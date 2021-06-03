Оплатили мероприятие для работников – удерживаем НДФЛ

НДФЛ надо удерживать с работников, участвующих в мероприятии, при оплате за них стоимости проезда, проживания и питания.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 07.05.2021 № 03-04-06/35363.

Если работодатель оплачивает мероприятие, стоимость поездки, питание и проживания в интересах работников, такие расходы признаются доходом сотрудников, полученным в натуральной форме.

Работодатель является налоговым агентом по НДФЛ в отношении своих сотрудников. Компания должна удержать и уплатить НДФЛ с доходов работников, полученных в натуральной форме.