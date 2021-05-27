«Утренний бухгалтер». Введут новые правила расчета больничных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 2022 года начнут действовать новые правила расчета больничных и декретных. В частности, там прописано положение о размере больничных в расчете за полный календарный месяц не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента.

Для бизнеса предложили тоже ввести «больничные». Предполагается, что это может быть господдержка, которая гарантируется предпринимателям в кризисных ситуациях.

Справедливороссам между тем мало нынешней прогрессивной ставки НДФЛ в 15% — и они хотят повысить ее до 18%.

Вчера в России, кстати, отмечали день предпринимателя. Интересно, это так совпало или идея продлить мораторий на проведение проверок МСП до конца 2022 года — что-то вроде красивых слов по случаю праздника?

В помощь бизнесу мы запустили на «Клерке» насыщенный и важный курс про полицейские проверки. Надеемся, что теория никогда не пригодится вам на практике, но предупрежден, как известно — значит, вооружен.

Бухгалтерская боль: коллеги обсуждают, правда ли, что труд бухгалтера постепенно обесценивается. А вы как считаете?

Рассказываем, как проходит налоговый контроль в этом году и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер

Дата проведения: 2 июня, среда

Дизайн-мышление в инновациях

Дата проведения: 1 июня, вторник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (1-2 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 июня, вторник

Онлайн-курс «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июня, вторник

Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 мая, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС

Дата проведения: 28 мая, пятница

Статьи

Сама ФНС по этому поводу загадочно молчит.

Организация признана банкротом, но продолжает выполнять работы и оказывать услуги по заключенным договорам. Начиная с 1 января 2021 года работы, выполненные должниками, признанными банкротами, НДС не облагаются. Но как быть с НДС организации, если она еще не завершила работы по договору, начатому в 2020 году?

ВС РФ разобрал дело, в котором освободил от субсидиарной ответственности руководителя управляющей компании, у которой образовался долг перед контрагентами. Задолженность организации возникла потому, что жильцы многоквартирных домов не платили за коммунальные услуги, а сама УК оплачивала электроэнергию по экономически необоснованным тарифам.

В 2021 году предприниматели по‑прежнему могут совмещать два спецрежима — УСН и ПСН. Для применения этих режимов налогообложения нужно соблюсти ограничения по размеру дохода и численности работников. Как эти нюансы влияют на возможность совмещения, поясним в статье. Также рассмотрим порядок учета расходов при совмещении названных спецрежимов и особенности торговли товарами (в частности, лекарственными препаратами), подлежащими обязательной маркировке.

Без сомнения, устав юридического лица — это первый документ, который раскрывает достигнутые собственниками договоренности. Однако, не всегда стандартные сценарии в отношении порядка голосования, продажи бизнеса, привлечения инвесторов соответствуют видению партнеров. В этом случае залогом долгого и счастливого бизнеса станет корпоративный договор

Трудовой кодекс РФ не определяет, что является стажировкой и кто такой стажер. Исходя из иных нормативных актов, предусматривающих порядок прохождения стажировки можно понять, что стажировка — это как получение теоретический знаний по определенной должности (профессии, специальности), так и закрепление полученных теоретический знаний на практике (на рабочем месте).

Даже если налоговики сами исключили компанию из ЕГРЮЛ, от долгов это не освобождает. Ликвидированному ООО придется отвечать перед кредиторами, решил Конституционный суд.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3821 от 28.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Замещаем кассира продавцом. Какие документы надо оформить?

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26531 от 09.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как отразить создание или корректировку резерва по сомнительным долгам

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