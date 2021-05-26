Замещаем кассира продавцом. Какие документы надо оформить?

Продавец может замещать кассира только при наличии согласия со стороны работника. Оформляем допсоглашение и договор о полной материально ответственности

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 28.04.2021 № 14-2/ООГ-3821.

С продавцом необходимо заключить допсоглашение к трудовому договору. В нем прописывается вид поручаемой работы, срок и оплату труда.

Для возложения материальной ответственности надо заключить договор о полной материальной ответственности на период замещения профессий. Без подписания такого договора продавец, замещающий кассира, не будет считаться материально ответственным лицом.