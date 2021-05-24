Налоги у ИП на УСН 6 % без работников: мануал для начинающих

По общему правилу предприниматели платят 6 процентов с полученного дохода, однако из этого правила существует ряд исключений.

Во-первых, регионам дано право устанавливать ставки в диапазоне от 1 до 6 процентов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Например, в Башкортостане действует ставка два процента для резидентов территории опережающего развития (ст. 1 Закона «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» от 31.10.2018 № 4-з).

Во-вторых, региональными законами может быть установлена нулевая ставка налога для ИП (п. 4 ст. 346.20 НК РФ):

впервые зарегистрированных после вступления такого закона в силу;

осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Такие налоговые каникулы действуют с момента регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов. Данная норма действует до 31.12.2023. Например, в Свердловской области ставка 0 процентов действует для ИП, осуществляющих производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, одежды, текстильных изделий и так далее (ст. 1-1 Закона «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» от 15.06.2009 № 31-ОЗ).

В-третьих, с 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 8 процентов (п. 1.1 ст. 346.20 НК РФ), если:

по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не оказались больше 200 млн рублей;

в течение квартала средняя численность превысила 100 работников, но не превзошла 130 человек.

Сделали отдельный курс про УСН: с разбором сложных ситуаций, примерами заполнения отчетности и ответами на самые частые вопросы. Несмотря на производную от слова «просто», упрощенка не так проста, как кажется. В курсе рассказываем про переходный период.

Повышенная ставка 8 процентов применяется с квартала, в котором было превышение указанных выше показателей до конца налогового периода. Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором было превышение. К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, нужно применять прежнюю ставку налога.

Если превышение показателей произошло в I квартале, ставка 8 процентов действует для всего текущего налогового периода.

ИП, работающие на УСН с объектом обложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи, а также налог по итогам налогового периода (календарный год).

Авансовый платеж рассчитывают по формуле:Полученную сумму следует уменьшить на авансовые платежи к уплате за предыдущее периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за предыдущее периоды этого года.

В налоговый вычет входят:

фиксированные страховые взносы за себя, в том числе начисленные в размере одного процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Следует учитывать, что именно уплаченные в данном периоде взносы, даже если они были начислены в прошлом периоде, например, когда была погашена в текущем периоде задолженность по уплате страховых взносов за прошлый год (письма Минфина РФ от 11.02.2020 № 03-11-11/9182, от 29.10.2019 № 03-11-11/82967). Уменьшить платеж можно вплоть до нуля;

торговый сбор при соблюдении определенных условий (ст. 346.21 НК РФ).

Налог по итогам года определяют следующим образом:

Источник: журнал "Время бухгалтера"