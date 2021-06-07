«Утренний бухгалтер». С 2022 года общепит освободят от НДС — но не весь

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

На Петербургском международном экономическом форуме выступил Владимир Путин и много чего экономического сказал. В частности, про эксперимент с НДС: от этого налога с 2022 года освободят общепит при переходе с УСН при выручке до 2 млрд рублей.

Новости

События

Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021

Дата проведения: 10 июня, четверг

2-дневный открытый семинар «Остаться в живых - 2021»

Дата проведения: 10 июня, четверг

Корпоративные и регистрационные процедуры 2021

Дата проведения: 9 июня, среда

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя

Дата проведения: 9 июня, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 8 июня, вторник

HR-аналитика

Дата проведения: 8 июня, вторник

ПРИМЕНЕНИЕ МСА 540 (ПЕРЕСМОТРЕННОГО, 2018 Г.) «АУДИТ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ»

Дата проведения: 8 июня, вторник

Начался набор! Управление финансами CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. - Очно-дистанционно

Дата проведения: 8 июня, вторник

Идет запись! «Специалист по управленческому учету» очно или дистанционно с учетом дистанционных технологий

Дата проведения: 8 июня, вторник

Идет набор на курс «Специалист по МСФО» занятия проходят очно и очно-дистанционно, в записи на практике

Дата проведения: 8 июня, вторник

Статьи

На вопрос о лучшем подарке на День предпринимателя большинство читателей «Клерка» написали: хотим меньше проверок бизнеса и абсурдных требований налоговиков. Мы собрали примеры таких требований за последнее время.

Надеемся, хотя бы пока не планируют.

Cогласно новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы», все активы, отвечающие критериям малоценного оборудования, должны относиться сразу на затраты в том периоде, в котором они были понесены. Но критерии отнесения к малоценным у организаций будут разными. Почему?

Если организация или ИП недавно зарегистрировались или, напротив, планируют прекратить деятельность, вместо отдельных деклараций по налогам можно сдать единую упрощенную декларацию. О том, как ее заполнить и в какие сроки представить, пойдет речь в статье.

Правительство внесло очередной пакет поправок в правила регистрации. Большая их часть вступит в силу 1 июля 2022 г., но обновленные правила оформления временной регистрации будут действовать уже с июля этого года.

У клиента возникла ситуация: работник увольняется и отзывает свое согласие на обработку персональных данных в день увольнения. Что делать работодателю? Давайте разбираться.

При заключении договора на выполнение работ вне места нахождения организации возникло обособленное подразделение. Какие детали учесть в таком случае?

Вы же тоже бухгалтер и сами возитесь с СЗВ-ТД и СЗВ-М? Типа это не работа кадровиков? Обнимаем, сочувствуем и дарим за прохождение теста запись крутой лекции по зарплатным налогам в 2021 году. Вообще, она платная, но за прохождение теста подарим вам ее.

Минфин обещает все упростить, чтоб предприниматели спокойно занимались своими делами. Президент согласен и уже даже поручил кабмину освободить малый бизнес от налоговой отчетности (правда, не весь).

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36973 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Базу по НДФЛ при продаже квартиры нельзя уменьшить на ее рыночную стоимость

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/36822 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Торговать принятым у населения вторсырьем можно в рамках ПСН

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/3477@ от 17.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За продажу грибных солений или варенья из ягод придется уплатить НПД. Но только профессионалам

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