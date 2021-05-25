Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ: что изменилось

Продолжаем серию публикаций про новые правила по охране труда. Напомним, что они утверждены Приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н и появились взамен утратившей силу версии правил, утвержденной приказом Минтруда от 23.12.2014 № 1101н.
Итак, тезисно изменения в ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ можно представить следующим образом.
- У работодателей появилась возможность вести документооборот по охране труда в электронной форме, а также использовать электронную цифровую подпись для сотрудников.
- Появилось понятие оценки уровня профессионального риска. Работодатель по результатам такой оценки рисков теперь может устанавливать дополнительные требования безопасности на своем предприятии.
- У работодателей появилась возможность вести на своем предприятии аудио, фото и/или видео фиксацию процессов и производств и использовать дистанционный контроль в целях безопасности.
- В правилах по охране труда больше нет ссылок на другие нормативные документы, чтобы избежать дублирования, противоречия и потери информации, в случае пересмотра и отмены документов.
- Изменились требования к организации вентиляции. Если по старым правилам необходимо было оборудовать вентиляцию в любом случае на каждом рабочем месте, то сейчас это делается только в случае превышения уровня ПДК. Если вентиляции недостаточно или ее невозможно установить, то необходимо обеспечить сотрудников СИЗ.
- Убрали требование по превышению температуры более 45 градусов для нагретых поверхностей свариваемых изделий на рабочих местах.
- При одновременном производстве работ, на которые требуется оформлять наряд-допуск, теперь допускается оформлять единый наряд-допуск, с обязательным включением в него требований по безопасному производству каждого вида работ.
- Ранее за безопасное производство работ отвечало лицо, выдавшее наряд-допуск, а сейчас такая ответственность должна прописываться в приказе.
- Наряд-допуски и журналы теперь могут оформляться в электронном виде с использованием электронной цифровой подписью.
- Убрали требование о том, что в холодный период года заготовки и детали для электро- и газосварки должны быть не ниже температуры воздуха в помещении.
- Работы по электро- и газосварке теперь можно проводить с приставных лестниц, но с обязательным использованием пятиточечной страховочной привязи или страховочного фала, а также при наличии работника, который страхует и поддерживает стремянку снизу.
- Убрали требование о запрете размещения легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов на расстоянии менее 5 метров от места производства электросварочных и газосварочных работ, а также требование об освобождении от сгораемых материалов в радиусе 5 метров, а от взрывоопасных материалов в радиусе 10 метров.
- Требование для баллонов с углекислым газом видоизменилось. Ранее работодатель был обязан устанавливать их в утепленных помещениях в зимнее время, а теперь он просто должен предусмотреть меры против их замерзания.
- Убрали требование по оснащению вытяжной вентиляцией емкостей или полостей конструкций. Теперь будет достаточным обеспечить работников СИЗ.
- Убрали требование по использованию диэлектрического резинового ковра. Теперь при риске поражения электрической дуги необходимо предоставить работнику диэлектрические перчатки, галоши и коврики.
- При работе со сварочными проводами необходимо обеспечить меры против их соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами, а также предохранить их от брызг расплавленного металла. Но изолировать их по всей длине при этом больше не требуется.
- Убрали требования к рукояткам электродержателей и присоединение проводов к электродержателям.
- Изменили требования к понижающим трансформаторам для переносных электрических светильников. Теперь их необходимо только заземлять.
- Убрали требование о том, что оборудование для выполнения газосварочных работ должно закрепляться за определенными сотрудниками.
- Убрали требование о ежегодной поверке госповерителя, теперь поверку необходимо делать в соответствии техническими требованиями на данный вид оборудования.
- При выполнении ручной дуговой сварки теперь необходимо обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- Добавили требование о том, что при ручной сварке сотрудник должен следить за исправностью механизмов сжатия и зажимных устройств и не допускать их самопроизвольного срабатывания.
- Фраза о запрете самостоятельного исправления неисправностей исчезла, вместо нее теперь появилась фраза о том, что работник должен сообщить о возникших неисправностях руководителю работ.
- Убрали требование о том, что при длительном перерыве в работе машины контактной сварки необходимо продувать ее сжатым воздухом и наносить антикоррозионную смазку.
- Убрали требование проверять правильность подвода электрического тока, наличия и исправности заземления перед началом выполнения работ.
- Защитные экраны теперь должны быть из несгораемого материала.
- Появилось требование по защите вентилей и редукторов на баллоне от загрязнений и механических воздействий.
- Перед выполнением газопламенных работ теперь нужно проверять не только воздух рабочей зоны на содержание в нем вредных и опасных веществ, но и на содержание кислорода.
- Добавилось требование о том, что по окончанию работ не допускается оставлять открытыми вентили баллонов, баллоны необходимо отключить от коммуникаций, а для баллонов на открытом воздухе требуется снять всю аппаратуру и перенести их на место хранения.
- Убрали требование по хранению карбида кальция и по хранению и транспортировке баллонов с газами. Эти требования теперь содержатся только в противопожарных требованиях.
В данном перечне мы рассмотрели самые основные изменения в Правилах по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Но обращаем ваше внимание на то, что, если на вашем предприятии проводятся данные работы, вам необходимо более подробно ознакомиться с данными правилами! А также пересмотреть и внести изменения в локальную документацию организации, провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда и внеплановый инструктаж для сотрудников в размере произошедших изменений.