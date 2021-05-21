«Утренний бухгалтер». Смена юрадреса: заявление, отчетность, новые разъяснения ФНС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
ФНС на своем сайте рассказала, как вносить изменения в ЕГРЮЛ при смене адреса юридического лица. Есть несколько важных деталей.
Напоминание по отчетности: после смены юридического адреса все отчеты нужно сдавать в новую ИФНС.
Ситуация. Если человек сейчас впервые устраивается на работу, ему нужно автоматом заводить электронную трудовую книжку. А если у него уже есть бумажная, а в прошлом году он не работал?
Свежее разъяснение от Роструда: работодатель обязан предоставить отпуск внешнему совместителю одновременно с отпуском по основному месту работы.
Минфин объяснил, когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта.
Изучаем, как бухгалтеру исправлять ошибки (и не допускать некоторые из них) в новом курсе Центра обучения «Клерка» — на него как раз сейчас большая скидка.
А еще разберемся, за что отвечает бухгалтер в области финансовой и коммерческой информации, на бесплатном вебинаре. Он пройдет 2 июня в 11:00 мск.
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Дата проведения: 27 мая, четверг
Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 мая, четверг
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Дата проведения: 26 мая, среда
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Дата проведения: 26 мая, среда
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И могут отказать в регистрации из-за несоответствия, по их мнению, квалификации.
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Если кратко, то «налоговая оговорка» — это мечта инспектора. Вы подписываете согласие на раскрытие налоговой тайны — официальное разрешение налогоплательщика на использование некоторых сведений в общедоступном формате. То есть ваш покупатель имеет возможность получить информацию о разрывах по всей цепочке поставщиков.
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Использование договора франчайзинга в предпринимательской деятельности весьма популярно. Организация бизнеса через систему франшизы позволяет владельцу торгового знака получать пассивный доход. Франчайзинг может быть удобным инструментом для структурирования группы компаний с целью формирования одного центра формирования прибыли.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24081 от 30.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При командировке съем жилья без документов не учитывается в расходах
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № А56-2378/2020 от 26.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости СНТ не нужно применять ККТ при приеме денег за электричество. Это подтвердил суд
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