ближайшую дату выплаты зарплаты после даты, указанной на листке нетрудоспособности.

Как рассчитывается пособие для внешних совместителей

Больничный оплачивается из двух источников: первые 3 дня — за ваш счет, а за остальное время (начиная с 4-го дня) платит ФСС. Больничный, связанный с уходом за ребенком, полностью оплачивает ФСС.

С 1 января 2021 во всех регионах действует проект «Прямые выплаты» от ФСС по больничным и материнским пособиям. Если раньше работодатель оплачивал пособие из своих средств, а потом возвращал потраченные деньги из ФСС, то теперь фонд не будет возмещать расходы (порядок перехода на прямые выплаты закреплен в ст. 6 Закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ «О внесении изменений...»). Исключение — первые 3 дня больничного: их работодатель все равно оплачивает за свой счет.

Это значит, что бухгалтеру нужно расчитать и выплатить пособие по нетрудоспособности только за первые 3 дня больничного. Остальное же рассчитает и выплатит сам ФСС. Однако ему потребуются от вас сведения о среднем заработке, периоде страхового случая, расчетном периоде и т. д. Предоставить все это вы должны пакетом документов или электронным реестром с соответствующей информацией.

Получив листок нетрудоспособности от работника и заявление о выплате пособия, работодатель должен в течение 5 календарных дней представить в Соцстрах сведения для получения выплаты. В течение 10 календарных дней фонд примет решение о назначении и выплате пособия. Таким образом, работник получит пособие в 2 этапа:

за первые 3 дня болезни — от работодателя на зарплатную карту;

за остальные дни — от ФСС на банковский счет или почтовым переводом.

Если болезнь работника продлилась всего 3 дня, то обращаться в ФСС не нужно. Фонд производит выплаты только с 4-го дня. И даже если предприятие не может выплатить пособие, то его выплачивает территориальный ФСС, но только свою часть — с 4-го дня болезни.

Алгоритм и примеры расчета больничного пособия внешнему совместителю

Выполните последовательные действия:

Подсчитайте суммарный заработок за 2 календарных года до наступления страхового случая. Учитывайте доход от других работодателей, если есть справки. Разделите получившуюся сумму на количество дней в двух годах — на 730: получится средний заработок за день. Умножьте средний заработок за день на количество дней больничного. Умножьте получившуюся сумму на поправочный коэффициент.

Поправочный коэффициент зависит от общего стажа работника. Если в своей жизни работник отработал:

от полугода до 5 лет, то ему положено 60% среднего заработка (коэффициент 0,6);

от 5 до 8 лет — 80% (коэффициент 0,8);

свыше 8 лет — 100% (коэффициент 1).

Пример 1

Для начала посчитаем сумму пособия на примере нашего Василия. Его общий трудовой стаж — 7 лет. На больничном он был 15 календарных дней. Мужчина одновременно работает у вас (в ООО «Вера») и в другой организации — ООО «Лида». Для выплаты пособия он выбрал вашу фирму и принес справку от ООО «Лида», в которой отражен его заработок за 2 года — 200 тыс. руб. У вас Василий зарабатывает 30 тыс. руб. в месяц.

Для начала посчитаем заработок у вас за 2 года: 30 000 руб. х 24 мес. = 720 000 руб.

Прибавим сюда сумму дохода из справки от ООО «Лида»: 720 000 руб. 200 000 руб. = 920 000 руб.

Определим среднедневной заработок: 920 000 руб. / 730 дн. = 1 260,27 руб.

Определим сколько «заработано» в период болезни: 1 260,27 руб. х 15 дн. = 18 904,05 руб.

Применим поправочный коэффициент, чтобы получить итоговую сумму: 18 904,05 руб. х 0,8 = 15 123, 24 руб.

Обратите внимание, что в 2021 году сумма пособия по нетрудоспособности не должна быть ниже МРОТ (Закон № 478-ФЗ). Это значит, что если сумма, рассчитанная по общим правилам за полный календарный месяц, окажется меньше федерального МРОТ, то пособие придется считать исходя из минимального заработка.

Чтобы определить, какая сумму больше, нам нужно дополнительно посчитать, каким будет пособие исходя из МРОТ по формуле:

МРОТ / количество дней в месяце х количество дней болезни

МРОТ за месяц в 2021 году — 12 792 руб. Василий болел 15 календарных дней, поэтому его заработок по МРОТ составит: 12 792 руб. / 30 дней х 15 дней больничного = 6 396 руб.

Теперь сравним суммы, «заработанные» Василием за период больничного (до применения коэффициента). По общему правилу получилось 18 904,05 руб., а по МРОТ — 6 396 руб. Мы должны выплатить работнику большую сумму, т. е. ту, что получилась по общему правилу. Но если бы она была меньше, то перечислили бы исходя из минимальной оплаты труда.

Пример 2

Если бы общий трудовой стаж мужчины был меньше 6 месяцев, то считать фактический доход не нужно. Пособие будет рассчитываться исходя из МРОТ (п. 11 (1) Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, утв. Постановлением Правительства от 15.07.2007 № 375). Тогда бы наш расчет выглядел следующим образом:

(12 792 руб. х 24 мес.) / 730 дн. = 420,55 руб. — среднедневной заработок;

420,55 руб. х 15 дн. = 6 308,25 руб. — заработок за дни больничного;

6 308,25 руб. х 0,6 = 3 784,95 руб. — сумма пособия.

Если больничный не подлежит оплате (например, другой работодатель уже рассчитал и выплатил его), то ФСС откажет вам в выплате, но даст обоснованный отказ. Ознакомьте работника с ответом фонда.

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Подводим итоги