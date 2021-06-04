«Утренний бухгалтер». Власти не планируют повышать НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Правительство не собирается повышать налог на доходы физических лиц, заверил глава Минфина. Можно выдохнуть?

Налоговики рассказали, что обновили сервис госрегистрации юрлиц и ИП. В частности, упростили порядок заполнения заявления на регистрацию, да и процедура ликвидации станет легче.

Бухгалтерам надоли требования от налоговиков документов по расходам УСН 6% — и они хотят знать официальную позицию ФНС.

Новое о банковской тайне: написали про важные моменты для вашего бизнеса.

Еще больше абсурдных требований мы собрали в небольшой подборке. Там и про переплаты по НДФЛ, и про «контрагентов вашего контрагента», и многое другое.

Некоторым компаниям и вовсе не везет: налоговики проводят выемки документов, об этом все больше вопросов. Эксперт ответит на них на бесплатном вебинаре уже сегодня, в 11:00 мск. Поторопитесь с регистрацией, осталось всего 10 мест!

А еще «Клерк» запустил уникальную платформу «Клерк 365». Скорее читайте, почему это настоящее сокровище для бухгалтеров и почему мы платформой так гордимся :)

Новости

События

Корпоративные и регистрационные процедуры 2021

Дата проведения: 9 июня, среда

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя

Дата проведения: 9 июня, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 8 июня, вторник

HR-аналитика

Дата проведения: 8 июня, вторник

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 8 июня, вторник

Заседание «Ильинского предпринимательского клуба» в формате круглого стола на тему: «Как отстоять свой бизнес. Может ли государство оказать меры поддержки?»

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Статьи

Несколько моментов вам на заметку.

Выездная налоговая проверка — это напряженное время для генерального директора, бухгалтеров и других сотрудников компании. Проверить могут как один, так и несколько налогов за период до трех лет, которые предшествовали году проверки. При каких условиях есть риск прихода налоговиков, какие документы могут затребовать, как обжаловать результаты проверки, расскажем далее в нашей статье.

Допустим, вы нашли подходящего фрилансера, остались довольны тестовым заданием, оформили нового сотрудника в соответствии с трудовым кодексом и готовы работать. Как ставить задачи и контролировать их выполнение? Нужно ли ТЗ и как его составлять? Как вести себя, чтобы фрилансер не подвел и не сорвал сроки? Рассказываем, как выстраивать рабочие отношения так, чтобы не разочароваться в «удаленщиках» раз и навсегда.

Несовершеннолетние работники имеют преимущество по продолжительности отпуска перед своими совершеннолетними коллегами. А что происходит с этим правом, когда работающему ребенку исполняется 18 лет? Расскажем, как меняется длительность отдыха работника, если он достиг совершеннолетия.

Как вы знаете, с 2021 года в себестоимость незавершенного производства и готовой продукции нельзя включать некоторые расходы, включая управленческие. Их не много. Но, тем не менее, если их нельзя включать в себестоимость, то как тогда их учитывать?

Увольнение высококвалифицированного специалиста (иностранца) — сложная процедура прекращения трудовых отношений. В ней много нюансов, которые важно учесть, чтобы избежать проблем с законодательством.

На вопрос о лучшем подарке на День предпринимателя большинство читателей «Клерка» написали: хотим меньше проверок бизнеса и абсурдных требований налоговиков. Мы собрали примеры таких требований за последнее время.

Можно ли отправить в ответ на требования налоговой минимум — РСВ с пояснениями за прошлый год, чтобы доказать, что зарплаты в компании выше МРОТа?

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35363 от 07.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оплатили мероприятие для работников — удерживаем НДФЛ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-2163/2021 по делу № А45-23320/2020 от 13.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Недостатки в больничном листке — не причина для отказа в выплате пособия по нетрудоспособности

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