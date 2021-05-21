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👉 Срочный договор нельзя продлить. Но можно заключить новый

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Рубрика Трудовые отношения
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Срочный трудовой договор не подлежит продлению. Исключение – беременные и педагоги.

Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме от 27.04.2021 № 14-2/ООГ-3772. Срочный договор не подлежит продлению в большинстве случаев.

Но есть два исключения:

  • беременность сотрудницы по ее заявлению до окончания беременности;
  • педагоги и профессоры, при повторном избрании по конкурсу.

По истечению срока действия срочного трудового договора работника надо уволить.

При наличии оснований с этим сотрудником можно оформить новый срочный договор.

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