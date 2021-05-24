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«Утренний бухгалтер». Отчитываться за май по форме СЗВ-М нужно будет по-новому

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

За май нужно сдавать новую форму СЗВ-М, которую утвердил ПФР. Изменения там не большие, но важно о них не забыть.

Работать с сотрудником штатно, но при этом заключать с ним договор ГПХ нельзя, это вы знаете. Роструд напомнил, что работник может обратиться в трудинспекцию для переквалификации договора на трудовой. А это, как вы понимаете, штрафы.

На заметку (надеемся, не пригодится). Если долг является результатом наказания за преступление, это не причина для отказа в личном банкротстве.

В России появится новая онлайн-платформа, направленную на борьбу с мошенниками, под интригующим названием...«Мошеловка».

Напоминаем главное, что нужно знать про дробление бизнеса, в небольшой статье.

Выиграть суд с налоговиками: насколько это сейчас реально и что для этого нужно? Разберемся с экспертом на бесплатном вебинаре 26 мая в 11:00 мск.

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Мотивация сотрудников: платить или вдохновлять?

Дата проведения: 28 мая, пятница

Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.

Дата проведения: 27 мая, четверг

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Дата проведения: 26 мая, среда

Статьи

Если кратко, то «налоговая оговорка» — это мечта инспектора. Вы подписываете согласие на раскрытие налоговой тайны — официальное разрешение налогоплательщика на использование некоторых сведений в общедоступном формате. То есть ваш покупатель имеет возможность получить информацию о разрывах по всей цепочке поставщиков.

Новые уточнения от налоговиков.

В связи с вступлением в силу с 2021 года учёта ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменился алгоритм закрытия затратных счетов в программных продуктах 1С. И это вновь и вновь вызывает кучу вопросов у бухгалтеров. Попробуем разобраться с ними в этой статье.

Похоже, что судебная практика смягчилась по поводу использования грифа «коммерческая тайна». Приведу в пример пару выдержек из судебных решений.

На днях прошла информация, что летом Россию ждет жесткий дефицит мороженого из-за введения маркировки товаров. «Честный знак», Минпромторг, Минсельхоз и АКОРТ эту информацию уже опровергли. Какие все же планы у производителей мороженого, «Клерк» спросил у компании Unilever. Нам ответил Артем Брижицкий, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси.

Уже больше года финансовые рынки уверенно растут, несмотря на пандемию и карантин. Ежегодная майская распродажа лишь подтверждает наличие очевидного тренда. Почему же и мировые и российские инвесторы опасаются, что происходящее — очередной финансовый пузырь? Оправданы ли страхи? И что делать, чтобы сохранить свой капитал в 2021 году? Разберемся в статье.

Одна из целей налогового контроля — как вполне понятно, наполнить бюджет. И тем более понятно, что ни один инспектор ее не упустит. Поэтому в числе объектов пристального внимания налоговиков — схемы дробления бизнеса.

Нужно ли собеседование, если нанимаешь сотрудника-фрилансера? О чем спрашивать на онлайн-интервью? В каких случаях давать и как оценивать тестовое задание?

Налоговики проверяют одну компанию, а документы просят у контрагента ее контрагента. И так по всей стране. Нет, это у нас не каламбур такой в заголовке. Точнее, каламбур, но не у нас.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-493 от 26.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Инструктажи по охране труда с дистанционными работниками нужны не всегда

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3772 от 27.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Срочный договор нельзя продлить. Но можно заключить новый

Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ14-7282 от 20.02.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/31931 от 26.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Уплата НДФЛ не освобождает от ответственности за несдачу 3-НДФЛ

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