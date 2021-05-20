СНТ не нужно применять ККТ при приеме денег за электричество. Это подтвердил суд

СНТ выиграло в суде дело у налоговой инспекции, которая пыталась штрафовать товарищество за неприменение ККТ при приеме денег за электричество от членов организации.

Налоговики почему-то посчитали, что СНТ обязано применять ККТ при получении оплаты наличными за электроэнергию, а так же при получении денег в рамках договора простого товарищества от другого СНТ.

Суды первых двух инстанций сочли, что налоговая права и административное правонарушение есть, однако кассационная инстанция их решения отменила.

Арбитражный суд Северо-Западного округа посчитал, что взносы членов садоводческого некоммерческого товарищества не относятся к расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требуют применения контрольно-кассовой техники. К таким взносам относится и оплата электроэнергии. На основании подпункта 2 части 5 статьи 14 Закона № 217-ФЗ членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные, в том числе с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение.

Второе нарушение, которое нашли налоговики, суд тоже не счел нарушением. Два СНТ заключили договор простого товарищества (создали резервный фонд для оплаты аварийных работ по восстановлению электроснабжения) и одно другому внесло в кассу 4335 рублей. Проверяющие посчитали, что получатель денег должен применять ККТ. Но судьи с таким выводом не согласились. Никаких работ или услуг по такому договору не оказывается, поэтому нет расчета в терминах закона 54-ФЗ.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.04.2021 № Ф07-2347/2021 по делу № А56-2378/2020