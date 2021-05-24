«Утренний бухгалтер». Отчитываться за май по форме СЗВ-М нужно будет по-новому

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
За май нужно сдавать новую форму СЗВ-М, которую утвердил ПФР. Изменения там не большие, но важно о них не забыть.
Работать с сотрудником штатно, но при этом заключать с ним договор ГПХ нельзя, это вы знаете. Роструд напомнил, что работник может обратиться в трудинспекцию для переквалификации договора на трудовой. А это, как вы понимаете, штрафы.
На заметку (надеемся, не пригодится). Если долг является результатом наказания за преступление, это не причина для отказа в личном банкротстве.
В России появится новая онлайн-платформа, направленную на борьбу с мошенниками, под интригующим названием...«Мошеловка».
Напоминаем главное, что нужно знать про дробление бизнеса, в небольшой статье.
Выиграть суд с налоговиками: насколько это сейчас реально и что для этого нужно? Разберемся с экспертом на бесплатном вебинаре 26 мая в 11:00 мск.
Новости
- Если долг является результатом наказания за преступление, это не причина для отказа в личном банкротстве
- Не пропустите! За май нужно будет сдавать новую форму СЗВ-М
- Замена трудового договора на ГПД грозит штрафом и доначислениями
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- Более трети московских «Макдоналдсов» работали с нарушениями. Два уже опечатали
- Форму для постановки на учет плательщика торгового сбора изменили
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- Неиспользованные отгулы при увольнении не оплачиваются. Хотя суды порой считают по-другому
- Документы требуют у одной компании по другой, при этом проверяют вообще третью. Налоговики считают, что так можно
- Треть россиян не имеет накоплений на черный день
- За какую зарплату можно «жить» на работе?
- Если принимаете иностранных работников, не забудьте уведомить управление по вопросам миграции
- За что отвечает бухгалтер при утечке конфиденциальной информации? Бесплатный вебинар
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- Крупные IT-компании обяжут иметь филиалы в России. Проект уже внесен в Госдуму
- В России начнут вести учет домашних животных
- Срочный договор нельзя продлить. Но можно заключить новый
- Налоговые вычеты в упрощенном порядке можно получить уже сегодня
- Законная налоговая оптимизация, есть ли она еще?
- Налоговики по всей стране требуют документы от контрагентов контрагентов проверяемой компании
- Инструктажи по охране труда с дистанционными работниками нужны не всегда
- ВТБ выгрузил первые данные налоговой для упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ
- Как отразить в бухучете покупку питьевой воды
- Иностранным IT-компаниям без представительств запретят собирать персональные данные
- WhatsApp платным не станет
События
Мотивация сотрудников: платить или вдохновлять?
Дата проведения: 28 мая, пятница
Онлайн-презентация курсов CIMA Rus (модули Р1, Р2) к экзаменам в декабре 2021 г.
Дата проведения: 27 мая, четверг
Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов
Дата проведения: 27 мая, четверг
Бесплатный вебинар по валютному законодательству
Дата проведения: 27 мая, четверг
Валютный контроль 2021: минимизация рисков проведения валютных операций
Дата проведения: 27 мая, четверг
Вебинар «Как собрать идеальную CRM-систему для бизнеса с помощью Low-code»
Дата проведения: 27 мая, четверг
Онлайн-курс «Advanced Excel» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 мая, четверг
Онлайн-курс «РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 мая, четверг
Онлайн-курс «ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 мая, четверг
Вебинар «Как сэкономить бизнесу, не разозлив налоговую»
Дата проведения: 26 мая, среда
Статьи
Если кратко, то «налоговая оговорка» — это мечта инспектора. Вы подписываете согласие на раскрытие налоговой тайны — официальное разрешение налогоплательщика на использование некоторых сведений в общедоступном формате. То есть ваш покупатель имеет возможность получить информацию о разрывах по всей цепочке поставщиков.
Новые уточнения от налоговиков.
В связи с вступлением в силу с 2021 года учёта ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменился алгоритм закрытия затратных счетов в программных продуктах 1С. И это вновь и вновь вызывает кучу вопросов у бухгалтеров. Попробуем разобраться с ними в этой статье.
Похоже, что судебная практика смягчилась по поводу использования грифа «коммерческая тайна». Приведу в пример пару выдержек из судебных решений.
На днях прошла информация, что летом Россию ждет жесткий дефицит мороженого из-за введения маркировки товаров. «Честный знак», Минпромторг, Минсельхоз и АКОРТ эту информацию уже опровергли. Какие все же планы у производителей мороженого, «Клерк» спросил у компании Unilever. Нам ответил Артем Брижицкий, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси.
Уже больше года финансовые рынки уверенно растут, несмотря на пандемию и карантин. Ежегодная майская распродажа лишь подтверждает наличие очевидного тренда. Почему же и мировые и российские инвесторы опасаются, что происходящее — очередной финансовый пузырь? Оправданы ли страхи? И что делать, чтобы сохранить свой капитал в 2021 году? Разберемся в статье.
- Бюджет сам себя не наполнит: что сейчас нужно знать про дробление бизнеса и когда к вам придут налоговики
Одна из целей налогового контроля — как вполне понятно, наполнить бюджет. И тем более понятно, что ни один инспектор ее не упустит. Поэтому в числе объектов пристального внимания налоговиков — схемы дробления бизнеса.
Нужно ли собеседование, если нанимаешь сотрудника-фрилансера? О чем спрашивать на онлайн-интервью? В каких случаях давать и как оценивать тестовое задание?
- «Ночной бухгалтер». Налоговики шлют требования о компаниях, которых вы даже не знаете. Бухгалтеры в шоке
Налоговики проверяют одну компанию, а документы просят у контрагента ее контрагента. И так по всей стране. Нет, это у нас не каламбур такой в заголовке. Точнее, каламбур, но не у нас.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-493 от 26.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Инструктажи по охране труда с дистанционными работниками нужны не всегда
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3772 от 27.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Срочный договор нельзя продлить. Но можно заключить новый
Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ14-7282 от 20.02.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/31931 от 26.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Уплата НДФЛ не освобождает от ответственности за несдачу 3-НДФЛ
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