Увольнение в декрете: что про это нужно знать

По каким основаниям можно уволить в отпуске по уходу за ребенком
А вот возможность уволить по решению работодателя при совмещении работы на неполную ставку и ухода за ребенком законодательно не закреплена. Судебная практика так же неоднородна.
Есть решения, в которых такое увольнение считается правомерным (апелляционные определения Московского горсуда от 04.08.2017 по делу № 33-29798/2017, ВС республики Татарстан от 18.06.2015 по делу № 33-8979/2015).
Но есть и противоположные мнения судей, согласно которым подобный подход ошибочен (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 23.03.2016 по делу № 33-1923/2016).
Увольнение по собственному желанию в отпуске по уходу за ребенком
Каких-либо существенных отличий в случае расторжения трудовых отношений по инициативе работника в отпуске по уходу нет. Более того, требование о предварительном предупреждении нанимателя за 2 недели об уходе по собственному желанию распространяется и на лиц, находящихся в таком отпуске.
Общая процедура увольнения по желанию сотрудника в отпуске по уходу за ребенком включает:
- Подачу заявления об увольнении — за 2 недели до ухода либо в меньший срок, согласованный с нанимателем.
- Оформление приказа о расторжении трудового договора в произвольной форме или с применением типового бланка № Т-8.
- Выдачу всех полагающихся документов и полного расчета в день увольнения.
Использовать уход в отпуск с последующим увольнением можно только после прерывания отпуска по уходу за ребенком, так как одновременное предоставление 2-х видов отпусков законодательно не предусмотрено.
Уход по соглашению сторон в декрете
Расторжение трудовых отношений по соглашению так же не имеет каких-либо существенных отличий. Инициатором его проведения может выступать как работник, так и работодатель. В первом случае сотрудник может проинформировать нанимателя о своем намерении путем написания заявления. Во втором случае работодатель письменно делает трудящемуся предложение расстаться по соглашению.
Достигнутую договоренность оформляют соглашением об увольнении, подписанным обеими сторонами трудового договора. После чего в оговоренную в соглашении дату оформляют приказ об увольнении. В последний рабочий день сотруднику выдают все положенные документы и полный расчет.
Прекращение срочного трудового договора по окончании его срока
Препятствий для увольнения по причине окончания времени действия срочного трудового договора для работника в отпуске по уходу за ребенком нет. Процедура должна включать:
- Письменное уведомление сотрудника о завершении срока трудового договора.
- Издание приказа об увольнении — в последний день действия трудового договора.
- Оформление и выдачу работнику всех необходимых документов и полного расчета.
Если сотрудник не явится за документами, необходимо письменно запросить у него разрешение на их пересылку почтой. После его получения все документы высылают заказным письмом с уведомлением о вручении.
Увольнение в связи с ликвидацией
Прекращение трудового договора с сотрудником в отпуске по уходу при ликвидации имеет только одну особенность — сотрудник не пребывает на рабочем месте. Поэтому большинство уведомлений и оповещений, как правило, направляют по почте.
Процедура расставания при этом включает:
- Направление уведомления об увольнении в связи с ликвидацией не менее чем за 2 месяца до даты расставания.
- При достижении соглашения о досрочном увольнении с выплатой компенсации за время, оставшееся до окончания срока уведомления, сразу издают приказ. Если такой договоренности нет, наниматель выжидает окончания срока предварительного оповещения.
- Издание приказа об увольнении — в произвольной форме или с применением бланка № Т-8.
- Начисление выходного пособия и среднего заработка за время трудоустройства.
- Оформление и выдача всех положенных документов и полного расчета.
Работнику необходимо также предоставить (ст. 178 ТК РФ):
- выходное пособие в размере среднемесячного заработка;
- средний заработок на период трудоустройства — за 2-й месяц после увольнения;
- по решению центра занятости средний заработок — за 3-й месяц после увольнения.
Для трудящихся на Крайнем Севере предусмотрена возможность сохранения среднего заработка по решению центра занятости за 4, 5 и 6-й месяц.