Отпуск для жены военнослужащего: важные нюансы

Жены военнослужащих имеют особые права при уходе в отпуск. Расскажем, каковы особенности отпуска таких работниц и как правильно оформить документы.

Отпуск жене военнослужащего по закону

Жены военнослужащих наряду с иными работниками вправе уходить на заслуженный оплачиваемый отдых — 28 дней ежегодно с сохранением должности и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ). Более продолжительный отпуск предоставляется некоторым категориям сотрудников, например, врачам и педагогам.

Правило очередности предоставления отпусков, согласно ст. 123 ТК РФ, распространяется на всех работников: не позднее 2 недель до окончания года утверждается график отпусков на следующий календарный год.

Однако жены военнослужащих вправе отдыхать одновременно с мужем (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Это значит, что отпуск такой работницы, вероятнее всего, будет перенесен, несмотря на утвержденный график.

Если длительность отдыха супруга-военнослужащего превышает длительность отпуска жены, она по желанию продлевает период своего отдыха на административный отпуск, например:

Как написать заявление на отпуск жене военнослужащего

Если ежегодный оплачиваемый отпуск военнослужащего совпадает с периодом отпуска жены, либо супруга не желает отдыхать одновременно с мужем, ее уведомляют об отпуске за 2 недели до его начала. В таком случае никакие другие документы не требуются.

Желание супруги уйти в отпуск одновременно с мужем-военнослужащим не по утвержденному графику требует письменного заявления в произвольной форме с такими реквизитами:

наименование работодателя, полное имя руководителя;

должность и полное имя работницы;

наименование документа — «Заявление о предоставлении отпуска одновременно с супругом-военнослужащим»;

полное имя супруга, наименование части, в которой он служит, и период его отдыха;

ссылки на ТК РФ и Закон № 76-ФЗ;

сама просьба о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и/или отпуска без сохранения заработной платы одновременно с мужем на конкретный период;

дата и подпись сотрудницы.

К заявлению прилагаются копия свидетельства о заключении брака, копия приказа о предоставлении отпуска супругу-военнослужащему или справка с его места работы с данными о периоде отпуска за подписью командира части.

Пошаговая процедура предоставления отпуска жене военнослужащего

Для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска супруге военнослужащего работодатель следует такому порядку:

Шаг 1. Уведомляет работницу о начале отпуска за 2 недели. Если сотрудница планирует перенести свой отпуск, она подает заявление. Уведомление в таком случае ей можно не направлять. Заявление визирует руководитель.

Шаг 2. Издает приказ о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Шаг 3. Производит начисление и выплату отпускных — не позднее 3 дней до первого дня отпуска.

Шаг 4. Заносит сведения об отпуске в личную карточку работницы.

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Административный отпуск жене военнослужащего

П. 11 ст. 11 Закона № 76-ФЗ гарантирует предоставление отпуска без сохранения заработной платы женам военнослужащих, если оплачиваемый отпуск супруга оказался длительнее, чем у супруги.

Заявление на предоставление административного отпуска оформляется аналогично заявлению на оплачиваемый отпуск с приложением тех же подтверждающих документов. Считаем, что изложить просьбу о предоставлении ежегодного отпуска и отпуска за свой счет, допустимо в одном заявлении.

Подводим итоги