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Права и обязанности стажёра: что говорит закон

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Трудовой кодекс РФ не определяет, что является стажировкой и кто такой стажер. Исходя из иных нормативных актов, предусматривающих порядок прохождения стажировки (например, Государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 362), можно понять, что стажировка — это как получение теоретический знаний по определенной должности (профессии, специальности), так и закрепление полученных теоретический знаний на практике (на рабочем месте).

Слово «стажировка» упоминается в ТК РФ в ст. 59 ТК РФ при установлении оснований для заключения срочного трудового договора.

Так, срочный трудовой договор заключается для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки.

В отношении некоторых категорий работников законодательство непосредственно использует термин «стажер, стажировка»:

  • стажер адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, заключенного с адвокатским образованием (ст. 28 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
  • также существует стажировка водителей определенных категорий (раздел 3 Положения о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей РД-200-РСФСР-12-0071-86-12);
  • лица, претендующие на должность нотариуса, должны пройти стажировку (п.2 Порядка прохождения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса, утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.06.2000 N 179 и Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26.05.2000 г.);
  • помощники арбитражных управляющих проходят стажировки (п.1 Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2003 N 414);
  • обучение медицинских и фармацевтических работников проходит, в том числе, в виде стажировки (п. 4 Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков..., утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. N 66н);
  • механизм стажировки также используется органами занятости населения для приобретения опыта работы для безработных граждан (Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 19.04.1991 N 1032-1).

Но нанимать на работу в качестве стажеров могут и в других правовых ситуациях. Например:

  • прием на работу по срочному трудовому договору (на должность стажера или на иную должность) для выполнения работ, связанных с профессиональным образованием в форме стажировки;
  • заключение ученического трудового договора для обучения на получение образования без отрыва от работы;
  • производственная практика учащихся при заключении договора между обучающей организацией и компанией, готовой принять стажера.

Рассмотрим эти ситуации подробнее.

Прием на работу для выполнения работ, связанных с профессиональным образованием в форме стажировки

Ст. 59 ТК РФ допускает заключение срочного трудового договора с работниками, если их работа связана с обучением в форме стажировки. Так как в данном случае предусматривается заключение трудового договора, то он должен соответствовать требованиям, предъявляемым к трудовому договору ст. 57 ТК РФ.

При этом трудовое законодательство не обязывает принимать именно на должность «стажера», поэтому работник может быть принят и на иную должность, предусмотренную штатным расписанием компании. Но для заключения срочного договора работодателю необходимо предусмотреть, чтобы работа, на которую принимается работник, была непосредственно связана с его стажировкой и профессиональным обучением. В трудовом договоре указывается не только должность (вид работы), но и подчеркивается, что работа, поручаемая работнику, направлена на получение необходимых практических профессиональных навыков и умений.

Кроме того, в трудовом договоре со стажером необходимо зафиксировать срок его действия, который должен соответствовать сроку прохождения стажировки. Возможный срок стажировки законодательством не зафиксирован (кроме отдельных категорий работников, указанных выше), поэтому работодатель с работником вправе по своему соглашению определить срок стажировки и, следовательно, срок трудового договора. При этом следует учитывать, что стажировка вряд ли может длиться многие годы, поэтому срок стажировки 3-4 года может вызвать сомнения у суда и проверяющих органов в случае обращения к ним работника.

Безусловно, работа в рамках данного трудового договора должна оплачиваться в размерах не менее минимального размера оплаты труда.

Заключение с лицом, ищущим работу ученического трудового договора

Ст. 198 ТК РФ предусматривает возможность работодателя заключать ученический договор с работником. Поэтому организация может предложить вам не работу, а учебу с последующей работой в этой компании.

При этом ученический договор должен содержать:

  • наименование сторон;
  • указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником;
  • обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения;
  • обязанность работника пройти обучение и проработать по трудовому договору с работодателем в течение установленного срока;
  • срок ученичества;
  • размер оплаты в период ученичества.

Ст. 199 ТК РФ указывает, что ученический договор должен указывать на конкретную квалификацию.

Ученический договор заключается на срок, необходимый для получения данной квалификации в письменной форме в 2-х экземплярах (ст. 200 ТК РФ). Содержание ученического договора может быть изменено только по соглашению сторон (ст. 201 ТК РФ). Время ученичества в течение недели не должно превышать нормы рабочего времени, то есть 40-часовой недели (или сокращенной рабочей недели при возрасте учеников менее 18 лет) (ст.203 ТК РФ). Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, ее размер стороны должны указать в ученическом договоре, и он не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ст.204 ТК РФ).

В соответствии с полученным документом о квалификации работодатель вносит в трудовую книжку работника запись о полученной им профессии, специальности, квалификации (п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69).

Таким образом, в период обучения вы не получаете зарплату, а получаете стипендию и оплату за конкретно произведенную работу.

Производственная практика учащихся

На основании ст. 227 ТК РФ к лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, относятся обучающиеся, проходящие производственную практику.

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями (п. 11 Положения о практике обучающихся, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (далее — "Положение "291), п. 8 Положения, утвержденного Приказом Минобразования России от 25.03.2003 N 1154).

Производственная практика может проходить без оплаты, если студент лишь знакомиться с производством, но не занимается профессиональной деятельностью. В таком случае нет необходимости заключать трудовой договор. Если студент непосредственно выполняет работу на рабочем месте, то следует заключить с ним срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ, как договор связанный с практикой) с соответствующей оплатой не ниже минимального размера оплаты труда (п. 15 Положения № 291). Однако при этом обязанность работодателя заключать трудовые договоры с обучающимися, проходящими производственную практику, трудовым законодательством не предусмотрена (Определения Верховного Суда РФ от 03.10.2008 N 89-В08-6).

То есть если вы устроились только для прохождения практики, то ваше присутствие на предприятии связано только со знакомством с работой и может не оплачиваться.

Таким образом, прохождение стажировки регулируется законодательством только в отношении работников некоторых отраслей. В иных случаях оформление стажировки зависит от соглашения сторон. Стажировка может быть оформлена срочным трудовым договором или ученическим договором. Кроме того, студент может стажироваться в рамках производственной практики, как с заключением трудового договора, так и без него.

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