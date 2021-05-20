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✈ При командировке съем жилья без документов не учитывается в расходах

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Рубрика Подотчет, командировки
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Расходы на наем жилого помещения, не подтвержденные документально, не учитываются при расчете налога по УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.03.2021 № 03-11-11/24081.

В принципе расходы на командировки, в том числе на наем жилого помещения, можно учитывать в расходах на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 346.16 НК.

Но должны быть соблюдены условия:

  • расходы должны быть обоснованными;
  • расходы должны быть документально подтвержденными;
  • расходы должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, если нет документов, то учесть расходы без них нельзя.

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