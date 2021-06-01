Новые правила обработки персональных данных сотрудников с 2021 г. в 1С: Бухгалтерии

Бухгалтеры и специалисты по кадровому учету уже давно привыкли, что при приеме на работу нового сотрудника у него нужно брать Согласие на обработку персональных данных. А если сотрудник отказывается подписывать его? Какие штрафы ждут организацию за отсутствие этого документа? Да и как показывает судебная практика по таким вопросам, не все так просто, как кажется на первый взгляд. В этой статье мы подробно разберем все нюансы и расскажем о нововведениях в работе с личными данными в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

В рамках трудовых отношений компании — работодателю необходимо обладать личными данными физ. лица для корректного оформления кадровых документов и выполнения работником своих трудовых функций.

Персональные данные (по тексту далее ПДн) — это информация, которую можно отнести к конкретному физ. лицу (Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Как правило, такими данными является Ф.И.О., сведения о предыдущих местах работы, паспортные данные, и прочие.

Стоит заметить, что работодатель вправе запрашивать только те сведения, которые нужны для выполнения должностных обязанностей. Это значит, что информацию, касающуюся национальной принадлежности, политических взглядов, вероисповедания и другие подобные сведения работодатель запрашивать не имеет права.

Форма согласия

Форма документа не регламентирована, а значит может составляться по шаблону, разработанному фирмой самостоятельно. Но следует помнить, что статья 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ содержит перечень обязательных требований.

Новые правила с 2021 года

1 марта произошли изменения в ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ, которые внес ФЗ от 30.12.2020 № 519-ФЗ.

Рассмотрим основные нововведения.

1. Появился документ «Согласие на распространение ПДн сотрудника».

Теперь, получив от сотрудника согласие на обработку ПДн, компания не может их распространять. Для этих целей необходимо получить от физ. лица отдельный документ, который позволяет оператору распространять данные, например, размещать их на сайте компании, на доске почета, передавать банку и другое. В этом документе важно предоставить сотруднику возможность указать какую именно информацию он разрешает распространять работодателю.

2. Молчание субъекта ПДн не может быть расценено, как согласие на распространение ПДн. Это актуально и для бездействия сотрудника (п. 8 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

3. Любые ПДн о физ. лице можно публиковать только при наличии его письменного согласия, даже если лицо самостоятельно их разместило в общедоступном месте (интернет или социальные сети). Раньше такие личные данные можно было распространять без получения согласия от их владельца (п. 2 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

Отказ от согласия

В случае, если сотрудник не дал согласия на распространение ПДн, но при этом дал согласие на обработку, то работодатель не в праве передавать информацию третьим лицам (п. 4 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

Правило не распространяется на передачу ПДн гос. органам (ИФНС, ФСС, ПФР, полиции и другим).

Стоит отметить, что сотрудник и вовсе может отказаться от дачи согласия на обработку ПДн. Но это не значит, что работодатель не вправе обрабатывать такие данные. Это возможно в случаях, указанных в ч. 2 ст. 9 Закона № 152-ФЗ. Одним из которых является выполнение возложенных законом обязанностей на компанию.

Как работодателю получить согласие?

Получить согласие на распространение ПДн можно двумя способами:

1. Непосредственно у физ. лица, то есть с личной подписью на бумаге;

2. Через информационную систему Роскомнадзора. Любое физ. лицо может подключиться к системе для того, чтобы указать какие ПДн и кому он разрешает распространять.

Оператор, в свою очередь, также имеет возможность подключиться к данной системе и не получать от конкретного физического лица письменное согласие, а использовать информацию, содержащуюся в системе Роскомнадзора. Это возможность станет доступной с 1 июля 2021 года.

Форма документа

Требования к содержанию согласия на распространение персональных данных утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18. Стоит заметить, что не нужно уведомлять Роскомнадзор о своем намерении распространять персональные данные, имея на это разрешение субъекта.

Можно ли получить одно согласие от работника, прописав в нем все возможные цели обработки/распространения?

Зачастую документ «Согласие» содержит в себе не одну цель обработки и не одно третье лицо, которому распространяется информация, а сразу несколько, что по мнению Роскомнадзора противоречит действующему законодательству.

Согласно позиции ведомства, на каждую цель и на каждое третье лицо, которому разглашается информация о физическом лице, должно быть свое согласие. Это следует из ч. 4 ст. 9, ч. 5 ст. 18 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

В этих статьях «цель обработки» и третье лицо указаны в единственном числе, следовательно, совмещать несколько целей и несколько третьих лиц в одном документе неправомерно.

Данное правило применимо ко всем случаям, когда необходимо получить письменное согласие работника.

Судебная практика на данный момент не на стороне работодателя (Постановление от 15 января 2018 г. по делу № А40-81171/2017). В связи с этим компаниям придется оформлять большое количество согласий от работников, чтоб соблюсти нормы законодательства.

Отзыв согласия

Работник организации в любой момент имеет право отозвать свое согласие на обработку и распространение персональных данных.

Для этого ему достаточно будет подтвердить свое решение письменным требованием в произвольной форме.

В документе следует указать:

ФИО заявителя;

контакты заявителя;

ПДн, обработку и распространение которых необходимо прекратить.

Работодатель должен прекратить пользоваться информацией в течение трех рабочих дней. Иначе сотрудник имеет право обратиться в суд (п. 14 ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ).

Не стоит забывать, что есть ПДн, на обработку которых согласие сотрудника не требуется, например, те, что нужны для исполнение трудового договора. Все остальные данные компании-работодателю стоит уничтожить.

Штрафы

Компаниям и ИП однозначно стоит уделить внимание новшествам, описанным выше, так как штрафные санкции увеличились вдвое.

Начиная с 27 марта 2021 г. за работу с ПДн сотрудников без их письменного согласия ИП ждет штраф от 20 000 до 40 000 руб., организации, при аналогичном нарушении должны будут уплатить от 30 000 до 150 000 руб.

Если же ИП нарушит законодательство повторно, то штраф будет составлять от 100 000 до 300 000 руб., а для компаний — от 300 000 до 500 000 руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Наказание за такое правонарушение может последовать в течение года (ст. 4.5 КоАП РФ).

Подведем итог: правила обработки личных данных касаются абсолютно всех физических и юридических лиц.

В этой связи, работодателям целесообразно брать с сотрудников:

1. согласия на обработку персональных данных;

2. согласия на распространение персональных данных.

Документы составляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Игнорирование правил обработки и распространения данных может привести к серьезным финансовым потерям.

Учет персональных данных в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В программах 1С новый документ «Согласие на распространение персональных данных» на данный момент не реализован. Но и о наличии согласия на обработку персональных данных знают далеко не все бухгалтеры.

Первое, что необходимо знать — это то, что все данные хранятся в карточках физ. лиц. При приеме на работу личные данные субъекта в справочнике «Физические лица» заполняются автоматически на основании справочника «Сотрудники».

Не заметить кнопку, выводящую на печать нужный нам документ сложно, ведь она располагается прямо на панели инструментов

Рассмотрим подробнее алгоритм заполнения Согласия на обработку ПНд.

Основные сведения о физ. лице и о компании заполняются автоматически.

Следует проверить отраженные программой информации и заполнить следующие строки:

1. Ответственный за обработку — выбираем работника организации, на которого возложена ответственность за обработку данных;

2. ФИО ответственного лица для печати.

Самая частая ошибка в этом документе — это дата получения согласия.

Зачастую документ печатают позже необходимой даты и уделяют внимание лишь полю «дата», меняя значение на корректное, но забывают сменить дату в поле «согласие получено».

В итоге показатели в этих полях существенно различаются и могут не соответствовать действительности.

Поле «Срок действия» заполняется только в том случае, если согласие предоставлено на определенные период времени, иначе конечную дату устанавливать не нужно, согласие будет бессрочным.

Распечатать документ можно в формате Word или в табличном формате 1С.

При получении от сотрудника письменного заявления на отзыв согласия на обработку ПДн, есть возможность сформировать одноименный документ из «Согласие на обработку ПДн».

Нужная для этого кнопка располагается на панели инструментов.

В отзыве снова заполняем ответственное лицо и его ФИО.

Особое внимание стоит уделить полям «Дата» и «Согласие отзывается». Они должны соответствовать дате заявления работника. Документ оповещает нас о том, что ранее у субъекта было получено Согласие.

В нашем примере оно было бессрочным. Данный документ не имеет печатной формы, но в 1С сведения регистрируются.

Все полученные и отозванные физическими лицами согласия можно найти в отчетах по кадрам.

Здесь интересны сразу два отчета, выделенные на скриншоте ниже. Они позволяют отследить действующие согласия и согласия, по которым истекает срок действия.

Также возможно увидеть отзывы согласий сотрудников.

Сформируем отчет по действующим согласиям.

У Васильева К.М. дата получения согласия и дата документа основания совпадают, чего нельзя сказать о Березовском А.

Двойным щелчком мыши по документу основанию можно открыть Согласие на обработку ПДн.

Дата получения согласия существенно отличается от даты создания документа. Если различие дат является ошибкой, то это необходимо исправить.

Обратим внимание, что в документе установлена дата, до которой будет действовать согласие, т.е. данное согласие не бессрочно.

Теперь сформируем отчет «Согласие на обработку ПДн, срок действия которых истекает».

По этому отчету легко проследить сроки действия согласий. Если данное поле пустое, значит согласие действует бессрочно. Также с помощью этого отчета можно увидеть отзывы согласий.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 No 152-ФЗ работодатели обязаны сохранять конфиденциальность персональных данных, полученных от физических лиц.

В 1С можно отследить информацию по работе пользователей с данными.

Для этого необходимо произвести следующие настрой программы. Переходим в «Администрирование» — «Настройки пользователей и прав».

Раскрываем группу «Защита персональных данных».

Сначала зайдем в «Настройки регистрации событий доступа к персональным данным».

По умолчанию здесь не проставлены галочки, но для того, чтобы программа регистрировала события доступа к ПДн, необходимо проставить галочки вручную.

Список данных предопределен. Пользователю надо выбрать ту информацию, по которой предполагается отслеживание изменений.

После того, как в программе будут установлены необходимые галочки, станет доступен журнал «Защита персональных данных».

Данный журнал позволяет отследить действия сотрудников в программе.

Важно, чтоб каждый из них заходил под своим именем и паролем. Регистрация в программе происходит в режиме реального времени. В журнале удалить данные нельзя. Все необходимые кнопки по отбору вынесены на панель инструментов.