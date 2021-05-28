Как уволить иностранца, если срок действия патента закончился

Увольнение иностранца в связи с окончанием патента — особый порядок прекращения трудового договора с мигрантом, у которого закончился срок действия разрешительных документов. Такой вариант предусмотрен статьей 327.6 ТК РФ. Процедура в целом несложная, но имеет некоторые особенности.

Сколько действует патент

Патент иностранного гражданина — разрешительный документ, дающий мигранту возможность работать в определенном регионе РФ, по определенной специальности. Такая форма разрешения предусмотрена для жителей стран, с которыми у РФ нет визового режима. Порядок получения и особенности его применения изложены в ст. 13.3 закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Работодателю при найме ИГ придется следить за сроками действия документов, т. к. работа иностранцев без разрешения запрещена, а организации, использующей труд такого мигранта, грозит штраф до 1 млн рублей.

Тот факт, что разрешение имеет срочный характер, сам по себе не дает права заключать с иностранцем трудовой договор на определенный срок.

Как работодателю узнать, что у сотрудника закончился патент, и что с этим делать дальше

Дата выдачи указана на лицевой стороне бланка. Срок действия определен законом — от 1 до 12 месяцев (ст. 13.3 115-ФЗ). Разрешено и однократное продление документа без выезда из РФ не более чем на 12 месяцев.

Патент считают продленным на месяц, если за этот месяц уплачен фиксированный платеж. Сумма его устанавливается властями и отличается в разных регионах. В 2021 г. она составляет от 2237 (Чеченская Республика) до 10 063 (Республика Саха — Якутия) руб.

Если мигрант не уплатил необходимую сумму и просрочил оплату, документ автоматически прекращает свое действие. Иностранцу надлежит оформить новый документ или в кратчайшие сроки покинуть РФ.

Таким образом, чтобы определить, закончился у работника патент или нет, необходимо запросить у него чеки (квитанции) об оплате. Разделив общую уплаченную сумму на величину фиксированного платежа, узнаем, сколько месяцев, считая с даты выдачи документа, мигранту разрешено работать.

Порядок увольнения патентного работника

В ситуации, когда у иностранца закончился патент на работу, что делать работодателю, указано в Трудовом кодексе: такого мигранта необходимо отстранить от работы, а по истечении 30 дней уволить в порядке п. 5 ст. 327.6 ТК РФ. Пауза в 30 дней дана работнику для продления или оформления заново разрешительных документов.

Общий алгоритм увольнения сотрудника в связи с окончанием патента выглядит так:

Шаг 1. Издают приказ об отстранении мигранта от работы. С ним обязательно знакомят сотрудника под подпись.

Шаг 2. Если по истечению 30-дневного срока не предоставлен новый документ, издают приказ об увольнении по основанию, предусмотренному п. 5 ст. 327.6 ТК РФ.

Шаг 3. В день увольнения работника знакомят с приказом, производят расчет и отдают трудовую книжку. Предварительно в нее вносят соответствующую запись.

Трудовой договор расторгнут с связи с окончанием срока действия разрешения на работу или патента на основании пункта 5 статьи 327.6 Трудового кодекса Российской Федерации.

Шаг 4. В течение 3 дней с даты увольнения уведомляют региональный отдел по вопросам миграции о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

Шаг 5. При необходимости снимают мигранта с миграционного учета.

Не лишне уведомить работника о необходимости покинуть Российскую Федерацию, хотя обязанности такой для работодателя не установлено.

Для наглядности представим алгоритм в схематичном виде.

Конкретные действия работодателя при истечении срока патента различаются в зависимости от ситуации. Встречаются такие варианты:

Работник просрочил оплату. Увы, но продлить разрешение в таком случае не получится. Необходимо оформлять новое. На время его оформления допускать к работе сотрудника нельзя. Работник решил продлить патент. По закону, подать документы на продление необходимо за 10 дней до его окончания. Если все сделать вовремя, то никаких отстранений не понадобится, работник получит новый документ до окончания старого. Но иногда возникают накладки, и сроки оформления затягиваются. Тогда работника необходимо отстранить от работы. По истечению 30 дней, если иностранный работник получил новый патент, его допускают к работе и подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием новых реквизитов. Уведомлять ОВМ нет необходимости. Если оформить новое разрешение не получилось, мигранта увольняют. Не забудьте проверить, что указанная в новых документах должность и регион работы не изменились. Привлекать мигрантов к работе по профессии, отличной от указанной в патенте, и в других регионах нельзя. Работник подал документы на РВП и ожидает решения. Алгоритм аналогичный предыдущему случаю. Закончился срок действия продленного патента. В этом случае работнику необходимо покинуть РФ. Продлить документы без выезда не получится. Самый сложный вопрос: что делать, если закончился патент иностранного гражданина, отсутствующего на работе по неизвестной причине. В таком случае проблематично соблюсти процедуру отстранения от работы и увольнения, т. к. невозможно ознакомить работника с документами. Конечно, не запрещается просто сделать на них соответствующие пометки или отправить почтой. Но не исключено, что суд при обращении туда работника расценит это не в пользу работодателя. Безопаснее фиксировать отсутствие работника с помощью составления актов, направлять ему уведомления о необходимости дать объяснения своему отсутствию, принимать меры к его розыску. А решение вопроса об увольнении отложить до прояснения ситуации. Если мигрант временно находится за пределами РФ и собирается продолжать работу в России, ему необходимо оплачивать фиксированный платеж за все месяцы своего отсутствия или оформлять новый при каждом въезде.

Не следует путать прекращение срока действия и аннулирование, т. к. это разные основания для увольнения и разная процедура. Исходя из норм законодательства, если заканчивается патент, нужно увольнять работника с отсрочкой в 30 дней, а при аннулировании — сразу.

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