Договор на выполнение работ и обособленное подразделение: важные нюансы

При заключении договора на выполнение работ вне места нахождения организации возникло обособленное подразделение. Какие детали учесть в таком случае?

Один из ориентиров — пиьсмо Минфина от 28.04.2021 № 03-02-11/32762. В нем, правда, рассматривается выполнение лесозаготовительных работ, но на мой взгляд, режим и условия выполнения работ по договору строительного подряда ничем не отличаются.

Итак, при заключении договора строительного подряда подрядчик обязуется возвести объект недвижимости на участке земли, принадлежащем заказчику, или выполнить работы по реконструкции (модернизации) либо ремонту объекта недвижимости, правами на которые обладает заказчик (ст. 742 ГК РФ).

В любом случае, подрядчик обязан выполнить и будет выполнять работы на территории, которая не является местом его нахождения (местом регистрации).

Сразу появляется вопрос — возникает ли у подрядчика в этом случае обособленное подразделение, по месту которого он обязан встать на учет?

Напомним читателям, что обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные, то есть созданные на срок длительностью более одного месяца, рабочие места (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ).

И признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, а также от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

Другими словами, обособленному подразделению совсем не обязательно присваивать статус филиала либо представительства. Но вот филиал (представительство) в любом случае будут признаны обособленными подразделениями.

Согласно заключенному договору строительного подряда, для возведения объекта недвижимости (его реконструкции или ремонта) работники подрядчика должны в соответствии с распорядком дня, установленным их работодателем и согласованным с заказчиком, прибывать к нему на строительную площадку для выполнения своих трудовых обязанностей.

Минфин России в своем письме от 06.12.2017 № 03-02-07/1/80963 указал, что под оборудованием стационарного рабочего места подразумевается создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей сроком более одного месяца.

Отсюда можно сделать вывод, что исполнение сотрудниками подрядчика своих трудовых обязанностей на площадке заказчика влечет за собой возникновение у подрядчика рабочих мест вне места расположения организации.

В письме от 31.05.2019 № 03-02-07/1/41780 чиновники отметили, что косвенный контроль работодателя за выполнением его работниками их обязанностей на производственном объекте заказчика может осуществляться посредством взаимодействия работодателя с заказчиком указанных работ.

Таким образом, строительную площадку заказчика можно, а точнее, следует признать рабочими местами подрядчика.

В ряде случаев можно услышать возражения, что рабочие места в этой ситуации не оборудованы, так как там нет собственного имущества подрядчика. Но оборудование рабочего места, по нашему мнению, означает не наличие станка, либо стола со стулом, а предоставление фронта работ, создание условий для выполнения трудовых обязанности. Рабочее место каменщика, сварщика или штукатура — строительная площадка заказчика, в пределах которой он выполняет свою работу. Подрядчик (в лице своих работников) имеет возможность приступить к работе, когда условия для ее начала (заказчиком или им самим) созданы. То есть рабочие места на стройплощадке заказчика у подрядчика возникают в тот момент, когда он по условиям договора имеет возможность приступить и приступает к выполнению работ.

Стационарность рабочего места, как это прямо указано в п. 2 ст. 11 НК РФ, связана не с неподвижностью рабочего места в пространстве, а с его созданием на срок более одного месяца. И не имеет значения, один и тот же сотрудник должен являться к заказчику для выполнения работ, или каждые две недели они будут меняться. Рабочие места от этого не исчезают и вновь не появляются.

Следовательно, нахождение работников подрядчика на строительной площадке заказчика в течение длительного периода времени является созданием стационарных рабочих мест вне места нахождения подрядчика.

Часто также можно услышать утверждение, что обособленным подразделением подрядчика удаленную стройплощадку заказчика можно признать только в том случае, если по месту производства работ нанимаются местные жители. А если туда направляются в командировку (пусть и на полгода) работники с места, где сидит подрядчик, то это уже не обособленное подразделение. На основании чего сделан такой вывод, автору непонятно.

Да, направленные в командировку рабочие, мастера и прорабы получают, кроме зарплаты, еще суточные и обеспечиваются жильем. Но это не означает, что они не обязаны по месту выполнения работ (собственно для чего их туда и направили) соблюдать установленный распорядок рабочего дня и трудовую дисциплину. Таким образом, при направлении работников в командировку для выполнения строительно-монтажных работ, если договор заключен на срок более месяца, у подрядчика в месте производства работ возникают стационарные рабочие места.

С этим неоднократно соглашался и Минфин России (письма от 13.11.2015 № 03-02-07/1/65879, от 14.06.2016 № 03-02-07/1/36019, от 25.10.2019 № 03-02-07/1/82265). В указанных письмах, в частности, сказано, что форма организации работ (вахтовый метод или командировка), срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют правового значения для постановки на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения. Также отмечено, что не имеет значения, какое количество дней в каждом месяце организация осуществляет свою деятельность вне места своего нахождения.

И в части регионов уже сложилось (с подачи областных налоговых инспекций) мнение, что начало выполнение работ по договору подряда приводит к возникновению обособленного подразделения. В некоторых субъектах РФ к такому выводу еще не пришли.

Исходя из вышесказанного, читатели, по моему мнению, также согласятся с выводом, что заключение договора строительного подряда на срок более месяца ведет к возникновению у подрядчика обособленного подразделения. Окончание работ по данному договору приведет к прекращению деятельности по месту нахождения подразделения, то есть, к его ликвидации.