Трудовой договор с генеральным директором по совместительству составляется, если вы привлекаете к руководству организацией стороннего специалиста. Не всегда он имеет право работать по совместительству. О том, как заключить договор, какие условия обязательно нужно согласовать, как назначить нового директора, читайте в статье.

Каким законодательством нужно руководствоваться

Основным актом, определяющим процедуру заключения любого трудового договора, является ТК РФ. Порядок заключения и требования к содержанию данного документа установлены статьями 56 и 57 ТК. Практическому работнику, также необходимо руководствоваться главами 43 и 44 ТК РФ, которые определяют особенности заключения трудовых отношений с руководителем предприятия, а также при совместительстве. Кроме того, есть определенные особенности, на которые нужно обратить внимание.

Согласно статье 273 ТК РФ, руководитель организации — это гражданин, который осуществляет руководство ею либо выполняет функции единоличного исполнительного органа, руководствуясь требованиями законодательства и нормативных актов организации. Он может работать как на основном месте работы, так и по совместительству, однако с оговорками.

Условия для назначения гендиректора по совместительству

В соответствии с ч. 1 ст. 276 ТК РФ руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только после:

получения разрешения уполномоченного органа юридического лица, или

собственника имущества организации по основному месту работы руководителя, или

уполномоченного собственником лица (органа).

Данная норма направлена в первую очередь на то, чтобы защитить интересы работодателя по основному месту работы. Он должен быть уверен, что другая работа руководителя не помешает выполнять функции руководителя.

Порядок назначение гендиректора

Главное условие для законного назначения — получение разрешения на совмещение должности руководителя.

При рассмотрении данного вопроса в ООО также стоит обратить внимание на требования статьи 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, которая определяет необходимость избрания гендиректора собранием его участников. При заключении договора с гендиректором от имени организации с другой организационно-правовой формой следует обращать внимание на особенности данной процедуры, установленной для конкретных организационно-правовых форм.

Гендиректором организации может быть как ее работник, так и лицо, привлеченное со стороны, — на данное обстоятельство указывает статья 60.1 ТК РФ. На практике гендиректором по совместительству чаще всего оформляется главбух организации или иной специалист. Что касается внешнего совместительства, то подобная ситуация обычно возникает в рамках единого холдинга или финансово-промышленной группы, когда одно и то же лицо может работать в нескольких компаниях.

Порядок назначения следующий:

Получение разрешение на совмещение должности руководителя (при необходимости). Проведение общего собрания по вопросу назначения, или принятие решения единственным учредителем. Заключение трудового договора. Издание приказа о назначении.

Получение разрешения на совмещение должности руководителя

Порядок оформления разрешения не установлен на законодательном уровне. Однако он может быть прописан в Уставе организации по основному месту работы, либо в трудовом договоре с руководителем. Обратите внимание, что в уставе может быть прописан запрет на ведение оплачиваемой деятельности в других компаниях, тогда и работа по совместительству невозможна. Для некоторых организаций, например для унитарных предприятий, занятие другой оплачиваемой деятельностью прямо запрещено.

Если порядок не прописан, то порядок получения разрешения определяется на уровне организации, в которой получается разрешение.

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Условия трудового договора

Перечень сведений и условий, которые должны быть указаны (согласованы) в трудовом договоре, приведен в статье 57 ТК РФ. Следует помнить, что для совместителя будут действовать ограничения и особые условия в отношении:

рабочего места и характера труда;

рабочего времени;

оплаты труда;

предоставления отпуска.

На наличие данных особенностей прямо указывают нормы главы 44 ТК РФ, при этом на практике договор может содержать и другие положения, которые не предусмотрены соответствующими статьями ТК РФ и определяются по соглашению сторон, на что указывает часть 4 статьи 57 ТК РФ.

Рабочее место и характер труда

Согласно части 3 статьи 282 ТК РФ, работа по совместительству выполняется при нахождении работника как в основной организации, так и в других. Учитывая специфику труда гендиректора, необходимость его присутствия и принятия им управленческих решений, вопрос о нахождении на конкретном рабочем месте должен быть грамотно урегулирован во избежание нанесения ущерба организации. Кроме того, в договоре должно содержаться указание, что работа осуществляется по совместительству, на что указывает часть 4 статьи 282 ТК РФ.

Рабочее время

При определении режима рабочего времени следует учитывать положения статьи 284 ТК РФ, определяющей, что рабочее время совместителя не должно превышать 4 часов в день. Однако тогда, когда по каким-либо причинам работник свободен от основной работы, он может работать совместителем и весь день (всю смену). При этом общее недельное время работы гендиректора-совместителя не должно быть более ½ нормальной продолжительности рабочей недели. То есть при 5 рабочих днях в неделю исполнять обязанности гендиректора работник может не более 20 часов. Поскольку подобное ограничение может причинить ущерб интересам организации, в договоре с гендиректором обычно оговаривается ненормированный рабочий день.

Оплата труда и предоставление отпуска

Согласно статье 285 ТК РФ, при совместительстве оплата производится пропорционально времени, отработанному гендиректором. При этом данная норма позволяет изменить указанное правило при наличии соглашения сторон, то есть трудовой договор может регулировать данный пункт иначе.

Что касается отпуска, то ввиду требований статьи 286 ТК РФ он должен предоставляться в те же временные промежутки, что и отпуск на основной работе. Если отпуск совместителя меньше основного, работник вправе оформить недостающие дни как отпуск за свой счет, на что и указывает часть 2 статьи 286 ТК РФ.

Срок договора

Трудовой договор с директором по совместительству может быть как срочным, так и бессрочным. В том случае, если работника необходимо принять лишь на определенный период, организация вправе руководствоваться частью 2 статьи 59 ТК РФ.

Права и обязанности сторон

Часть 5 статьи 57 ТК РФ допускает возможность отсутствия указаний на права и обязанности сторон в трудовом договоре. Соответственно, в таких случаях при определении их объема следует руководствоваться требованиями ТК РФ и иных нормативных актов, в том числе принятых самой организацией. Тем не менее, учитывая специфику должности гендиректора, его права и обязанности желательно расписать максимально подробно. При подготовке данного пункта также можно руководствоваться представленным в далее статье образцом соглашения.

Условия по расторжению соглашения

Порядок прекращения договора закреплен главой 13 ТК РФ. При этом также необходимо обратить внимание на требование статьи 279 ТК РФ о выплате компенсации в случае прекращения договора при условии отсутствия вины гендиректора. Минимальный ее размер не может быть меньше трехкратного месячного заработка, на что указывает статья 279 ТК РФ.

Рекомендации по составлению договора и его образец

Образец договора с генеральным директором по совместительству вы можете скачать в разделе «Документы и бланки» в начале статьи. Он соответствует требованиям ТК РФ и учитывает специфику деятельности руководителя.

В текст договора желательно включить условия о конфиденциальности содержания документа во избежание нанесения ущерба интересам организации. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, — это предоставление разнообразных льгот и привилегий, объем которых может быть больше, чем у прочих работников организации (данный момент подробно не регулируется ТК РФ). Так, гендиректору могут быть предоставлены:

путевки в санаторий, оплачиваемые за счет организации;

дополнительные дни к отпуску;

различные вознаграждения при положительных результатах деятельности организации и т. д.

Основная цель предоставления льгот и привилегий — это стимулирование гендиректора к достижению определенных результатов и к эффективному руководству организацией.