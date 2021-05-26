Как отразить создание или корректировку резерва по сомнительным долгам

Суммы отчислений при создании резерва по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов в последний день отчетного периода. Размер резерва по сомнительным долгам ограничен 10% объема выручки за предыдущий или текущий отчетный период.

Об этом напомнил Минфин в своем письме от 09.04.2021 № 03-03-06/1/26531. В конце каждого отчетного периода компания может проводить инвентаризацию дебиторки.

По ее результатам определяется размер резерва по сомнительным долгам:

рассчитанная сумма резерва по сомнительным долгам по результатам инвентаризации корректируется с учетом установленных предельных величин резерва — 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период в зависимости от большей величины;

сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам сравнивается с суммой остатка резерва (разница между суммой резерва и суммой безнадежных долгов);

если сумма «нового» резерва меньше суммы остатка резерва, то разница включается в состав внереализационных, если больше — разница включается во внереализационные расходы.

И в заключении Минфин пояснил:

«При создании резерва по сомнительным долгам по итогам отчетных периодов в 2020 году его сумма не может превышать большую из величин — 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период (за 2019 год) или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период. При этом всегда определяется и учитывается сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода».

Создание и корректировка резерва по сомнительным долгам производится последним днем отчетного периода.