Лизинг автомобиля: бухгалтерские проводки

Автомобили используют в работе большинство организаций. Чтобы обзавестись авто, можно воспользоваться несколькими вариантами его приобретения: покупкой, кредитом или лизингом. Последний из них, пожалуй, самый выгодный.

Дело в том, что амортизацию по такому основному средству можно начислять в три раза быстрее. В зависимости от того, на чьем балансе учитывается лизинговое имущество, этим правом может воспользоваться как лизингодатель, так и лизингополучатель. А лизинговые платежи уменьшают базу по налогу на прибыль.

Таким образом, лизинг — это уникальный финансовый инструмент, который полезен как крупным, так и небольшим организациям.

Одним из основных факторов, влияющих на бухгалтерский учет основных средств, приобретенных по лизингу, является условие договора, определяющее, на чьем балансе — лизингополучателя или лизингодателя, будет учитываться автомобиль. О том, какие сделать бухгалтерские проводки по учету автомобиля, приобретенного в лизинг, а также об особенностях учета ТС на балансе лизингополучателя и лизингодателя, читайте в статье.

Учет лизинга на балансе лизингополучателя: проводки

В 2021 году учет лизинга регламентируется Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 № 15, ПБУ 6/01, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, методическими указаниями по бухучету ОС, установленными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91нв. Начиная с 01.01.2022 все названные документы утратят свою силу. С этого момента руководствоваться в работе нужно будет новыми ФСБУ:

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержден Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н;

6/2020 «ОС» (Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н);

26/2020 «Капвложения» (Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н).

Дожидаться 01.01.2022 необязательно, новые стандарты можно применять и раньше. Выбранный способ нужно будет отразить в первой бухотчетности, составленной с применением нового стандарта.

Автомобили, приобретенные в лизинг, в бухучете лизингополучателя учитываются как основное средство (ОС) — п. 4 ПБУ 6/01, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Алгоритм учета следующий.

1. Формируется первоначальная стоимость ТС — это сумма всех платежей по договору лизинга.

Если авто регистрируется за лизингополучателем, госпошлина и другие регистрационные действия включаются в первоначальную стоимость ОС (пп. 7, 8 ПБУ 6/01, п. 8 указаний об отражении в бухучете операций по договору лизинга, письма Минфина РФ от 29.09.2009 № 03-05-05-04/61, от 26.06.2006 № 07-05-06/161).

2. Для начисления амортизации определяется амортизационная группа и срок полезного использования (СПИ) автомобиля.

Амортизационная группа определяется по наименованию ТС в классификации ОС, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Например, легковой автомобиль с бензиновым двигателем объемом 5 л находим так. В классификации указаны три позиции:

1)"Автомобили легковые«;

2) «Автомобили легковые малого класса для инвалидов»;

3) «Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса».

Вторая и третья позиции есть в примечаниях к общему наименованию «Средства автотранспортные для перевозки людей прочие». В данном случае подходит только третья позиция, поэтому автомобиль можно отнести к 5-й амортизационной группе.

СПИ устанавливается в месяцах в пределах для амортизационной группы. Минимальный СПИ назначается на один месяц больше нижней границы группы, максимальный СПИ — совпадает с верхней. Так, для 5-й амортизационной группы с СПИ от 7 лет до 10 лет минимальный СПИ равен 85 мес. (7 лет х 12 мес. 1 мес.), максимальный СПИ — 120 месяцам.

3. Начисленная амортизация списывается в расходы, а на текущие лизинговые платежи уменьшается задолженность перед лизингодателем (абз. 2 п. 8 указаний по лизингу, утвержденных Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 № 15).

Если СПИ больше 5 лет, можно применять ускоренную амортизацию с коэффициентом до 3 (ст. 257, 259.3 НК РФ). Факт применения коэффициента и его размер нужно закрепить в учетной политике организации — п. 19 ПБУ 6/01, пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ.

Выкупная стоимость в бухгалтерском учете отражается как лизинговый платеж. Перевод авто в состав собственных ОС сопровождается проводками по счетам 01 и 02 (письмо Минфина РФ от 17.05.2019 № 03-03-07/35556).

Если автомобиль регистрируется после выкупа, госпошлина и совершение других регистрационных действий признаются в бухучете в расходах по обычным видам деятельности (п. 14 ПБУ 6/01, пп. 5, 16 ПБУ 10/99, утвержденных Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н).

Таблица «Проводки лизингополучателя при учете автомобиля на его балансе»

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ Получение автомобиля 08 «Вложения во внеоборотные активы» 76 — арендные обязательства Акт приема-передачи, договор лизинга Отражение НДС, подлежащего уплате лизингодателю 19 76 — арендные обязательства Договор лизинга Отражение автомобиля в составе ОС 01 — лизинг 08 «Вложения во внеоборотные активы» Акт о приеме-передаче объекта ОС Ежемесячно, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия автомобиля к учету в составе ОС Начисление амортизации по автомобилю 20, 25 02 — лизинг Бухгалтерская справка-расчет

Учет лизинга на балансе лизингодателя: проводки

Автомобили, приобретенные для передачи лизингополучателю, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на покупку. Предварительно эти затраты отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (пп. 5, 7, 8 ПБУ 6/01, п. 3 указаний об отражении в бухучете операций по договору лизинга).

Амортизация по автомобилю начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его передачи лизингополучателю (п. 21 ПБУ 6/01, п. 50 методических указаний по бухучету ОС, п. 5 указаний об отражении в бухучете операций по договору лизинга).

Таблица «Проводки лизингодателя при учете автомобиля на его балансе»

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ Отражение затрат (без НДС), связанных с приобретением автомобиля 08 60 Отгрузочные документы продавца Отражение НДС, предъявленного продавцом 19 60 Счет-фактура Принятие к вычету «входного» НДС 68 19 Счет-фактура Принятие авто к учету 03-лд 08 Акт о приеме-передаче автомобиля, инвентарная карточка учета объекта ОС Оплата авто продавцу 60 51 Банковская выписка Передача авто лизингополучателю 03-лп 03-лд Акт приемки-передачи автомобиля, договор лизинга Ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем передачи автомобиля лизингополучателю Начисление амортизации по автомобилю 20 02-лп Бухгалтерская справка-расчет

Оплата по договору лизинга: проводки

Лизингополучатель отражает в бухучете лизинговые платежи за автомобиль следующим образом. Учет лизинговых платежей, независимо от времени уплаты, зависит от того, на чьем балансе учтен автомобиль.

Если авто учтено на балансе лизингодателя, то лизинговые платежи относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Начисление и уплата лизинговых платежей в этом случае отражается у лизингополучателя следующими проводками.

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Начисление суммы текущего лизингового платежа 20 (44) 76 — лизинговые платежи Бухгалтерская справка Отражение НДС, предъявленного лизингодателем с суммы текущего лизингового платежа 19 76 — лизинговые платежи Счет-фактура Принятие к вычету НДС, предъявленного лизингодателем с суммы текущего лизингового платежа (при наличии права на вычет) 68 19 Счет-фактура Уплачен текущий лизинговый платеж 76 — лизинговые платежи 51 Банковская выписка

Если авто учитывается на балансе самого лизингополучателя, тогда лизинговые платежи относятся в уменьшение долга перед лизингодателем.

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Такие операции отражаются в учете лизингополучателя следующими проводками.

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ Начисление текущего лизингового платежа 76 — арендные обязательства 76 — лизинговые платежи Договор лизинга, бухгалтерская справка Принятие к вычету НДС, предъявленного лизингодателем с суммы текущего лизингового платежа (при наличии права на вычет) 68 19 Счет-фактура Если договором лизинга не предусмотрен выкуп автомобиля, или выкупная стоимость не выделена отдельной суммой, или она выплачивается по окончании срока лизинга Уплачен текущий лизинговый платеж 76 — лизинговые платежи 51 Банковская выписка

Лизингодатель учитывает лизинговые платежи (без учета НДС) в доходах от обычных видов деятельности. Как правило, их отражают в доходах ежемесячно в суммах, согласованных в графике лизинговых платежей (пп. 5, 6, 6.1, 12 ПБУ 9/99 «Доходы организаций»).

Проводки у лизингодателя по приему платежей отражаются так.

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ Признание дохода в сумме лизингового платежа 62 (76) 90-1 Договор лизинга, бухгалтерская справка Начисление НДС 90-3 68 Счет-фактура Получение лизингового платежа 51 62 76 Банковская выписка

Досрочный выкуп автомобиля из лизинга: проводки

При досрочном выкупе авто в бухучете лизингодателя признается доход в сумме причитающихся в связи с этим событием платежей. Если авто учтено на балансе лизингодателя, остаточная стоимость выкупленного ТС относится в расходы. Если авто учтено на балансе лизингополучателя, тогда в расходах нужно признать не списанную к моменту выкупа часть затрат на покупку авто.

Последовательность действий лизингодателя при досрочном выкупе автомобиля.

1. Признать доход от обычных видов деятельности в сумме платежей (без НДС), подлежащих уплате лизингополучателем в связи с досрочным выкупом автомобиля (пп. 3, 5, 6, 6.1, 12 ПБУ 9/99, п. 2 рекомендаций Р-99/2018-ОК лизинг «Доход от продажи предметов лизинга».

2. Если авто учтено на балансе лизингодателя, тогда:

cтоимость автомобиля списывается с учета (п. 29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»);

остаточная стоимость авто включается в себестоимость продаж (пп. 5, 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», п. 5 рекомендации Р-99/2018-ОК).

3. Если автомобиль учтен на балансе лизингополучателя, тогда:

не списанная к моменту досрочного выкупа часть расходов на его приобретение включается в себестоимость продаж (пп. 5, 9 ПБУ 10/99, п. 5 рекомендации Р-99/2018-ОК);

стоимость авто списывается со счета 011 «Основные средства, сданные в аренду».

Отражение досрочного выкупа автомобиля в бухгалтерских записях.

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ Признание дохода в сумме платежей в связи с досрочным выкупом предмета лизинга 62 (76) 90-1 Акт о передаче автомобиля Начисление НДС с платежей в связи с досрочным выкупом 90-3 68 Счет-фактура Получение платежей в связи с досрочным выкупом авто (в том числе выкупная стоимость, если она согласована договором) 51 62 (76) Банковская выписка Принятие к вычету НДС с авансов, полученных в счет выкупной стоимости (если выкупная стоимость перечислялась частями вместе с лизинговыми платежами) 68 62-НДС 76-НДС Счет-фактура Если автомобиль учтен на балансе лизингодателя Списание первоначальной стоимости досрочно выкупленного ТС 03-выбытие 03-лизинг Бухгалтерская справка Списание амортизации авто 02-лизинг 03-выбытие Бухгалтерская справка Списание остаточной стоимости авто 90-2 03-выбытие Бухгалтерская справка Если автомобиль учтен на балансе лизингополучателя (лизингодатель отражает лизинговые операции с использованием счета 97) Отражение части затрат на приобретение автомобиля, не списанных ранее в расходы 90-2 97 Бухгалтерская справка-расчет Списание стоимости автомобиля с забалансового учета 011 Бухгалтерская справка

Если автомобиль учтен на балансе лизингополучателя, при его досрочном выкупе необходимо скорректировать стоимость ТС и входной НДС на разницу между оставшейся суммой платежей и суммой, уплаченной лизингодателю при выкупе.

Пример. Учет при досрочном выкупе авто

Авто получено по договору лизинга в апреле 2021 года и принято на учет по стоимости всех платежей по договору без НДС — 2 800 000 рублей, СПИ — 40 мес., ежемесячная амортизация — 70 000,00 рублей.

В мае 2022 года договор лизинга прекращен, и автомобиль досрочно выкуплен за 750 000 рублей (НДС — 125 000, стоимость без НДС — 625 000 ). На момент прекращения договора остаток долга перед лизингодателем составил 1 344 000 рублей (НДС — 224 000, платежи без НДС — 1 120 000).

В налоговом учете принимаем на учет автомобиль по стоимости 625 000 рублей, СПИ уменьшаем на срок эксплуатации авто в лизинге — 13 месяцев (май 2021-го — май 2022-го). Начиная с июня 2022-го начисляем амортизацию по новому авто — 23 148,15 рубля (625 000 / (40 мес. — 13 мес.))

В бухгалтерском учете счет 01 кредитуется на 495 000 рублей (1 120 000 — 625 000);

Счет 19 кредитуется на 99 000 рублей (224 000 — 125 000).

Новая первоначальная стоимость автомобиля — 2 305 000 рублей (2 800 000 — 495 000). Накопленная амортизация — 910 000 рублей (70 000 рублей х 13 мес.).

Тридцать первого мая начисляем амортизацию исходя из прежней стоимости — 70 000 рублей. Остаточная стоимость на 31 мая — 1 395 000 рублей (2 305 000 руб. — 70 000 руб. х 13 мес.). Начиная с июня 2022-го начисляем амортизацию — 51 666,67 рубля (1 395 000 руб. / (40 мес. — 13 мес.).

Содержание операции Дебет Кредит Сумма (руб.) В мае 2022 года Уплачена новая выкупная стоимость 76.07.04 51 750 000 Начисление лизингового платежа в части выкупной стоимости 76.07.1 76.07.4 750 000 Вычет НДС по выкупной стоимости 68 19 125 000 Уменьшение стоимости автомобиля в связи с досрочным выкупом 76.07.1 01.03 495 000 Уменьшение НДС к вычету в связи с досрочным выкупом 76.07.1 19 99 000 Перевод лизингового автомобиля в собственные ОС 01.01 01.03 2 305 000 Амортизация по лизинговому авто 20 02.03 70 000 Перенос накопленной амортизации 02.03 02.01 910 000 Ежемесячно с июня 2022 года по август 2024 года Амортизация по собственному автомобилю 20 02.01 51 666,67

Возврат лизинга: проводки

Отражение возврата автомобиля у лизингодателя в случае, если авто учитывается на его балансе.

Возврат автомобиля лизингополучателем отражается записями в аналитическом учете по счету 03. Амортизацию по авто лизингодатель продолжает начислять в прежнем порядке (п. 21 ПБУ 6/01).

Проводки лизингодателя при возврате лизингополучателем автомобиля.

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Отражение возврата автомобиля 03-лд 03-лп Акт приемки-передачи автомобиля, инвентарная карточка учета объекта ОС Отражение амортизации по возвращенному автомобилю 02-лп 02-лд Инвентарная карточка учета объекта ОС

Отражение возврата автомобиля у лизингополучателя в случае, если авто учитывается на его балансе.

Если лизингополучатель возвращает автомобиль лизингодателю, то в бухучете он отражает выбытие объекта ОС. Доходов и расходов от такой операции, как правило, не возникает.

На дату возврата автомобиля лизингодателю его стоимость списывается с учета (п. 29 ПБУ 6/01, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н).

Если возврат производится в срок, установленный договором, то автомобиль уже полностью самортизирован, поэтому доходов и расходов не возникнет.

Если же авто возвращается досрочно, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

остаточную стоимость авто нужно отнести в уменьшение кредиторской задолженности по договору лизинга;

сумму НДС со счета 19, отраженную при принятии автомобиля к учету и не принятую к вычету на дату прекращения договора, нужно отсторнировать;

образовавшуюся на счете 76 разницу (к примеру, за счет допрасходов, возникших при получении авто и учтенных в его первоначальной стоимости) признать прочим расходом — п. 11 ПБУ 10/99.