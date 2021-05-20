Как правильно составить для сотрудников график работы сутки через трое и как оплатить такую работу

Работа в режиме «сутки через трое» может вводиться по решению работодателя исходя из специфики деятельности компании. График работы в таком случае помогает упорядочить работу сотрудников и распределить рабочие дни и периоды отдыха с учетом нормы рабочих часов, а также рассчитать переработки. Как составить такой график? Кого нельзя в него включать? Как оплатить работу по графику сутки через трое? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.

Кого нельзя включать в график работы сутки через трое

В график работы «сутки через трое» нельзя включать работников, на которых распространяются запреты и ограничения, установленные трудовым законодательством:

запрет на работу в ночную смену (например, для беременных сотрудниц по ч. 5 ст. 96, ч. 1 ст. 259 ТК РФ);

ограничение по продолжительности ежедневной работы (к примеру, для несовершеннолетних сотрудников по ст. 94 ТК РФ).

Как правильно составить график работы сутки через трое

График оформляется в виде отдельного документа. У него три важные функции:

контрольная: график помогает отслеживать норму рабочего времени по каждому работнику;

информирующая: из графика сотрудники узнают о рабочих сменах и днях отдыха, начале / окончании рабочего времени и времени отдыха;

координирующая: с помощью графика регулируется работа сотрудников.

Составлять график лучше сразу на весь учетный период.

В графике обычно указывают:

период, на который он составлен;

ФИО и должности работников;

распределение рабочих суток в течение месяца;

другие необходимые сведения на усмотрение работодателя.

График работы «сутки через трое» может выглядеть так:

Соблюдаем норму рабочих часов при составлении графика сутки через трое

Первое, на что работодателю нужно обратить внимание при составлении графика работы, — это соблюдение нормы рабочих часов.

График работы «сутки через трое» не позволяет работодателю соблюдать требование ст. 91 ТК РФ к нормальной продолжительности рабочего времени, которая составляет не более 40 часов в неделю. Эту проблему помогает решить введение для таких сотрудников суммированного учета рабочего времени (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

При суммированном учете продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал или другие периоды) не должна превышать нормального числа рабочих часов.

Суммированный учет рабочего времени допускает превышение от нормы количества фактически отработанных рабочих часов в течение одного дня или одной недели. Такое превышение компенсируется за счет уменьшения количества рабочих часов в течение других дней или недель в пределах учетного периода.

Длительность учетного периода устанавливает работодатель. По закону он не может превышать:

3 месяца — для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

один год — для остальных работников.

Работодателю необходимо контролировать соблюдение нормы рабочего времени дважды: на этапе составления графика и по итогам учетного периода. Это связано с тем, что некоторые периоды сокращают норму рабочего времени (ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности, командировки).

Перерывы в работе при графике сутки через трое

Второй важный нюанс — грамотная организация труда работника. В течение рабочего времени ему положены перерывы для питания и иные регламентированные периоды отдыха, так как без этого на протяжении 24 часов подряд работнику сложно выполнять трудовые функции эффективно и в полном объеме.

Трудовое законодательство предусмотрело и этот нюанс, прописав обязанность работодателя предоставлять работнику в течение рабочего дня перерывы для отдыха и питания. Этот промежуток времени имеет ограничения: не менее 30 минут и не более двух часов за рабочий день. Эти перерывы в рабочее время не включаются (ст. 108 ТК РФ).

Каждый работодатель обязан соблюдать ограничения по времени, предусмотренные ст. 108 ТК РФ. Конкретную продолжительность перерывов и время их предоставления в течение 24 рабочих часов прописывают в ПВТР. К примеру, можно установить два перерыва по 60 минут, четыре перерыва по 30 минут или в ином сочетании по количеству и длительности.

Если по условиям производства (работы) перерыв предоставить невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст. 108 ТК РФ). Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются в ПВТР.

Учитывая вышесказанное, при графике работы «сутки через трое» в табеле у работника может стоять как 24 часа (в ситуации отсутствия исключаемых из рабочего времени перерывов по условиям работы), так и меньшее время (например, 22 часа, когда работник может отлучаться с рабочего места и два часа перерывов в рабочее время включаться не будут).

С кем согласовать график и в какой срок знакомить с ним сотрудников

По общим правилам графики работы нужно согласовывать с профсоюзным органом и знакомить с ним работников под роспись не менее, чем за 30 дней до введения графика в действие.

Однако для графика «сутки через трое» эти требования неприменимы. Согласование с профсоюзом и письменное ознакомление с графиком не менее чем за 30 дней обязательны при составлении графика сменности — когда сотрудники трудятся в две, три или четыре смены и сменяют в течение суток друг друга на рабочем месте (ст. 103 ТК РФ).

При графике «сутки через трое» в течение рабочих суток работника никто не сменяет, то есть работа в таком режиме не считается сменной. Это означает отсутствие у работодателя обязанности по согласованию графика и соблюдению сроков ознакомления с ним работников. Хотя в интересах работодателя лучше эти требования соблюдать.

Срок ознакомления работников с графиком «сутки через трое» работодатель вправе установить на свое усмотрение, зафиксировав его в ПВТР или ином локальном акте. Это поможет своевременно решать с работниками вопросы, связанные с их рабочей загрузкой и избежать ненужных разбирательств.

Что прописать в трудовых договорах и ПВТР при введении графика сутки через трое

Работодатель не может ограничиться только составлением графика работы «сутки через трое». Законодательство обязывает внести корректировки в локальные акты компании и трудовые договоры с работниками, если такой режим в компании вводится впервые.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени прописывается в правилах внутреннего трудового распорядка (ч. 4 ст. 104 ТК РФ). Если суммированный учет вводится в компании впервые, работников, которых это затрагивает, необходимо письменно известить не менее чем за два месяца до введения такой формы учета (ст. 74 ТК РФ).

Особенности режима труда сотрудников, привлекаемых к работе сутки через трое, нужно прописать трудовых договорах (ст. 57 ТК РФ). В частности, в нем нужно отразить (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100 ТК РФ):

продолжительность рабочей недели (рабочая неделя с предоставлением выходных по скользящему графику);

порядок чередования рабочих и выходных дней (определяется графиком работы).

продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время и продолжительность перерывов в работе;

учетный период, если вводится суммированный учет рабочего времени (ч.1,2 ст. 104 ТК РФ)

Шаблон формулировки в трудовом договоре:

Если работодатель относится к микропредприятиям и отказался от принятия локальных нормативных актов (в том числе от графиков работы), все необходимые особенности режима работы «сутки через трое» следует прописать в трудовом договоре по типовой форме (ч. 1, 2 ст. 309.1, ст. 309.2 ТК РФ).

Как оплачивать работу по графику сутки через трое

Выплаты сотруднику, работающему в режиме «сутки через трое», включают:

оплату отработанных часов;

доплату за работу в ночное время;

оплату работы в нерабочие праздничные дни;

оплату сверхурочной работы;

оплату часов недоработки по вине работодателя.

Ночная работа — это работа в период с 22.00 до 6.00 (ст. 96 ТК РФ), каждый час которой закон предписывает оплачивать в повышенном размере (ст. 154 ТК РФ). Минимальная доплата за работу в ночное время составляет 20% от часовой тарифной ставки (оклада) за каждый отработанный час (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554). Конкретные размеры «ночной» доплаты устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день по общим правилам оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Для графика «сутки через трое» нужно учесть такой нюанс: если по графику рабочие сутки выпадают на обычный выходной (например, воскресенье), зарплата начисляется в одинарном порядке, но если сотрудник выйдет на работу в воскресенье не по своему графику по просьбе работодателя, этот день должен оплачиваться в повышенном размере.

Сверхурочные рассчитываются и оплачиваются по окончании учетного периода, если являются запланированными — когда график не удалось составить в пределах нормы рабочих часов. Работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, в расчете сверхурочных не учитывается, так как она уже оплачена в двойном размере (п. 4 Разъяснения № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные дни», утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21).

Незапланированные сверхурочные, когда работу сверх нормы инициирует работодатель (в случаях, указанных в ст. 99 ТК РФ), оплачиваются сразу по окончании месяца.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу прописываются в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре. По желанию работника сверхурочную работу можно компенсировать дополнительным днем отдыха вместо повышенной оплаты.

Часы недоработки по графику «сутки через трое» определяются по итогам учетного периода. Виноват в недоработке работодатель, не загрузивший работника по полной норме часов, поэтому часы недоработки нужно доплатить в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени (ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 155 ТК РФ, п. 13 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

Как накажут работодателя за просчеты с графиком и организацией работы в режиме сутки через трое

Работодателя, допускающего нарушения трудового законодательства, ждет предупреждение или административный штраф (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

для ИП и должностных лиц — от 1 000 до 5 000 руб.;

для компаний — от 30 000 до 50 000 руб.

К примеру, такая ответственность ждет работодателя, который ввел режим работы «сутки через трое» в порядке ст. 74 ТК РФ, но не уведомил работников об изменениях минимум за два месяца.

Если же в трудовых договорах с сотрудниками не прописать подробно режим рабочего времени, когда он индивидуален для работника, и не зафиксировать в ПВТР, ответственность наступит по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ. Размеры штрафов по этой статье:

для ИП — от 5 000 до 40 000 руб.

для компаний — от 50 000 до 200 000 руб.,

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000, а в некоторых случаях руководителя ждет дисквалификация на срок до 3 лет.

Подводим итоги