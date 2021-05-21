👉 Срочный договор нельзя продлить. Но можно заключить новый

Срочный трудовой договор не подлежит продлению. Исключение – беременные и педагоги.
Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме от 27.04.2021 № 14-2/ООГ-3772. Срочный договор не подлежит продлению в большинстве случаев.
Но есть два исключения:
- беременность сотрудницы по ее заявлению до окончания беременности;
- педагоги и профессоры, при повторном избрании по конкурсу.
По истечению срока действия срочного трудового договора работника надо уволить.
При наличии оснований с этим сотрудником можно оформить новый срочный договор.