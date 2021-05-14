Ликбез по НДФЛ: все самое важное

Этот обзор будет полезно прочитать и новичкам, и уже опытным специалистам.

Историческая справка

У налога на доходы физических лиц очень богатая история. Не будем углубляться в те времена, когда с простого люда собирались дань или подати. Хотя, вероятно, именно такие сборы можно считать прародителями современного подоходного налога.

Первыми в мире ввели подоходный налог англичане. Однако Англии потребовалось более сорока лет (1798-1842 гг.) для того, чтобы налог стал постоянным и занял свое почетное место среди других. Американцам потребовалось и того более, внедрение НДФЛ в налоговую систему страны заняло полвека (1862-1913 гг.), а Франция пыталась ввести подоходный налог на протяжении почти семидесяти лет (1848-1914 гг.). Рекордсменом по срокам внедрения подоходного налога стала наша страна, у нас эта история длилась почти сто лет (1812-1916 гг.).

В начале XIX века, а точнее 11 февраля 1812 года был принят Манифест «О преобразовании комиссий по погашению долгов». По своей сути это был временный сбор с доходов помещиков. Ставки были установлены прогрессивным способом, возрастая на 1% каждый раз при увеличении дохода на 2 000 рублей. Контроля со стороны государства за правильностью исчисления и уплаты налога не было. В тот период времени подоходный налог можно считать "скорее добровольным приношением, основанным на гражданской чести, нежели принудительным налогом, основанным на гражданской обязанности«[1].

До отмены крепостного права вопрос о подоходном налоге в России более не поднимался.

В период реформ 60-х годов XIX века комиссия, созданная при Министерстве финансов, попыталась ввести подоходный налог, однако проект так и не был реализован.

В 1905 году проект закона о подоходном налоге был рассмотрен на уровне правительства. Законопроект обсуждался, дописывался и переписывался более 10 (!) лет.

Наконец, 6 апреля 1916 года на представленном Законе «О государственном подоходном налоге» императором Николаем II была собственноручно наложена краткая резолюция: «Быть по сему». С этого начинался новый этап налогообложения доходов населения в России, однако события 1917 года так и не дали в полной мере реализовать нормы этого закона.

Закон «О государственном подоходном налоге» является основой законодательства о подоходном налогообложении физических лиц, многие его положения актуальны и в настоящее время.

В период с 1916 по 1990 гг. в нашей стране произошло много событий, которые серьезно отразились на системе налогообложения в целом. Например, в 1926 году было устранено деление подоходного налога на основной и дополнительный. В 20-е и 30-е годы менялась шкала ставок налога и росла нагрузка на лиц, получающих нетрудовые доходы.

В годы Великой Отечественной Войны был введен специальный военный налог. Плательщиками военного налога были все граждане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от наличия источников доходов. После окончания войны государство отменило этот налог.

В годы тяжелейшей войны государство ввело чрезвычайный налог («налог на бездетность»), который изначально был временным, однако благополучно просуществовал вплоть до 90-х. Налогоплательщиками являлись холостяки, одинокие и малосемейные граждане СССР, таким способом государство поддерживало многодетные семьи.

С моей точки зрения, следующим этапом становления подоходного налога в нашей стране стало принятие Закона СССР «О подоходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства[2]» от 23 апреля 1990г. (вступил в силу 1 июля 1990 г.). В новом законе были прописаны одинаковые условия налогообложения доходов, как от предпринимательской деятельности, так и от доходов в виде заработной платы и была законодательно закреплена система вычетов из доходов.

В советские времена было введено и закреплено понятие «налоговый агент», многие установленные тогда льготы по подоходному налогу действуют и сейчас.

Но основным законодателем современного подоходного налогообложения я считаю Закон РФ от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» (введен в действие с 1 января 1992 г.). Новый закон определил годовой период исчисления подоходного налога со всех категорий плательщиков (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, как имеющие, так и не имеющие постоянного места жительства в РСФСР) и установил единый подход к системе льгот и прогрессивной шкалы ставок.

Закон претерпел многочисленные правки в части налоговых ставок и льгот и просуществовал почти 10 лет вплоть до принятия в 2000 году второй части Налогового Кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).

В НК РФ была внесена глава 23 «Налог на доходы физических лиц». Хочу обратить ваше внимание — ранее налог назывался по-иному.

Наше время

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 207 НК РФ).

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего кодекса (ст. 210 НК РФ).

Основная налоговая ставка в течение уже довольно длительного периода времени — 13 %. Плоская шкала была введена для повышения собираемости налога. Предполагалось, что люди с большим доходом будут декларировать доходы целиком, а работодатели с «серыми» зарплатами выйдут из тени.

Дискуссии по поводу увеличения ставки налога не прекращались никогда. В 2010 году в Госдуму поступили законопроекты о введении прогрессивной шкалы. Однако депутаты не поддержали инициативу, и законопроект был отклонен. А в июне 2013 года Президент России Владимир Путин заявлял, что плоская шкала НДФЛ не введена «на века». В свою очередь, законодатели прогнозировали увеличение ставки НДФЛ не ранее 2018 года. В феврале 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов в одном из своих интервью сказал, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ возможно будет после 2024 года.

Но в своем очередном обращении к гражданам России 23 июня 2020 года Владимир Путин предложил ввести повышенную ставку налога на доходы физлиц в размере 15%. Обложению по повышенной ставке подлежала только та часть годового дохода, которая превысит 5 млн. рублей. И с 1 января 2021 года вступили в действие соответствующие изменения в ст.224 Налогового Кодекса РФ.

В большинстве стран мира действует прогрессивная ставка налога — чем выше годовой доход, тем выше ставка. Например, в Австралии размер налога на доходы физических лиц может достигать 47%, а в Великобритании до 40%. Установленные в нашей стране ставки НДФЛ — одни из самых низких в мире. "Задача хорошего пастуха стричь своих овец, а не сдирать с них кожу«[3]. Однако есть страны, где подоходного налога нет вовсе. Среди «счастливчиков» Объединенные Арабские Эмираты, Монако и Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар.

Ставки

Налоговым кодексом установлено пять видов ставок по НДФЛ: 9, 13, 15, 30, 35%. Размер ставки налога зависит от вида дохода и получателя (налоговый/неналоговый резидент).

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Ставку 9% используют при определении налога со следующих доходов налоговых резидентов:

проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года;

доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием по сертификатам участия, выданным до 1 января 2007 года.

Ставку 15% применяют к доходам физических лиц-нерезидентов, если они получают выплаты в виде дивидендов от российских организаций. Рассчитывает, удерживает и уплачивает НДФЛ налоговый агент. Уменьшить базу для расчета НДФЛ на суммы поступивших налоговому агенту дивидендов нельзя.

Однако не всегда нерезиденты применяют эту ставку. Поскольку международные договоры об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над российским законодательством, то применять нужно их нормы. Впрочем, сейчас Россия ведет активные и довольно успешные переговоры с зарубежными партнерами по поводу изменения условий договоров об избежании двойного налогообложения. В частности, с Кипром, Мальтой и Люксембургом договориться удалось, и большая часть доходов будет облагаться налогом по единой ставке в 15%. А вот достичь согласия с Нидерландами не получилось и договор с этой страной денонсируется.

Ставку 30% применяют к доходам по ценным бумагам, кроме дивидендов, которые выпустили российские организации, в следующих случаях:

доходы по ценным бумагам учитывают на счете депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя или на счете депо депозитарных программ;

получатель дохода не предоставил налоговому агенту информацию в соответствии с требованиями ст. 214.6 кодекса.

Исключения закреплены в пункте 8 статьи 214.6 НК РФ. Также ставку НДФЛ 30% применяют к доходам нерезидентов. Налог рассчитывают по каждой выплате отдельно, вычеты не применяют (п. 4 ст. 210, п. 3 ст. 226 НК).

Самая высокая ставка налога 35% (п. 2 ст. 224 НК). Применяется для налогообложения доходов резидентов (любые выигрыши и призы, полученные в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ, а так же суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств в части превышения размеров, указанных в п. 2 ст. 212 НК РФ). Налог рассчитывают по каждой выплате отдельно, вычеты не применяют.

Налоговые вычеты

Налоговые вычеты по налогу на доходы на физических лиц делятся на стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные.

С 21 мая 2021 года вступают в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения гражданами вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый период в сокращенные сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Изменения внесены Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Информация по применению упрощенного порядка размещена на сайте ФНС в разделе «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ». Впрочем, налоговые вычеты — серьезная и объемная тема, ее следует обсуждать отдельно.

В настоящее время НДФЛ является (после налога на добавленную стоимость) основной доходной частью бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В таблице приведены статистические данные, которые говорят сами за себя.

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2019-2020 гг.[4] виды налогов млрд. руб. 2019 2020 темп, % НДС 4 257,8 4 268,6 100,3 НДФЛ 3 955,2 4 251,9 107,5 Налог на прибыль 4 543,1 4 018,1 88,4 НДПИ 6 106,4 3 953,6 64,7 Акцизы 1 277,5 1 833,2 143,5 Имущественные налоги 1 350,8 1 357,9 100,5

Налоговые платежи по налогообложению физических лиц мобилизуются в распоряжение государства, а затем перераспределяются в пользу нуждающихся в социальной помощи слоев населения.

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Считаю, что это абсолютно верно. Налог на доходы физических лиц должен обеспечивать справедливое перераспределение доходов и стать базой для осуществления социальной поддержки нуждающихся слоев населения и реализации социальной политики государства в целом.

Потенциал НДФЛ как одного из старейших налогов с многовековой историей должен реализовываться путем формирования оптимального баланса его составных частей. Тогда в бюджет государства будут мобилизоваться максимальные поступления от налога и при этом соблюдается разумное и справедливое соотношение доходов разных слоев населения после налогообложения.

[1] Алексеенко М.М. Подоходный налог и условия его применения. Харьков, 1885.

[2]https://docs.cntd.ru/document/901700244

[3] Сергеев В. С. Принципат Тиберия // Вестник древней истории.