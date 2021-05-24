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Переквалификация полученных иностранной материнской компанией роялти в скрытые дивиденды

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Рубрика Налоговые споры
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Немного судебной практики по интересному и специфическому вопросу.

Рассмотрим решение Арбитражного суда Красноярского края от 07.05.2021 по делу № А33-5437/2020 (дело ООО «Джонсон Матти Катализаторы»).

Фабула дела

По итогам проведения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Джонсон Матти Катализаторы» (далее — ООО «ДМК», Общество) налоговой проверки за 2014-2016 годы Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Красноярскому краю Обществу доначислила налог на прибыль организаций в размере 17,6 млн руб. и пени в размере 7,1 млн рублей.

Как следует из материалов дела, Общество в 2014 году заключило с зарегистрированной в Великобритании материнской компанией Johnson Matthey PLC (далее — JM PLC) соглашение о предоставлении Обществу лицензии на технологию («ноу-хау») с выплатой роялти (6% от чистого объема продаж) за использование технической информации в целях производства и продажи автомобильных катализаторов.

В соответствии с указанным соглашением, Общество в течение 2014-2015 годов перечислило в адрес JM PLC в общей сумме 71,9 млн рублей, не удержав и не уплатив в бюджет налог на доходы на основании положений пп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ и ст. 12 Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прироста стоимости имущества от 15.02.1994 между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Данное обстоятельство послужило причиной для переквалификации налоговиками уплаченных роялти в выплату дивидендов и соответственно, доначисления вышеуказанных сумм налога на прибыль организаций.

После безуспешного обжалования Обществом налоговых претензий в УФНС по Красноярскому краю и ФНС России ООО «ДМК» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным вынесенного по результатам налоговой проверки решения.

Позиция налоговиков

  1. Техническая информация, касающаяся работы оборудования и программных продуктов, была получена Обществом вне связи с Соглашением о роялти (до заключения Соглашения) при получении имущества в уставный капитал от собственника и его бенефициарного владельца.
  2. В ходе допросов сотрудников ООО «ДМК» получена информация о том, что до заключения Соглашения у Общества уже имелась техническая информация, необходимая для производства катализаторов.
  3. В связи с тем, что фактически техническая информация об использовании оборудования и «ноу-хау» была предоставлена Обществу до даты заключения лицензионного соглашения, Инспекция отметила, что включение имевшейся во владении Общества по состоянию на 13.03.2014 технологической информации в предмет Соглашения о роялти, в том числе путем внесения положения о распространении действия Соглашения на предшествующий период (2013 год), не отвечало принципам деловой цели, и могло быть осуществлено только при условии взаимозависимости сторон сделки, соответственно, имело цель, отличную от цели, которую при обычных обстоятельствах преследуют стороны лицензионного договора.
  4. Перечисление Обществом в адрес JM PLC денежных средств произведено фактически при отсутствии встречного представления, то есть безвозмездно, а сумма расходов, на которую уменьшена налоговая база по налогу на прибыль, в нарушение ст. 252 НК РФ не имеет экономического обоснования.

Позиция налогоплательщика

  1. Право на включение в Соглашение положения о распространении действия договора на предшествующие периоды предусмотрено п. 2 ст. 425 ГК РФ, в связи с чем, сведения, поступившие Обществу от материнской компании в 2013 году, следует признать исполнением Соглашения.
  2. Не имеет правового значения — до или после заключения лицензионного договора — получена технологическая информация.
  3. Экономическую обоснованность затрат на лицензионные платежи, совершенные в 2014 году, подтверждают доказательства осуществления Обществом производства и реализации автомобильных катализаторов с использованием технологий, полученных по Соглашению.

Позиция арбитражного суда

Решением суда первой инстанции Обществу отказано в удовлетворении заявленных требований. Почему?

По мнению суда, выплата Обществом денежных средств взаимозависимому лицу не была направлена на достижение разумной деловой цели, носила безвозмездный характер, а указание в документах ссылок на Соглашение о роялти свидетельствует о притворности сделки и намерении сторон скрыть действительную цель — безвозмездную передачу дочерней организацией головной организации денежных средств, которые по своей правовой природе имеют характер дивидендов.

Указанные действия имели единственной целью уменьшение налоговых обязательств ООО «ДМК» и группы компаний, в которую входит Общество, путем неправомерного включения выплаченных сумм в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль Общества за 2014 год, а также освобождения данных сумм от налогообложения налогом на доходы иностранных лиц от источников в Российской Федерации.

При вынесении решения арбитражный суд руководствовался следующим:

  • сведения, известные Обществу по состоянию на дату заключения сделки, не отвечают основному признаку «ноу-хау» — неизвестности потенциальному лицензиату, в связи с чем коммерческой ценности для него не представляют и не могут быть предметом лицензионного договора об использовании «ноу-хау»;
  • довод Общества о том, что не имеет правового значения — до или после заключения лицензионного договора — получена технологическая информация, противоречит положениям гражданского законодательства;
  • применительно к информации, имевшейся у Общества по состоянию на 13.03.2014, с заключением Соглашения о роялти Общество фактически не приобрело какого-либо ранее отсутствовавшего у него права, а лишь приняло на себя обязанность по выплате роялти;
  • возложение на себя обязанности по выплате вознаграждения за пользование известными сведениями, владение которыми имело место ранее на законной и безвозмездной основе, не отвечает экономическим интересам пользователя информации и не характерно для гражданского оборота между его независимыми участниками, в связи с чем применительно к сделкам с «ноу-хау» распространение их действия на прошедшие периоды противоречит существу отношений и исключает возможность применения к ним положений п. 2 ст. 425 ГК РФ;
  • доказательства фактического исполнения Соглашения в 2014 году в части передачи от лицензиара к лицензиату каких‑либо секретов производства («ноу-хау») и, соответственно, передачи прав на их использование в материалах дела отсутствуют;
  • при производстве и реализации продукции в 2014 году использована технологическая информация, имевшаяся у Общества до заключения Соглашения о роялти и использовавшаяся Обществом на безвозмездной основе. С учетом изложенного, сам по себе факт производства Обществом катализаторов с использованием информации не свидетельствует об обоснованности затрат на выплату лицензионных платежей, произведенных в 2014 году.

Вывод

Роялти, выплачиваемые российской компанией в адрес аффилированных иностранных компаний, всегда вызывают повешенное внимание налоговиков.

Поэтому к составлению и исполнению таких договоров стоит относится с особой щепетильностью и стараться избегать любых обстоятельств, которые могут трактоваться не в вашу пользу.

Одно из таких обстоятельств, рассмотренное в данном деле — предоставление информации и «ноу-хау» до даты заключения лицензионного соглашения.

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