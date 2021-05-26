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Замещаем кассира продавцом. Какие документы надо оформить?

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Рубрика Трудовые отношения
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Продавец может замещать кассира только при наличии согласия со стороны работника. Оформляем допсоглашение и договор о полной материально ответственности

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821.

С продавцом необходимо заключить допсоглашение к трудовому договору. В нем прописывается вид поручаемой работы, срок и оплату труда.

Для возложения материальной ответственности надо заключить договор о полной материальной ответственности на период замещения профессий. Без подписания такого договора продавец, замещающий кассира, не будет считаться материально ответственным лицом.

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