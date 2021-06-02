Увольнение в декрете: что про это нужно знать

Пребывая в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, сотрудница защищена государством от возможного неправомерного увольнения. Законодательно установлены четкие ограничения на перечень оснований, по которым можно расстаться с работником, сидящим с ребенком до трёх лет. Любые нарушения, допущенные работодателем в части увольнения подобных категорий сотрудников, влекут наказание в виде штрафных санкций. Кроме того, незаконно уволенный может быть восстановлен на работе по решению суда. Рассказываем, как можно уволить или уволиться самой в декретном отпуске по уходу за ребенком.

По каким основаниям можно уволить в отпуске по уходу за ребенком

Применить общие правила увольнения к сотруднику в отпуске по уходу можно только после его выхода на работу из такого отпуска. В период нахождения в нем строго запрещено расторжение трудовых отношений по инициативе нанимателя, за исключением случая ликвидации компании.

А вот возможность уволить по решению работодателя при совмещении работы на неполную ставку и ухода за ребенком законодательно не закреплена. Судебная практика так же неоднородна.

Есть решения, в которых такое увольнение считается правомерным (апелляционные определения Московского горсуда от 04.08.2017 по делу № 33-29798/2017, ВС республики Татарстан от 18.06.2015 по делу № 33-8979/2015).

Но есть и противоположные мнения судей, согласно которым подобный подход ошибочен (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 23.03.2016 по делу № 33-1923/2016).

Увольнение по собственному желанию в отпуске по уходу за ребенком

Каких-либо существенных отличий в случае расторжения трудовых отношений по инициативе работника в отпуске по уходу нет. Более того, требование о предварительном предупреждении нанимателя за 2 недели об уходе по собственному желанию распространяется и на лиц, находящихся в таком отпуске.

Общая процедура увольнения по желанию сотрудника в отпуске по уходу за ребенком включает:

Подачу заявления об увольнении — за 2 недели до ухода либо в меньший срок, согласованный с нанимателем. Оформление приказа о расторжении трудового договора в произвольной форме или с применением типового бланка № Т-8. Выдачу всех полагающихся документов и полного расчета в день увольнения.

Использовать уход в отпуск с последующим увольнением можно только после прерывания отпуска по уходу за ребенком, так как одновременное предоставление 2-х видов отпусков законодательно не предусмотрено.

Уход по соглашению сторон в декрете

Расторжение трудовых отношений по соглашению так же не имеет каких-либо существенных отличий. Инициатором его проведения может выступать как работник, так и работодатель. В первом случае сотрудник может проинформировать нанимателя о своем намерении путем написания заявления. Во втором случае работодатель письменно делает трудящемуся предложение расстаться по соглашению.

Достигнутую договоренность оформляют соглашением об увольнении, подписанным обеими сторонами трудового договора. После чего в оговоренную в соглашении дату оформляют приказ об увольнении. В последний рабочий день сотруднику выдают все положенные документы и полный расчет.

Прекращение срочного трудового договора по окончании его срока

Препятствий для увольнения по причине окончания времени действия срочного трудового договора для работника в отпуске по уходу за ребенком нет. Процедура должна включать:

Письменное уведомление сотрудника о завершении срока трудового договора. Издание приказа об увольнении — в последний день действия трудового договора. Оформление и выдачу работнику всех необходимых документов и полного расчета.

Если сотрудник не явится за документами, необходимо письменно запросить у него разрешение на их пересылку почтой. После его получения все документы высылают заказным письмом с уведомлением о вручении.

Увольнение в связи с ликвидацией

Прекращение трудового договора с сотрудником в отпуске по уходу при ликвидации имеет только одну особенность — сотрудник не пребывает на рабочем месте. Поэтому большинство уведомлений и оповещений, как правило, направляют по почте.

Процедура расставания при этом включает:

Направление уведомления об увольнении в связи с ликвидацией не менее чем за 2 месяца до даты расставания. При достижении соглашения о досрочном увольнении с выплатой компенсации за время, оставшееся до окончания срока уведомления, сразу издают приказ. Если такой договоренности нет, наниматель выжидает окончания срока предварительного оповещения. Издание приказа об увольнении — в произвольной форме или с применением бланка № Т-8. Начисление выходного пособия и среднего заработка за время трудоустройства. Оформление и выдача всех положенных документов и полного расчета.

Работнику необходимо также предоставить (ст. 178 ТК РФ):

выходное пособие в размере среднемесячного заработка;

средний заработок на период трудоустройства — за 2-й месяц после увольнения;

по решению центра занятости средний заработок — за 3-й месяц после увольнения.