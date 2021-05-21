Судебная практика по коммерческой тайне: что изменилось

Похоже, что судебная практика смягчилась по поводу использования грифа «коммерческая тайна». Приведу в пример пару выдержек из судебных решений.

Появились судебные дела, в которых суд подтверждает законность увольнения за разглашение коммерческой тайны, несмотря на отсутствие грифа. Для моих клиентов этот гриф прямо был камнем преткновения — попробуй-ка нанести его на все нужные документы!

Может быть, эта тенденция поможет работодателям в применении режима и в увольнениях за разглашение. Вот конкретика:

«Как следует из материалов дела, в целях установления режима коммерческой тайны ответчиком приказом введено в действие Положение о коммерческой тайне, которым определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, установлено ограничение доступа к ней. Между сторонами заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, по условиям которого работница приняла на себя обязательства не разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной. Дополнительное соглашение содержит указание на ознакомление работника с действующим у работодателя локальным актом. С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что ответчиком предприняты надлежащие меры по охране конфиденциальности информации, составляющую коммерческую тайну. Само по себе отсутствие на информации грифа „коммерческая тайна“ с учетом принятых ответчиком мер в целях установления режима коммерческой тайны, не лишает ее статуса ограниченной в пользовании информации».

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.06.2020 по делу N 33-5593/2020 (оставлено без изменения Определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.11.2020 N 88-16154/2020)

Или вот еще цитаты:

«Доводы апелляционной жалобы истца о том, что суд не учел того факта, что работодателем, как обладателем конфиденциальной информации, не были приняты все предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ меры для обеспечения ее сохранности, а именно: на материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию не был нанесен гриф „Конфиденциальная информация“, судебной коллегией проверены и признаются несостоятельными. Поскольку отсутствие у разглашенной истцом информации грифа „коммерческая тайна“ не может повлечь освобождение ее от дисциплинарной ответственности, в ходе рассмотрения дела был установлен факт направления истцом письма с электронного адреса корпоративной почты на публичный электронный адрес конфиденциальной информации, составляющую коммерческую тайну, в том числе, информации о крупных клиентах и сделках, которые в силу Приложения N 1 к Положению о коммерческой тайне (с которым истец была ознакомлена), являются информацией составляющей коммерческую тайну».

Апелляционное определение Московского городского суда от 14.01.2020 по делу N 33-430/2020

Если ваш руководитель любит коммерческую тайну, думаю, можно сообщить ему об этой тенденции, пусть порадуется.