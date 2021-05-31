Штатных бухгалтеров через пять лет станет меньше, их заменит аутсорсинг

Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.

Все — в аутсорс

В течение 3-5 последующих лет бухгалтерия в малом бизнесе несколько видоизменится: на смену штатным бухгалтерам придет аутсорсинг — это удобно, выгодно и безопасно для всех сторон, уверена руководитель ООО «Умный бухучет», эксперт по бухучету и налогоообложению Лариса Магафурова.

Во-первых, не так давно правительство России простимулировало гик-экономику, введя налог на профессиональный доход. Теперь бухгалтерам стало легче уходить из найма, оформлять самозанятость и работать на себя. А для малого бизнеса это неплохой вариант для снижения затрат, считает директор по знаниям и развитию учетной системы сервиса «Моё дело» Алексей Иванов.

Во-вторых, работать в аутсорсинге еще и безопасно.

К примеру, по закону о банкротстве, штатный бухгалтер — лицо, контролирующее должника, несет субсидиарную ответственность.

Или в случае налогового преступления по ст.159 УК РФ вместе с собственником бизнеса может получить срок и главный бухгалтер — как сговор группы лиц. А вот аутсорсинг объединить в «группу лиц» с собственником бизнеса будет гораздо сложнее.

К тому же, по словам экспертов, перевод бухгалтерии в аутсорсинг — распространенная практика за рубежом. К примеру, в Америке, по официальной статистике минтруда, 25% бухгалтеров заняты в аутсорсе.

Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес, подробно рассказывает в своем авторском курсе «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция» Лариса Магафурова.

Расчетчик налогов? Забудьте!

Уже сейчас многие бухгалтеры начали задумываться о смене квалификации — многие хотят стать финансовыми менеджерами или директорами, аналитиками. По мнению Ларисы Магафуровой, это правильное стремление, поскольку именно финансы и налоговое консультирование — залог успешного будущего в ближайшее время.

А чтобы оставаться всегда востребованным специалистом, бухгалтеру необходимо постоянно повышать свои профессиональные компетенции и обучаться новому, считает Алексей Иванов. В своем курсе «Бухгалтерский ликбез: просто про учет и налоги» он помогает специалистам разобраться в этой непростой теме.

«Многие считают, что бухгалтер — это не про бухучет и не про финансы, а про расчет налогов. И, к сожалению, многие бухгалтеры так свою роль и представляют. Но последние 7 лет мы видим, что у государства есть четкая стратегия — налоговая должна стать сервисом, аналогичным какому-нибудь ЖКХ. Есть тариф — нам пришла квитанция, мы ее оплатили или пошли обжаловать. К тому же, недавно появился новый налоговый режим НПД, который изначально был создан так, чтобы обойтись без бухгалтера в принципе. Или взять тот же земельно-транспортный налог — ФНС осознала, что может сама рассчитать все и просто прислать готовый налог к уплате. И эта тенденция продолжится: роль бухгалтеров как расчетчиков налогов в малом бизнесе будет уходить. Поэтому разумно смотреть, куда можно развиваться в профессии».

Расширять свои компетенции и получать новый опыт можно в консалтинговых компаниях, считает к.э.н, FCCA, руководитель FIN-SKILL Снежана Манько. В одной компании можно работать над разными проектами, решать различные проблемы и знакомиться с совершенно разными бизнесами и отраслями.

Но чтобы построить свой вектор развития в профессии, уже сейчас необходимо, во-первых, определиться со своими жизненными ценностями. По мнению эксперта-практика, финансового консультанта, основателя консалтинговой компании Оксаны Комаровой, у большинства женщин-бухгалтеров на первом месте стоит семья, а работа их не увлекает, не зажигает и нужна только как средство заработка. Таким специалистам будет сложно оставаться долго «на плаву» и в один момент они окажутся невостребованными.

Во-вторых, следует определить свое направление развития: это может быть управленческий учет и автоматизация, налоги и консультирование и т.д. А чтобы обучение проходило максимально продуктивно, необходимо будет найти наставника — человека, который сможет обучить и поделиться полезными навыками.

Кстати, курсы Центра обучения «Клерка» тоже помогут вам стать настоящим профессионалом. Например, курс «Все про НДС. Разбор ситуаций по НДС на понятных примерах» от налогового консультанта, бухгалтера и аудитора Светланы Беляевой поможет вам разобрать во всех нюансах налога на добавленную стоимость.

Как собственнику бизнеса самому найти идеального бухгалтера?

Для оценки профессионализма будущего работника эксперты предлагают два варианта. Первый: пригласить специалиста из другой компании, который сможет проверить навыки соискателя. Он поможет провести собеседование, составит правильный список вопросов.

Второй вариант: совместно с экспертами можно разработать тесты и предложить их соискателю до собеседования. Тестирование позволит «отсеять» тех, кто не имеет достаточных знаний в профессии или лишен мотивации.

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Глупость — главная ошибка при налоговых проверках

Из года в год компании совершают одни и те же ошибки при налоговых проверках, которые легко можно было бы избежать.

Самая большая ошибка, которую допускают налогоплательщики, это человеческая глупость, уверена Оксана Комарова:

«Есть четкий регламент, что налоговики могут и что не могут. Но бухгалтерия часто по глупости или по доброте душевной дает проверяющим то, что давать нельзя. И это основная проблема».

По ее мнению, бухгалтерский аутсорсинг в этом контексте в разы безопаснее. Поскольку с бухгалтерией в штате, помимо профессиональных отношений, часто замешаны еще личные: кто-то кого-то обидел — и главбух все рассказал налоговикам. Или просто был слишком добр и коммуникабелен с инспекцией. А с аутсорсингом в плане налоговых проверок таких проблем не возникает.

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Полную запись дискуссии можно посмотреть на видео: