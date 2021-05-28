«Утренний бухгалтер». Самозанятые жалуются, что банки отказываются с ними работать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Плательщики НПД приходят в банки за кредитами, а у них просят справку с работы. Расследование на эту тему уже публиковали на «Клерке» в апреле, но проблема, похоже, никуда не ушла.

Кстати, если вы сотрудничаете с самозанятыми — знаете, как правильно заключать договоры и какие есть особенности? Если нет, самое время посетить наш бесплатный вебинар 3 июня.

Вместо регрессивной шкалы страховых взносов в Торгово-промышленной палате предложили ввести прогрессивную. Посмотрим, что из этого выйдет.

Из полезного. Рассказываем, как отразить в бухучете покупку марок для отправки писем и деклараций — берите на заметку.

Изменятся правила ведения реестра недобросовестных поставщиков: рассказываем, как именно.

И конечно, напоминаем про скидку 40% на курсы Центра обучения «Клерка». Например, на «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов».

Новости

События

Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер

Дата проведения: 2 июня, среда

Дизайн-мышление в инновациях

Дата проведения: 1 июня, вторник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (1-2 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 июня, вторник

Онлайн-курс «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июня, вторник

Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 мая, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РИТЕЙЛА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 мая, понедельник

Петербургский деловой форум PRO.БИЗНЕС

Дата проведения: 28 мая, пятница

Статьи

Прошлый год был трудным для бизнеса. Власти принимали меры для поддержки предпринимателей в тяжелый период пандемии. Для кого-то это действительно стало подспорьем, возможностью сэкономить. А некоторые пострадавшие ИП от снижения взносов пострадали еще больше.

В 2021 году предприниматели по‑прежнему могут совмещать два спецрежима — УСН и ПСН. Для применения этих режимов налогообложения нужно соблюсти ограничения по размеру дохода и численности работников. Как эти нюансы влияют на возможность совмещения, поясним в статье. Также рассмотрим порядок учета расходов при совмещении названных спецрежимов и особенности торговли товарами (в частности, лекарственными препаратами), подлежащими обязательной маркировке.

Кадастровая стоимость и НДС в ней — вещи в принципе взаимоисключающие, если брать в расчёт исключительно объекты недвижимости. Но «особо сноровистые» специалисты структур, призванных определять кадастровую стоимость, ухитряются приплести НДС даже там, где его рядом не стояло. Не мытьём, так катаньем. Хорошо, что не всегда это прокатывает.

Это связано в том числе с новым механизмом прямых выплат из ФСС.

По общему правилу, расчет пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка работающего родителя (или другого родственника, ухаживающего за ребенком). Однако в 2021 году при расчете пособия по уходу до 1,5 лет действуют несколько правил, в результате которых выплата может отличаться от общеопределяемой.

Когда масштабы бизнеса и его существование в режиме «выживания» требуют исключительно режима «ручного» управления, предприниматели не задумываются о пользе формализации структуры и типа управления оборотного капитала.

С приближением 1 июля у предпринимателей появляется все больше вопросов и негодования по поводу новой Национальной системы прослеживаемости импорта: окончательно все еще не разработаны регулирующие документы, до конца не ясно, как система будет работать и кому она вообще нужна, а с критериями отбора товаров и вовсе не согласны представители бизнеса.

Приводим подробный обзор знаменитого «дела Мэри».

По новому закону для назначения пенсии не нужно будет собирать кучу документов. А после 40 лет каждые три года можно будет узнавать размер будущих выплат.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30494 от 22.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Тестирование работников на ковид — учитываем в «прибыльных» расходах. А тестирование соискателей — нет

Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/31041 от 23.04.2021

Минфин: Письмо № 03-04-05/31279 от 23.04.2021

Московское региональное отделение ФСС РФ: Письмо № 15-15/7710-10787л от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Больничный 3 дня. Строку «итого начислено» заполняет организация

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