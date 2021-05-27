Тестирование работников на ковид – учитываем в «прибыльных» расходах. А тестирование соискателей – нет

Расходы на тестирование работников на ковид и антитела принимаем в «прибыльные» расходы. А аналогичные расходы в отношении соискателей – нет.

Такой позиции придерживается Минфин в письме от 22.04.2021 № 03-03-06/1/30494.

Расходы на тестирование работников на ковид и антитела признаются обоснованными.

Такие расходы можно учесть в «прибыльной» базе при наличии документального подтверждения расходов.

А принимать к учету расходы на тестирование кандидатов на должность нельзя. Такие расходы не признаются обоснованными, так как соискатель не имеет трудовых отношений с работодателем.