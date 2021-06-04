«Утренний бухгалтер». Власти не планируют повышать НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Правительство не собирается повышать налог на доходы физических лиц, заверил глава Минфина. Можно выдохнуть?
Налоговики рассказали, что обновили сервис госрегистрации юрлиц и ИП. В частности, упростили порядок заполнения заявления на регистрацию, да и процедура ликвидации станет легче.
Бухгалтерам надоли требования от налоговиков документов по расходам УСН 6% — и они хотят знать официальную позицию ФНС.
Новое о банковской тайне: написали про важные моменты для вашего бизнеса.
Еще больше абсурдных требований мы собрали в небольшой подборке. Там и про переплаты по НДФЛ, и про «контрагентов вашего контрагента», и многое другое.
Некоторым компаниям и вовсе не везет: налоговики проводят выемки документов, об этом все больше вопросов. Эксперт ответит на них на бесплатном вебинаре уже сегодня, в 11:00 мск. Поторопитесь с регистрацией, осталось всего 10 мест!
А еще «Клерк» запустил уникальную платформу «Клерк 365». Скорее читайте, почему это настоящее сокровище для бухгалтеров и почему мы платформой так гордимся :)
Новости
- Налоговики хотят подтверждение, что зарплаты в компании выше МРОТ. Что им дать по-минимуму?
- Предлагают оплачивать северным пенсионерам проезд к месту отдыха на личном авто
- Налоговики сравнивают свою зарплату с новой зарплатой осужденных
- МСП стали чаще выигрывать в торгах и госзакупках
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- Работодатель предлагает: выкупи новый ноутбук или работай на старом. Как быть?
- Более трети россиян хотели бы попробовать инвестиции, а у четверти на это нет денег
- Отпуск с последующим увольнением входит в отпускной стаж при расчете КНО
- Как разыскать платеж через личный кабинет налогоплательщика
- Черные списки брокеров носят лишь осведомительный характер, успокоили в ЦБ
- 9 из 10 работодателей в МСП жалуются на проблемы с наймом сотрудников
- Более половины россиян согласны на высокие налоги, если государство будет поддерживать бедных
- 20% предпринимателей получат господдержку к 2025 году
- Господдержку бизнеса в 2020 году оценили в 500 млрд рублей. А бизнес ее получил?
- Предприниматели задолжали Пенсионному фонду
- Малому бизнесу придумали новую платформу. Там соберут бизнес-сервисы
- В день зарплаты каждому сотруднику выдают по 1 копейке, а НДФЛ — огромная сумма. Это нормально?
- Налоговикам не понравилась частая выплата дивидендов в ООО. Но это лишь повод для вызова на допрос
- Что нужно знать о том, как налоговики проводят выемки. Бесплатный вебинар уже завтра
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- Не работа, а сплошной больничный. Как уволить такого сотрудника?
- Новый формат трудовых книжек и правила их ведения применяем с 1 сентября
- Правительство не рассматривает повышение НДФЛ
- Средняя пенсия в этом году выросла на 5,7 %
- За два дня в системе маркировки выпущено 78 миллионов кодов на молочную продукцию
- Как вернуть компанию в реестр МСП, если ее оттуда исключили в прошлом?
- Оплатили мероприятие для работников — удерживаем НДФЛ
- Недостатки в больничном листке — не причина для отказа в выплате пособия по нетрудоспособности
- Зарегистрировать бизнес онлайн стало проще
- Бухгалтер без высшего образования — не бухгалтер? Или достаточно и среднего специального?
- Бухгалтеры хотят получить официальный ответ от ФНС — могут ли налоговики требовать документы по расходам УСН 6%
События
Корпоративные и регистрационные процедуры 2021
Дата проведения: 9 июня, среда
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя
Дата проведения: 9 июня, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 8 июня, вторник
Дата проведения: 8 июня, вторник
Дата проведения: 8 июня, вторник
Заседание «Ильинского предпринимательского клуба» в формате круглого стола на тему: «Как отстоять свой бизнес. Может ли государство оказать меры поддержки?»
Дата проведения: 7 июня, понедельник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 июня, понедельник
Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать
Дата проведения: 4 июня, пятница
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Материнский капитал разрешат тратить на ремонт жилья. Продлили сроки сдачи некоторых статотчетов
Несколько моментов вам на заметку.
Выездная налоговая проверка — это напряженное время для генерального директора, бухгалтеров и других сотрудников компании. Проверить могут как один, так и несколько налогов за период до трех лет, которые предшествовали году проверки. При каких условиях есть риск прихода налоговиков, какие документы могут затребовать, как обжаловать результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.
Допустим, вы нашли подходящего фрилансера, остались довольны тестовым заданием, оформили нового сотрудника в соответствии с трудовым кодексом и готовы работать. Как ставить задачи и контролировать их выполнение? Нужно ли ТЗ и как его составлять? Как вести себя, чтобы фрилансер не подвел и не сорвал сроки? Рассказываем, как выстраивать рабочие отношения так, чтобы не разочароваться в «удаленщиках» раз и навсегда.
Несовершеннолетние работники имеют преимущество по продолжительности отпуска перед своими совершеннолетними коллегами. А что происходит с этим правом, когда работающему ребенку исполняется 18 лет? Расскажем, как меняется длительность отдыха работника, если он достиг совершеннолетия.
Как вы знаете, с 2021 года в себестоимость незавершенного производства и готовой продукции нельзя включать некоторые расходы, включая управленческие. Их не много. Но, тем не менее, если их нельзя включать в себестоимость, то как тогда их учитывать?
Увольнение высококвалифицированного специалиста (иностранца) — сложная процедура прекращения трудовых отношений. В ней много нюансов, которые важно учесть, чтобы избежать проблем с законодательством.
На вопрос о лучшем подарке на День предпринимателя большинство читателей «Клерка» написали: хотим меньше проверок бизнеса и абсурдных требований налоговиков. Мы собрали примеры таких требований за последнее время.
- «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры не знают, как доказать налоговикам, что в компании платят больше МРОТ
Можно ли отправить в ответ на требования налоговой минимум — РСВ с пояснениями за прошлый год, чтобы доказать, что зарплаты в компании выше МРОТа?
Блоги компаний
- Какие налоги ИП платит в 2021 году (Калуга Астрал)
- Рефинансирование кредита: когда выгодно, как провести (Ак Барс Банк)
- О чем ваш банк расскажет налоговой. Новые правила для ФНС о банковской тайне (Чёрная Бухгалтерия)
- Доплата за работу в сверхурочное время: памятка для бухгалтера (КАМИН)
- Нужна ли бухгалтеру техподдержка по 1С? (Scloud — это аренда 1С в облаке)
- Как получать платежи по QR-коду: экономим на банковских комиссиях (ITSOFT)
- Автоматическое пополнение казны: как будем платить налоги в 2022 году (Школа бизнеса Турова)
- Достаточно только «Клерка 365». Мы открыли сотни часов обучающего контента и уникальные сервисы для бухгалтеров (Блог «Клерка»)
- Устали от первички? Поучаствуйте в опросе и на неделю вы от нее освободитесь! (Сервис КНАП)
- «Трудозатратно, проблематично, ненадежно»: какие сложности в работе с самозанятыми и физлицами (СберКорус)
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- Освобождение от обложения взносами расходов на путевки предпенсионерам (Юзвак Максим)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35363 от 07.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Оплатили мероприятие для работников — удерживаем НДФЛ
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-2163/2021 по делу № А45-23320/2020 от 13.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Недостатки в больничном листке — не причина для отказа в выплате пособия по нетрудоспособности
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