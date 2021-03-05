Обзор новых правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

С 1 января 2021 года вступили в силу 40 новых Правил по охране труда, а старые версии 113 правил по охране труда утратили свою силу. Сегодня предлагаем рассмотреть изменения в правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда № 835н от 27.11.2020. Предыдущая версия данных Правил, утвержденная Приказом Минтруда № 552н, больше не актуальна.

Всего новая версия Правил насчитывает около 40 различий по сравнению с прошлой версией.

Отменены 2 Раздела целиком: Требования охраны труда при организации проведения работ и Заключительные положения.

Остальные разделы, в целом, остались на своих местах и изменились только некоторые пункты. поэтому ниже представляем вам краткий обзор основных изменений.

Общие изменения для всех Правил по охране труда

Как и во всех новых ПОТах, работодателям добавили возможность ведения электронного документооборота в области охраны труда с использованием электронной цифровой подписи для сотрудников.

В новую версию ПОТа введено понятие оценки уровня профессионального риска, и работодатель на основе данной оценки в праве устанавливать дополнительные требования безопасности в зависимости от производственных процессов.

Работодателю предоставили возможность использовать дистанционный контроль и аудио, фото и/или видео фиксацию на производстве.

Убрали перекрестные ссылки на другие Правила по охране труда для избежания дублирования и противоречия информации, а также потери информации в случае утраты силы или пересмотра какого-либо документа.

Изменения, которые затронули раздел о требованиях к производственным площадкам

Теперь работодатель обязан установить переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой по низу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила в местах перехода через траншеи, ямы или канавы.

Убрали требование оснащать наружные выходы зданий тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.

Изменилось требование по содержанию переходов, лестниц, площадок на открытом воздухе в зимнее время: теперь их необходимо посыпать песком.

Полностью отменили пункт о требованиях к конструкции ступеней, пандусов и мостиков.

Упростили требования к ширине проездов внутри производственных помещений. Теперь она просто должна соответствовать габаритам транспортных средств и грузов, без дополнительных параметров.

Отменили пункт о требованиях к искусственному освещению помещений. Теперь оно может быть на усмотрение работодателя (общее, местное или комбинированное).?

Изменения, касающиеся инструментов и оборудования

Добавили новый пункт о том, что ручной инструмент должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Упростили требования к верстакам. Теперь его габариты могут быть любыми на усмотрение работодателя, а установка подножной решетки на полу перед верстаком будет зависеть от проведенных процедур системы управления охраной труда.

Периодическое техническое освидетельствование домкратов теперь должно проводиться не как раньше один раз в 12 месяцев, а только после ремонта или замены деталей в соответствии с документацией завода-изготовителя.

Упростили работу со шлифовальными и отрезными кругами. Больше не нужно перед выдачей в эксплуатацию проводить испытания на механическую прочность и делать отметку о проведенных испытаниях. Теперь их перед началом эксплуатации необходимо просто произвести их визуальный осмотр, а после химической обработки или механической переделки повторно испытывать на механическую прочность больше не нужно. Соответственно ведение журнала результатов испытания шлифовальных и отрезных кругов также больше не требуется.

Работать со шлифовальным инструментом теперь всегда необходимо с применением средств индивидуальной защиты глаз и лица, независимо от того какого диаметра шлифовальная головка и наличия или отсутствия защитного кожуха.

При работе с пневмоинструментом теперь необходимо присоединять шланги только в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Технический осмотр пневмоинструмента теперь необходимо производить не как раньше 1 раз в полгода, а в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

В данной статье рассмотрены только самые интересные и самые популярные изменения в Правилах по охране труда, которые чаще всего встречаются на производственных площадках. Поэтому если на вашем предприятии активно используется ручной инструмент и приспособления, вам обязательно необходимо ознакомиться с новыми Правилами по охране труда более подробно и актуализировать внутренние локальные документы предприятия в соответствии с касающимися вашей организации изменениями в процессах.

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Не забывайте о том, что при изменении нормативно-правовых актов нужно провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда для работников и руководителей (в размере изменений), а также провести внеочередной инструктаж на рабочем месте для сотрудников.