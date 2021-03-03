Страховые взносы IT-компании в 2021 году

Тему налогового маневра в отношении фирм, работающих в области IT, неоднократно поднимали в середине прошлого года высшие должностные лица нашей страны. В чем суть маневра, какие послабления в уплате взносов на обязательное страхование получили IT-организации, расскажем далее.

Налоговый маневр в IT-отрасли в 2021 году

О налоговом маневре для фирм, работающих в сфере IT, в июне 2020 года говорили премьер-министр РФ Мишустин М.В. и Президент РФ. В результате был принят Закон «О внесении изменений в часть 2 НК РФ» от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Фирмы, работающие в IT-отрасли, получили пониженные ставки взносов на обязательное страхование. Подробнее об этом расскажем в следующих разделах нашей статьи.

Таким организациям больше не нужно платить налог на прибыль в бюджет своего региона. Ранее ставка по нему составляла 17 процентов. В федеральный бюджет по-прежнему необходимо перечислять 3 процента от полученной прибыли. Использовать льготный режим может фирма, которая имеет:

государственную аккредитацию в сфере информационных технологий (положение о госаккредитации утверждено Постановлением Правительства РФ от 06.11.2007 № 758);

среднесписочную численность — не менее 7 работников (правила подсчета установлены п. 75 указаний по заполнению форм статистического учета, утвержденных Приказом Росстата от 27.11.2019 № 711);

долю доходов от продажи разработанных ею программ — не менее 90 процентов от размера всех полученных фирмой доходов.

Нововведения получили название налогового маневра потому, что не только ввели ряд послаблений, но и отменили некоторые льготы, которые действовали прежде.

Во-первых, фирмы, работающие в сфере IT, в 2021 году потеряли право единовременно списывать расходы на покупку электронно-вычислительной техники (утратил силу п. 6 ст. 259 НК РФ). Сейчас такую технику следует амортизировать по общим правилам.

Во-вторых, в предыдущем году продажа исключительных прав на программное оборудование (ПО) была освобождена от уплаты НДС без каких-либо условий. Сейчас освобождение действует, если:

ПО состоит в едином реестре российских программ для ЭВМ. Требования к программам для включения в реестр установлены п. 5 правил формирования и ведения единого реестра, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236;

исключительные права не связаны с рекламой или торговлей в интернете. В противном случае нужно будет заплатить НДС.

Таким образом, освобождение от НДС перестало действовать в отношении торговых площадок и программ с рекламными баннерами.

Налог на прибыль и НДС платят компании, работающие на общей системе налогообложения. Мелкие фирмы применяют, как правило, упрощенную систему налогообложения, поэтому рассмотренные налоговые изменения их не коснутся. Льготные тарифы взносов на обязательное страхование будут интересны остальным фирмам. Остановимся на них подробнее.

Льготы по страховым взносам для IT-компаний

Льготы по уплате страховых взносов представляют собой снижение тарифов для российских фирм (пп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ):

работающих в IT-отрасли;

разрабатывающих и продающих собственное ПО в электронной форме или на материальном носителе;

разрабатывающих, адаптирующих и модифицирующих программное обеспечение;

устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы.

Для получения льготы по взносам на обязательное страхование они должны иметь:

1) госаккредитацию по Постановлению Правительства РФ № 758. Для этого в Минцифры России следует направить заявление и справку, подтверждающую, что компания работает в сфере информационных технологий (образцы можно найти в приложениях 2 и 3 к административному регламенту, утвержденному Приказом Минсвязи РФ от 03.11.2011 № 298). Отправить документы на бумажном носителе можно с помощью курьера или заказным письмом с описью вложения. В электронном виде — через портал госуслуг или по электронной почте. Максимальный срок прохождения аккредитации — 30 рабочих дней, что составляет около полутора месяцев;

2) или регистрацию в качестве резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономической зоны. Для получения статуса необходимо разработать бизнес-план для работы в определенной экономической зоне и представить его на суд экспертного совета. Специалисты проверят план на соответствие установленным критериям и примут решение относительно заключения соглашения о ведении деятельности на территории зоны либо откажут в его подписании;

3) среднесписочную численность — не менее 7 работников. Послабления действуют при отчислении взносов на обязательное страхование любых сотрудников фирмы — от генерального директора до уборщицы. Неважно, сколько работников непосредственно разрабатывают ПО. Главное то, что среднесписочная численность должна быть 7 и более человек. Не включают в расчет лиц, выполняющих работу по гражданско-правовым договорам, женщин, находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, и некоторые другие категории;

4) долю доходов от продажи продукции собственного производства — не менее 90 процентов всех доходов фирмы. Для ранее работающих организаций долю рассчитывают по итогам 9 месяцев 2020 года. Для вновь созданной компании — по итогам квартальной отчетности (нужно, чтобы компания, открытая в 2021-м, сдала квартальную отчетность, а доля от продажи собственной продукции составила 90 процентов и более).

В 90-процентную долю следует включать доходы (письмо ФНС РФ от 14.12.2020 № БС-4-11/20560@):

от торговли программным обеспечением собственной разработки;

от предоставления ПО по лицензионным договорам (исключение составляют программы, позволяющие размещать рекламу, делать предложения о купле-продаже продукции, искать сведения о потенциальных контрагентах и заключать сделки);

от разработки, адаптации и модификации программ, в том числе тех, что были созданы фирмами-партнерами;

от тестирования и сопровождения ПО, которое компания ранее разработала, адаптировала или модифицировала (письмо Минфина РФ от 29.01.2021 № 03-15-06/5687).

В число доходов не входят денежные средства, полученные от продажи прав, позволяющих распространять рекламу, получать к ней доступ, предлагать куплю-продажу продукции, искать потенциальных партнеров, совершать сделки. В частности, доходы по агентским договорам, которые IT-компании заключают с клиентами для размещения их рекламы в Сети (письмо Минфина РФ от 03.02.2021 № 03-15-06/6834).

Если по итогам какого-либо квартала компания перестала соответствовать хотя бы одному из указанных требований, она теряет право на льготы с начала этого квартала. Поэтому необходимо указывать в договорах и первичных документах правильные формулировки, например: «Разработка программного обеспечения для электронно-вычислительных машин». А также следует контролировать число работников и выполнять обязательства по соглашению о ведении деятельности на территории экономической зоны.

В 2021 году пониженные ставки предусмотрены и для фирм, которые занимаются проектированием и разработкой электронной продукции и изделий электронной компонентной базы (пп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ). Ранее эти компании не попадали в льготную категорию.

Для получения послаблений организации должны иметь не менее 7 работников и долю доходов от проектирования и разработки продукции — не менее 90 процентов. А также состоять в едином реестре, который ведет Минпромторг РФ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2392). Для включения в реестр в министерство нужно представить:

копии учредительных документов;

данные о наличии лицензионных соглашений на использование систем автоматизированного проектирования или договора с центрами коллективного проектирования;

выписку из штатного расписания, подтверждающую наличие квалифицированных специалистов;

свидетельство о регистрации типологии интегральных схем или документы, подтверждающие постановку на бухучет собственных разработок;

копии выполненных госконтрактов на разработку компонентной базы (при наличии);

копии соглашений с госорганами о предоставлении субсидии на разработку компонентной базы (при наличии).

Минпромторг в течение 10 рабочих дней проверит представленные документы. В случае положительного результата министерство включит сведения в реестр в следующие 10 рабочих дней.

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Тарифы страховых взносов для IT-компаний в 2021 году

Фирмы, имеющие право на послабления, уплачивают в 2021 году взносы в следующем размере:

0,1% — на обязательное медицинское страхование;

1,5% — на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (данный тариф применяется и в отношении зарубежных сотрудников или лиц без гражданства (исключение — специалисты, имеющие высокую квалификацию);

6% — на обязательное пенсионное страхование.

Общая нагрузка взносов на обязательное страхование составляет 7,6%, что значительно меньше по сравнению с некоторыми другими льготными категориями. Например, для субъектов малого и среднего бизнеса минимальная ставка страховых взносов составляет 15% (п. 2.1 ст. 247 НК РФ).

В 2020 году льготная нагрузка для IT-фирм на обязательное страхование равнялась 14%. Ниже рассмотрим, из каких тарифов она складывалась и кто ее мог использовать.

Тарифы страховых взносов для IT-компаний в 2020 году

В 2020 году для фирм, работающих в области IT, также были предусмотрены льготы на уплату взносов на обязательное страхование. Они действовали для российских организаций:

работающих в IT-сфере;

разрабатывающих и продающих свои программы;

производящих работы по разработке, адаптации, модификации программного обеспечения;

устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы.

Требования к таким фирмам были примерно такие, как и в текущем году. Отличие заключалось в том, что из числа доходов не исключали денежные суммы, полученные при передаче прав, позволяющих распространять рекламу, получать к ней доступ, предлагать куплю-продажу продукции, искать потенциальных контрагентов, совершать сделки.

Также отсутствовало указание на то, что ПО должно быть создано самой организацией.

Отличался и размер платежей:

на обязательное медстрахование платили 4%;

на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2%;

на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности сотрудников из-за рубежа — 1,8% (исключение составляли специалисты с высокой квалификацией);

на обязательное пенсионное страхование — 8%.

Общий тариф составлял 14%.

Для фирм, проектирующих и создающих электронную продукцию, послаблений не было.