Федеральные стандарты бухучета: список основных в 2021 году

Уж так устроен бухучет, что без стандартов в нем — никуда. Федеральные стандарты устанавливают допустимые способы ведения бухгалтерского учёта и обязательны для всех. Поговорим о том, о каких новых стандартах нужно знать на данный момент.

Что вступает в силу в 2021 году для коммерческих организаций

Начнем с бухучета коммерческих организаций. В прошлом году вышел приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н, который вводит два новых федеральных стандарта бухучета — ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Некоторые из требований этих стандартов будут необязательными для тех компаний, которые имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета - об этом мы скажем далее.

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Обратите внимание, что перевести бухучет на еще один из стандартов — ФСБУ 5/2019 «Запасы» — нужно обязательно!

В чем особенности ФСБУ 5/2019

По этому стандарту любое имущество со СПИ больше 12 месяцев — это не запасы. Но одновременно продолжают действовать ПБУ 6/01, позволяющие учитывать основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей.

Кроме того, по правилам ФСБУ 5/2019 в состав запасов включены объекты незавершенного производства и недвижимость для продажи. Причем оценивать запасы необходимо два раза - при признании и после него.

Этот стандарт могут не применять микропредприятия, ведущие упрощенный бухучет (как раз то, о чем мы говорили выше). Затраты в виде стоимости запасов такие предприятия учтут в текущих расходах.