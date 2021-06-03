Работник стал совершеннолетним: что будет с отпуском?

Несовершеннолетние работники имеют преимущество по продолжительности отпуска перед своими совершеннолетними коллегами. А что происходит с этим правом, когда работающему ребенку исполняется 18 лет? Расскажем, как меняется длительность отдыха работника, если он достиг совершеннолетия.

Длительность отпуска работающего подростка

Часть 2 ст. 115 ТК и ст. 267 ТК РФ гарантируют предоставление отпуска трудоустроенным несовершеннолетним сотрудникам в размере 31 календарный день — то есть на 3 дня больше, чем остальным сотрудникам. При этом по желанию подростка отпуск может быть получен в любое время, даже через месяц после трудоустройства, а также вне зависимости от того, что указано в графике отпусков.

Работник стал совершеннолетним

Ситуация, когда трудоустроенный подросток достигает совершеннолетия, при этом не воспользовался до 18 лет причитающимся ему отпуском 31 день, не означает, что право на удлиненный отпуск, когда работник решит им воспользоваться, теряется. Так же, как и не означает, что и далее теперь уже совершеннолетний работник будет отдыхать больше остальных.

В подобной ситуации длительность отпуска определяется пропорционально отработанному времени работника до наступления несовершеннолетия и после. То есть до 18 лет — исходя из 31 дня отпуска в году (2,58 дня за каждый отработанный месяц), а после 18 лет — исходя из 28 дней (2,33 дня за каждый отработанный месяц). Эта позиция содержится в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1.

Если внутренними документами компании установлена большая продолжительность отпусков, то расчет необходимо осуществлять исходя их определенных работодателем гарантий.

Пример Иванов С. Д. 2003 года рождения работает курьером в ООО «Доставка Плюс» с 18 сентября 2020. Он написал заявление на отпуск с 17 мая 2021. За время работы Иванову С. Д. 21 марта 2021 исполнилось 18 лет. За отработанный год Иванов С. Д. имеет право на отпуск: до восемнадцатилетия: 31 день / 12 месяцев * 6 месяцев = 15,5 дней;

после восемнадцатилетия: 28 дней / 12 месяцев * 2 месяца = 4,67 дня. Таким образом, за период трудоустройства с 18 сентября 2020 по 17 мая 2021 Иванов С. Д. имеет право на отпуск общей продолжительностью 20,17 дней.

Оплачивается отпуск по общим правилам в срок не позднее 3 календарных дней до его начала.

Аналогично произведите расчет неотгулянных дней отпуска, подлежащих компенсации в случае увольнения работника, достигшего совершеннолетия во время работы в вашей организации.

Ответственность работодателя

За неверно рассчитанную продолжительность отпуска молодого работника работодатель и кадровик могут быть оштрафованы на 1 000 — 5 000 рублей, юридическое лицо — 30 000-50 000 рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

А за недоплату отпускных из-за ошибки в расчете длительности отпуска предусмотрено наказание по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф для предпринимателя и юрлица установлен в том же размере, что по ч. 1, а для должностных лиц — 10 000-20 000 рублей.

Подводим итоги