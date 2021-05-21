«Утренний бухгалтер». Смена юрадреса: заявление, отчетность, новые разъяснения ФНС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

ФНС на своем сайте рассказала, как вносить изменения в ЕГРЮЛ при смене адреса юридического лица. Есть несколько важных деталей.

Напоминание по отчетности: после смены юридического адреса все отчеты нужно сдавать в новую ИФНС.

Ситуация. Если человек сейчас впервые устраивается на работу, ему нужно автоматом заводить электронную трудовую книжку. А если у него уже есть бумажная, а в прошлом году он не работал?

Свежее разъяснение от Роструда: работодатель обязан предоставить отпуск внешнему совместителю одновременно с отпуском по основному месту работы.

Минфин объяснил, когда упрощенец может учесть в расходах затраты на создание сайта.

Изучаем, как бухгалтеру исправлять ошибки (и не допускать некоторые из них) в новом курсе Центра обучения «Клерка» — на него как раз сейчас большая скидка.

А еще разберемся, за что отвечает бухгалтер в области финансовой и коммерческой информации, на бесплатном вебинаре. Он пройдет 2 июня в 11:00 мск.

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События

Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций

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Вебинар «Как собрать идеальную CRM-систему для бизнеса с помощью Low-code»

Дата проведения: 27 мая, четверг

Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 мая, четверг

Онлайн-курс «РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 мая, четверг

Онлайн-курс «ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 мая, четверг

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 26 мая, среда

Как выиграть суд с ИФНС: практика Верховного суда

Дата проведения: 26 мая, среда

Модульный управленческий учёт: как развивать бизнес в кризисный период

Дата проведения: 26 мая, среда

Бизнес-завтрак: Изменения в валютном и налоговом законодательстве РФ в отношении владения иностранными активами физических лиц. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 26 мая, среда

Онлайн-курс «ПРОДАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 мая, среда

Статьи

И могут отказать в регистрации из-за несоответствия, по их мнению, квалификации.

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Правила и особенности такого учета, которые действуют сейчас, хотят изменить. Теперь «физиков» будут ставить на учет и отправлять им уведомления об этом (раньше речь шла только об организациях).

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/24081 от 30.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При командировке съем жилья без документов не учитывается в расходах

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № А56-2378/2020 от 26.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости СНТ не нужно применять ККТ при приеме денег за электричество. Это подтвердил суд

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