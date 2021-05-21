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«Утренний бухгалтер». Смена юрадреса: заявление, отчетность, новые разъяснения ФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ФНС на своем сайте рассказала, как вносить изменения в ЕГРЮЛ при смене адреса юридического лица. Есть несколько важных деталей.

Напоминание по отчетности: после смены юридического адреса все отчеты нужно сдавать в новую ИФНС.

Ситуация. Если человек сейчас впервые устраивается на работу, ему нужно автоматом заводить электронную трудовую книжку. А если у него уже есть бумажная, а в прошлом году он не работал?

Свежее разъяснение от Роструда: работодатель обязан предоставить отпуск внешнему совместителю одновременно с отпуском по основному месту работы.

Минфин объяснил, когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта.

Изучаем, как бухгалтеру исправлять ошибки (и не допускать некоторые из них) в новом курсе Центра обучения «Клерка» — на него как раз сейчас большая скидка.

А еще разберемся, за что отвечает бухгалтер в области финансовой и коммерческой информации, на бесплатном вебинаре. Он пройдет 2 июня в 11:00 мск.

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