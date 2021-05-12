Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отпуск для жены военнослужащего: важные нюансы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Жены военнослужащих имеют особые права при уходе в отпуск. Расскажем, каковы особенности отпуска таких работниц и как правильно оформить документы.

Отпуск жене военнослужащего по закону

Жены военнослужащих наряду с иными работниками вправе уходить на заслуженный оплачиваемый отдых — 28 дней ежегодно с сохранением должности и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ). Более продолжительный отпуск предоставляется некоторым категориям сотрудников, например, врачам и педагогам.

Правило очередности предоставления отпусков, согласно ст. 123 ТК РФ, распространяется на всех работников: не позднее 2 недель до окончания года утверждается график отпусков на следующий календарный год.

Однако жены военнослужащих вправе отдыхать одновременно с мужем (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Это значит, что отпуск такой работницы, вероятнее всего, будет перенесен, несмотря на утвержденный график.

Если длительность отдыха супруга-военнослужащего превышает длительность отпуска жены, она по желанию продлевает период своего отдыха на административный отпуск, например:

Как написать заявление на отпуск жене военнослужащего

Если ежегодный оплачиваемый отпуск военнослужащего совпадает с периодом отпуска жены, либо супруга не желает отдыхать одновременно с мужем, ее уведомляют об отпуске за 2 недели до его начала. В таком случае никакие другие документы не требуются.

Желание супруги уйти в отпуск одновременно с мужем-военнослужащим не по утвержденному графику требует письменного заявления в произвольной форме с такими реквизитами:

  • наименование работодателя, полное имя руководителя;
  • должность и полное имя работницы;
  • наименование документа — «Заявление о предоставлении отпуска одновременно с супругом-военнослужащим»;
  • полное имя супруга, наименование части, в которой он служит, и период его отдыха;
  • ссылки на ТК РФ и Закон № 76-ФЗ;
  • сама просьба о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и/или отпуска без сохранения заработной платы одновременно с мужем на конкретный период;
  • дата и подпись сотрудницы.

К заявлению прилагаются копия свидетельства о заключении брака, копия приказа о предоставлении отпуска супругу-военнослужащему или справка с его места работы с данными о периоде отпуска за подписью командира части.

Пошаговая процедура предоставления отпуска жене военнослужащего

Для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска супруге военнослужащего работодатель следует такому порядку:

Шаг 1. Уведомляет работницу о начале отпуска за 2 недели. Если сотрудница планирует перенести свой отпуск, она подает заявление. Уведомление в таком случае ей можно не направлять. Заявление визирует руководитель.

Шаг 2. Издает приказ о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Шаг 3. Производит начисление и выплату отпускных — не позднее 3 дней до первого дня отпуска.

Шаг 4. Заносит сведения об отпуске в личную карточку работницы.

📌 Реклама

Административный отпуск жене военнослужащего

П. 11 ст. 11 Закона № 76-ФЗ гарантирует предоставление отпуска без сохранения заработной платы женам военнослужащих, если оплачиваемый отпуск супруга оказался длительнее, чем у супруги.

Заявление на предоставление административного отпуска оформляется аналогично заявлению на оплачиваемый отпуск с приложением тех же подтверждающих документов. Считаем, что изложить просьбу о предоставлении ежегодного отпуска и отпуска за свой счет, допустимо в одном заявлении.

Подводим итоги

  • Жены военнослужащих вправе уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с супругом.
  • Если отпуск мужа-военнослужащего длительнее, жена получает дополнительные дни отдыха за свой счет.
  • Желание уйти в отпуск одновременно с мужем-военнослужащим подтверждается письменным заявлением, свидетельством о браке, справкой с места работы супруга о предоставлении отпуска и его периоде.
Онлайн-курс
Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
Научим составлять договоры, которые не приведут к штрафам от налоговиков или контрагентов
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама