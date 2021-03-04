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Федеральные стандарты бухучета: список основных в 2021 году

Уж так устроен бухучет, что без стандартов в нем — никуда. Федеральные стандарты устанавливают допустимые способы ведения бухгалтерского учёта и обязательны для всех. Поговорим о том, о каких новых стандартах нужно знать на данный момент.

Что вступает в силу в 2021 году для коммерческих организаций

Начнем с бухучета коммерческих организаций. В прошлом году вышел приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н, который вводит два новых федеральных стандарта бухучета — ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Некоторые из требований этих стандартов будут необязательными для тех компаний, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета - об этом мы скажем далее. 

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Обратите внимание, что перевести бухучет на еще один из стандартов — ФСБУ 5/2019 «Запасы» — нужно обязательно!

В чем особенности ФСБУ 5/2019

По этому стандарту любое имущество со СПИ больше 12 месяцев — это не запасы. Но одновременно продолжают действовать ПБУ 6/01, позволяющие учитывать основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей.

Кроме того, по правилам ФСБУ 5/2019 в состав запасов включены объекты незавершенного производства и недвижимость для продажи. Причем оценивать запасы необходимо два раза - при признании и после него. 

Этот стандарт могут не применять микропредприятия, ведущие упрощенный бухучет (как раз то, о чем мы говорили выше). Затраты в виде стоимости запасов такие предприятия учтут в текущих расходах.
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И еще одно исключение: ФСБУ 5/2019 можно не применять стандарт к запасам для управленческих нужд. В такой ситуации затраты на их приобретение (или создание) нужно признать в расходах периода, в котором затраты понесены. Обратите внимание, что такое решение нужно обязательно раскрыть в бухотчетности.

А что там с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»?

Сделаем оговорку и об этом стандарте. Организация, которая начнет по нему работать, будет самостоятельно определять лимит стоимости, выше которого актив признается основным средством, а ниже — оборотным активом (инструментом, хозяйственным инвентарём и т. п.) (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Какое экономически обоснованное решение примет по этому вопросу руководство организации, такое и будет правильным. И никто не вправе будет заявить, что это решение неверное.

Что учитывать в бухучете госучреждений

По программе Минфина, утвержденной приказом от 22.05.2020 года № 89н, с 1 января 2021 года вступают в силу сразу восемь федеральных стандартов для бухучета в государственных и муниципиальных учреждениях. Вот список этих стандартов и номера документов, которые можно посмотреть: 

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Теперь коротко опишем, о чем в них речь.

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«Непроизведенные активы». Этот стандарт выделяет пять групп непроизведенных активов:

  • земля (земельные участки);
  • ресурсы недр;
  • водные ресурсы;
  • некультивируемые биологические ресурсы;
  • прочие непроизведенные активы.
По каждой группе информацию в отчетности можно раскрывать с использованием обобщенных показателей.

«Нематериальные активы». Здесь определены критерии, на основании которых объект учета может быть отнесен к категории нематериальных активов:

  • отсутствие материально-вещественной формы;
  • продолжительность срока использования в деятельности учреждения более двенадцати месяцев;
  • наличие возможности отделения (идентификации) от другого имущества;
  • наличие документа-основания (лицензионного договора и пр.), свидетельствующего о праве на актив.
«Затраты по заимствованиям». Как вполне понятно, этим стандартом надо руководствоваться при бухучете затрат:
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  • по государственному или муниципальному долгу;
  • по долгам бюджетных и автономных учреждений;
  • на выплату процентов по долгосрочным обязательствам.
«Совместная деятельность». Этот ФСБУ определяет правила ведения учета совместной деятельности, которую госучреждение ведет вместе с другими участниками на основании заключенного между ними соглашения (без образования нового юридического лица). По этому стандарту нужно будет вести учет, формировать отчетность и завершать расчеты по завершению действия такого договора.

«Информация о связанных сторонах». Этот стандарт определяет порядок раскрытия информации о связанных сторонах, которая важна для пользователей бюджетной и бухгалтерской отчетности, анализирующих деятельность госучреждений.

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«Выплаты персоналу». Тут, как вполне понятно, содержатся правила отражения в бухучете зарплат, командировочных, отпускных и т.д. и т.п. Положения стандарта распространяются на страховые взносы по социальному страхованию, которые платит работодатель.

«Отчетность по операциям системы казначейских платежей». Стандарт с 2021 года будет регламентировать отчетность, представляемую Федеральным казначейством и его территориальными органами.

«Финансовые инструменты». И наконец, этот стандарт устанавливает единые требования к бухучету финансовых активов и обязательств, которые возникают по операциям с финансовыми инструментами. ФСБУ рассматривает эти инструменты как договор, при заключении которого одна из сторон приобретает финансовые активы, а другая — финансовые обязательства.

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Опытные бухгалтеры отлично знают, что реформа бухучета и разработка новых ФСБУ — процесс долгий, нестабильный и не всегда понятный даже самим разработчикам этих стандартов. Об этом на «Клерке» уже писали.
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