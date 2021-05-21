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💡 Инструктажи по охране труда с дистанционными работниками нужны не всегда

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Рубрика Охрана труда
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Если удаленщик работает на своем личном компе, инструктировать его по охране труда не надо.

Особенности организации и охраны труда дистанционных работников регулируются статьей 312.3 ТК. Об этом напоминает Минтруд в письме № 15-2/ООГ-493 от 26.02.2021.

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников работодатель должен исполнять следующие обязанности:

  • расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
  • выполнение предписаний должностных лиц Роструда;
  • обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Также работодатель осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

Другие обязанности работодателя по охране труда на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе.

Таким образом работодатель обязан ознакомить дистанционного работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами в случае их рекомендации или предоставления. В остальных случаях положения, связанные с проведением инструктажей по охране труда и обучения по охране труда, на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе.

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