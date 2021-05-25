Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ: что изменилось

Продолжаем серию публикаций про новые правила по охране труда. Напомним, что они утверждены Приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н и появились взамен утратившей силу версии правил, утвержденной приказом Минтруда от 23.12.2014 № 1101н.

Итак, тезисно изменения в ПОТ при выполнении электросварочных и газосварочных работ можно представить следующим образом.

У работодателей появилась возможность вести документооборот по охране труда в электронной форме, а также использовать электронную цифровую подпись для сотрудников.

Появилось понятие оценки уровня профессионального риска. Работодатель по результатам такой оценки рисков теперь может устанавливать дополнительные требования безопасности на своем предприятии.

У работодателей появилась возможность вести на своем предприятии аудио, фото и/или видео фиксацию процессов и производств и использовать дистанционный контроль в целях безопасности.

В правилах по охране труда больше нет ссылок на другие нормативные документы, чтобы избежать дублирования, противоречия и потери информации, в случае пересмотра и отмены документов.

Изменились требования к организации вентиляции. Если по старым правилам необходимо было оборудовать вентиляцию в любом случае на каждом рабочем месте, то сейчас это делается только в случае превышения уровня ПДК. Если вентиляции недостаточно или ее невозможно установить, то необходимо обеспечить сотрудников СИЗ.

Убрали требование по превышению температуры более 45 градусов для нагретых поверхностей свариваемых изделий на рабочих местах.

При одновременном производстве работ, на которые требуется оформлять наряд-допуск, теперь допускается оформлять единый наряд-допуск, с обязательным включением в него требований по безопасному производству каждого вида работ.

Ранее за безопасное производство работ отвечало лицо, выдавшее наряд-допуск, а сейчас такая ответственность должна прописываться в приказе.

Наряд-допуски и журналы теперь могут оформляться в электронном виде с использованием электронной цифровой подписью.

Убрали требование о том, что в холодный период года заготовки и детали для электро- и газосварки должны быть не ниже температуры воздуха в помещении.

Работы по электро- и газосварке теперь можно проводить с приставных лестниц, но с обязательным использованием пятиточечной страховочной привязи или страховочного фала, а также при наличии работника, который страхует и поддерживает стремянку снизу.

Убрали требование о запрете размещения легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов на расстоянии менее 5 метров от места производства электросварочных и газосварочных работ, а также требование об освобождении от сгораемых материалов в радиусе 5 метров, а от взрывоопасных материалов в радиусе 10 метров.

Требование для баллонов с углекислым газом видоизменилось. Ранее работодатель был обязан устанавливать их в утепленных помещениях в зимнее время, а теперь он просто должен предусмотреть меры против их замерзания.

Убрали требование по оснащению вытяжной вентиляцией емкостей или полостей конструкций. Теперь будет достаточным обеспечить работников СИЗ.

Убрали требование по использованию диэлектрического резинового ковра. Теперь при риске поражения электрической дуги необходимо предоставить работнику диэлектрические перчатки, галоши и коврики.

При работе со сварочными проводами необходимо обеспечить меры против их соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами, а также предохранить их от брызг расплавленного металла. Но изолировать их по всей длине при этом больше не требуется.

Убрали требования к рукояткам электродержателей и присоединение проводов к электродержателям.

Изменили требования к понижающим трансформаторам для переносных электрических светильников. Теперь их необходимо только заземлять.

Убрали требование о том, что оборудование для выполнения газосварочных работ должно закрепляться за определенными сотрудниками.

Убрали требование о ежегодной поверке госповерителя, теперь поверку необходимо делать в соответствии техническими требованиями на данный вид оборудования.

При выполнении ручной дуговой сварки теперь необходимо обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Добавили требование о том, что при ручной сварке сотрудник должен следить за исправностью механизмов сжатия и зажимных устройств и не допускать их самопроизвольного срабатывания.

Фраза о запрете самостоятельного исправления неисправностей исчезла, вместо нее теперь появилась фраза о том, что работник должен сообщить о возникших неисправностях руководителю работ.

Убрали требование о том, что при длительном перерыве в работе машины контактной сварки необходимо продувать ее сжатым воздухом и наносить антикоррозионную смазку.

Убрали требование проверять правильность подвода электрического тока, наличия и исправности заземления перед началом выполнения работ.

Защитные экраны теперь должны быть из несгораемого материала.

Появилось требование по защите вентилей и редукторов на баллоне от загрязнений и механических воздействий.

Перед выполнением газопламенных работ теперь нужно проверять не только воздух рабочей зоны на содержание в нем вредных и опасных веществ, но и на содержание кислорода.

Добавилось требование о том, что по окончанию работ не допускается оставлять открытыми вентили баллонов, баллоны необходимо отключить от коммуникаций, а для баллонов на открытом воздухе требуется снять всю аппаратуру и перенести их на место хранения.

Убрали требование по хранению карбида кальция и по хранению и транспортировке баллонов с газами. Эти требования теперь содержатся только в противопожарных требованиях.

В данном перечне мы рассмотрели самые основные изменения в Правилах по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Но обращаем ваше внимание на то, что, если на вашем предприятии проводятся данные работы, вам необходимо более подробно ознакомиться с данными правилами! А также пересмотреть и внести изменения в локальную документацию организации, провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда и внеплановый инструктаж для сотрудников в размере произошедших изменений.