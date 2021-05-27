Для каких ИП снижение взносов в 2020 году было невыгодным: разбираем на примерах

Прошлый год был трудным для бизнеса. Власти принимали меры для поддержки предпринимателей в тяжелый период пандемии. Одна из таких мер — снижение размера фиксированных взносов на ОПС для ИП из пострадавших отраслей.

Для кого-то это действительно стало подспорьем, возможностью сэкономить. А некоторые пострадавшие ИП от снижения взносов пострадали еще больше.

В этом материале на примерах разберем, кому такая мера поддержки была выгодна, а кому — наоборот.

Фиксированные взносы-2020

Сумма фиксированных страховых взносов за 2020 год в общем случае составляла 40 874 рублей, в том числе:

на ОПС 32 448 рублей;

на ОМС 8 426 рублей.

Для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях российской экономики, фиксированный размер страховых взносов на ОПС за 2020 год снижен на 12 130 рублей.

Таким образом, сумма фиксированных взносов за 2020 год для данных ИП составляет 28 744 рублей, в том числе:

на ОПС 20 318 рублей;

на ОМС 8 426 рублей.

Почему снижение — не всегда хорошо

Налоговая нагрузка

Безусловно, ИП с небольшим доходом или предпринимателям, не осуществляющим деятельность, снижение взносов принесло пользу. Их налоговая нагрузка уменьшилась.

Однако для ИП на УСН с объектом «доходы», которые имеют доход более 700 тыс. рублей, выгода не столько очевидна, особенно, если доход 2-го квартала, по которому дали освобождение от налога, скромнее, чем в другие кварталы (что неудивительно, учитывая обстановку в стране в то время).

Пенсионные баллы

Как известно, фиксированные взносы, также, как и взносы, уплачиваемые работодателями за работников, формируют будущую пенсию человека.

Чем больше взносов, тем больше пенсионных баллов начислят предпринимателю. Соответственно, снижение взносов негативно отразится на будущей пенсии ИП.

Чтобы посчитать количество заработанных баллов за 2020 года, надо сначала высчитать индивидуальную часть тарифа. Для этого уплаченные взносы делим на 22 % и умножаем на 16 %.

Полученная сумма отражается на ИЛС в ПФР. Если разделить ее на 16 % от предельной базы по ОПС и умножить на 10, получим количество заработанных баллов.

Предельная база в 2020 году составляла 1 292 000 руб.

Стоимость одного балла в 2020 году — 98 руб. 86 коп.

Для кого снижения не произошло

У фиксированных взносов есть минимальный и максимальный размер. Власти снизили минимальный размер.

Однако формулу по расчету 1-процентных взносов не меняли. Они начисляются с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Причем у фиксированных взносов есть максимальный размер, который из-за пандемии не меняли. Он составляет 259 584 руб.

Поэтому те ИП, у которых большой доход, заплатили за 2020 год 259 584 руб. и никакого уменьшения для них не было, даже если они относятся к пострадавшим отраслям.

Такие разъяснения, в частности, дает Минфин в письме от 19.11.2020 № 03-15-05/100955.

То есть ситуация с фиксированными взносами за 2020 год складывается так:

«Бедный» пострадавший ИП заплатил 20 318 + 1% от дохода свыше 300 тыс. «Бедный» непострадавший ИП заплатит 32 448 + 1% от дохода свыше 300 тыс. «Богатый» пострадавший ИП заплатил 20 318 (259 584 — 20 318) = 259 584 руб. «Богатый» непострадавший ИП заплатил 32 448 (259 584 — 32 448) = 259 584 руб.

Добавим, что при расчете дохода, от которого считают 1 % взносов, учитывается весь доход за 2020 год без уменьшения его на доход за 2 квартал.

Напомним, доход за 2 квартал 2020 года у пострадавших ИП был освобожден от налога, но от 1-процентных взносов его не освобождали.

Примеры

А теперь разберем на примерах, какую выгоду от снижения взносов получили пострадавшие ИП на УСН «доходы» без наемных работников в разной ситуации по сравнению со своими непострадавшими коллегами.

Чтобы оценить только одну льготу (снижение фиксированных взносов), в примерах будем считать, что за 2 квартал 2020 года дохода не было.

Пример № 1. Доход менее 300 000 руб.





Пострадавший ИП

Непострадавший ИП

Доход за 2020 год

250 000

250 000

В том числе доход за 2 квартал 2020

0

0

Налог по УСН до уменьшения на взносы

15 000

15 000

Фиксированные взносы на ОПС

20 318

32 448

Фиксированные взносы на ОМС

8 426

8 426

1-процентные фиксированные взносы

0

0

Итого взносы

28 744

40 874

Налог по УСН к уплате

0

0

Всего налоговая нагрузка

28 744

40 874

Учтено взносов на ИЛС в ПФР

14 776,73

23 598,55

Начислено пенсионных баллов

0,715

1,142

Пересчет баллов в рубли по ценам 2020 года

70,68

112,90

Вывод: Как видно из этого примера, при очень скромном доходе, когда взносы превышают налог, снижение взносов положительно влияет на общую налоговую нагрузку. То есть ИП с «пострадавшим ОКВЭД» реально сэкономил 12 130 руб. Правда, это негативно сказалось на заработанных им пенсионных баллах, но зато 12 тыс. остались в его кошельке.

Пример № 2. Доход более 300 тыс., но менее 24 млн





Пострадавший ИП

Непострадавший ИП

Доход за 2020 год

800 000

800 000

В том числе доход за 2 квартал 2020

0

0

Налог по УСН до уменьшения на взносы

48 000

48 000

Фиксированные взносы на ОПС

20 318

32 448

Фиксированные взносы на ОМС

8 426

8 426

1-процентные фиксированные взносы

5 000

5 000

Итого взносы

33 744

45 874

Налог по УСН к уплате

14 256

2 126

Всего налоговая нагрузка

48 000

48 000

Учтено взносов на ИЛС в ПФР

18 413,09

27 234,91

Начислено пенсионных баллов

0,891

1,317

Пересчет баллов в рубли по ценам 2020 года

88,08

130,20

Вывод: Как видно из этого примера, в случае превышения налога над суммой взносов никакой экономии пострадавший ИП не получил. Он заплатил в бюджет ровно столько же, сколько его непострадавший коллега, для которого государство такой льготы не предусмотрело. Но при этом, отдав в бюджет абсолютно одинаковые суммы, эти два ИП получили взамен разные пенсионные баллы. Непострадавший ИП больше нарастил свои пенсионные права, чем его пострадавший коллега. То есть часть денег, которые у обычного ИП идут на формирование его будущей пенсии, у пострадавшего ИП просто ушли бюджет. Таким образом, не ощутив господдержки в виде уменьшения взносов, такой ИП еще и потерял пенсионные баллы.

Пример № 3. Доход более 24 млн





Пострадавший ИП

Непострадавший ИП

Доход за 2020 год

25 000 000

25 000 000

В том числе доход за 2 квартал 2020

0

0

Налог по УСН до уменьшения на взносы

1 500 000

1 500 000

Фиксированные взносы на ОПС

20 318

32 448

Фиксированные взносы на ОМС

8 426

8 426

1-процентные фиксированные взносы

239 266

227 136

Итого взносы

268 010

268 010

Налог по УСН к уплате

1 231 990

1 231 990

Всего налоговая нагрузка

1 500 000

1 500 000

Учтено взносов на ИЛС в ПФР

188 788,36

188 788,36

Начислено пенсионных баллов

9,133

9,133

Пересчет баллов в рубли по ценам 2020 года

902,89

902,89

Вывод: Здесь аналогично в случае превышения налога над суммой взносов никакой экономии пострадавший ИП не получил по сравнению с непострадавшим бизнесменом. Однако когда доход большой и взносы начислены в максимальном размере, пенсионные права у обоих ИП формируются в равном объеме. То есть в данном случае пострадавший ИП не ощутил помощи от государства, но зато и ничего не потерял.

Подводим итоги

1) Уменьшение взносов было выгодно тем ИП на УСН «доходы», у которых небольшой доход, и размер взносов превышает размер налога.

Эти ИП хоть и недосчитались пенсионных баллов, но зато сэкономили реальные деньги.

2) Те ИП, которые зарабатывают больше и у которых налог превышает взносы, ничего не сэкономили и при этом потеряли часть пенсионных баллов. Подаренные государством 12 130 им все равно пришлось отдать в бюджет. Им было бы выгоднее заплатить эти деньги в виде взносов, чтобы увеличить пенсию, но они отдали их в виде налога, которые на размере пенсии никак не отражается.

3) Те ИП, которые имеют солидный доход, от уменьшения взносов ничего не выиграли, но и не проиграли. Общая налоговая нагрузка у них не изменилась и пенсионные баллы не уменьшились.