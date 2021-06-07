«Утренний бухгалтер». С 2022 года общепит освободят от НДС — но не весь

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
На Петербургском международном экономическом форуме выступил Владимир Путин и много чего экономического сказал. В частности, про эксперимент с НДС: от этого налога с 2022 года освободят общепит при переходе с УСН при выручке до 2 млрд рублей.
Для все того же МСП ослабят антимонопольный контроль: об этом тоже рассказал Путин. И будут возмещать банковские комиссии по системе быстрых платежей.
Если вы только планируете открывать свое дело и пока не очень разбираетесь в тонкостях форм бизнеса и налоговых режимов, то предлагаем вам пройти курс Центра обучения «Клерка» об этом. На него как раз сейчас скидка.
Какое образование нужно бухгалтеру, среднее специальное или высшее? У наших читателей разгорелась целая дискуссия.
Впрочем, пополнять знания бухгалтеру все равно нужно регулярно. Например, на бесплатных вебинарах «Клерка»: один из таких про снижение рисков при общении с налоговиками пройдет как раз на этой неделе, 10 июня.
Кстати, а как вы работаете, в офисе или на удаленке? Инициативные дистанционщики хотят, чтобы соседям запретили шуметь в рабочее время.
Рассказываем про шанс бухгалтеру отдохнуть от первички и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!
Новости
- Налоговики не признают зарплату гендиру-единственному собственнику в налоговых расходах
- Детям с 12 лет могут разрешить торговлю ценными бумагами
- Налоговики сравнивают количество ККТ и сотрудников по 6-НДФЛ. Бомба!
- ЦБ отозвал лицензию у АО «РФИ БАНК»
- В новогодние каникулы будем отдыхать 10 дней
- Власти проработают вопрос социального страхования самозанятых
- Декларации для малого бизнеса отменят. Налоги будет считать ФНС
- Дистационщиков направлять на медосмотр не надо
- За продажу грибных солений или варенья из ягод придется уплатить НПД. Но только профессионалам
- 31 декабря могут сделать выходным на постоянной основе
- С 1 июня надо регистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах
- Маткапиталом можно будет распоряжаться через телефон
- Как снизить риски доначисления налогов? Бесплатный вебинар
- В «Сбере» уволят не за ошибку, а за хамство, рассказал Греф
- Достало заводить первичку в 1С? Сервис КНАП предлагает решение
- Сотруднику на неполной ставке не надо доплачивать отпускные до МРОТ
- Бизнесу нужны не форумы: разгромная речь бизнес-омбудсмена на ПМЭФ сорвала овацию
- Хотят повысить ставку налога на прибыль до 30%. Для тех, кто выводят прибыль за рубеж
- Льготную ипотеку могут продлить до середины 2022 года со ставкой 7% и лимитом в 3 млн
- Хватит менять налоги, считают в Думе
- Цифровым рублем хотят заменить наличку
- Дистанционщики требуют, чтобы соседям запретили шуметь в рабочее время
- Какое образование надо бухгалтеру: высшее или среднее?
- В налоговых сокращения. Инспекторы жалуются
- Предупреждение, как первая мера реагирования на нарушение – вот чего хочет бизнес
- Сбербанк запустил льготную сельскую ипотеку по ставке 2,7%
- Торговать принятым у населения вторсырьем можно в рамках ПСН
- Малый бизнес освободят от налоговой отчетности. Но не всех
- Налоговики требуют от ИП уплатить задолженность по УСН, которой нет
- Иностранцев будут прививать от ковид платно
- Общепит освободят от НДС при выручке до 2 млрд рублей
- Путин: бизнесу помогут с кредитами
- Бизнесу возместят банковские комиссии по системе быстрых платежей
- Базу по НДФЛ при продаже квартиры нельзя уменьшить на ее рыночную стоимость
- Регионы выберут приоритетные направления деятельности
- Власти ослабят антимонопольный контроль
- Предельные сроки расчетов по госзаказам сократят до 15 дней. А для малого бизнеса - до 7 дней
- Специальную программу ипотеки для семей распространят и на семьи с одним ребенком
- Чем больше требований от налоговиков – тем спокойнее реагируют бухгалтеры
События
Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021
Дата проведения: 10 июня, четверг
2-дневный открытый семинар «Остаться в живых - 2021»
Дата проведения: 10 июня, четверг
Корпоративные и регистрационные процедуры 2021
Дата проведения: 9 июня, среда
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя
Дата проведения: 9 июня, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 8 июня, вторник
Дата проведения: 8 июня, вторник
ПРИМЕНЕНИЕ МСА 540 (ПЕРЕСМОТРЕННОГО, 2018 Г.) «АУДИТ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ»
Дата проведения: 8 июня, вторник
Начался набор! Управление финансами CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. - Очно-дистанционно
Дата проведения: 8 июня, вторник
Идет запись! «Специалист по управленческому учету» очно или дистанционно с учетом дистанционных технологий
Дата проведения: 8 июня, вторник
Идет набор на курс «Специалист по МСФО» занятия проходят очно и очно-дистанционно, в записи на практике
Дата проведения: 8 июня, вторник
Статьи
На вопрос о лучшем подарке на День предпринимателя большинство читателей «Клерка» написали: хотим меньше проверок бизнеса и абсурдных требований налоговиков. Мы собрали примеры таких требований за последнее время.
Надеемся, хотя бы пока не планируют.
Cогласно новому стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы», все активы, отвечающие критериям малоценного оборудования, должны относиться сразу на затраты в том периоде, в котором они были понесены. Но критерии отнесения к малоценным у организаций будут разными. Почему?
Если организация или ИП недавно зарегистрировались или, напротив, планируют прекратить деятельность, вместо отдельных деклараций по налогам можно сдать единую упрощенную декларацию. О том, как ее заполнить и в какие сроки представить, пойдет речь в статье.
Правительство внесло очередной пакет поправок в правила регистрации. Большая их часть вступит в силу 1 июля 2022 г., но обновленные правила оформления временной регистрации будут действовать уже с июля этого года.
У клиента возникла ситуация: работник увольняется и отзывает свое согласие на обработку персональных данных в день увольнения. Что делать работодателю? Давайте разбираться.
При заключении договора на выполнение работ вне места нахождения организации возникло обособленное подразделение. Какие детали учесть в таком случае?
Вы же тоже бухгалтер и сами возитесь с СЗВ-ТД и СЗВ-М? Типа это не работа кадровиков? Обнимаем, сочувствуем и дарим за прохождение теста запись крутой лекции по зарплатным налогам в 2021 году. Вообще, она платная, но за прохождение теста подарим вам ее.
Минфин обещает все упростить, чтоб предприниматели спокойно занимались своими делами. Президент согласен и уже даже поручил кабмину освободить малый бизнес от налоговой отчетности (правда, не весь).
Блоги компаний
- 8 примеров нетипичных услуг для бухгалтера-аутсорсера: что привлечет к вам клиентов (Школа бухгалтерского бизнеса)
- Что такое основные и регулирующие счета (Моё дело)
- Все об ЭЦП с 1 июля 2021 года (Калуга Астрал)
- Гарантии сотрудников с ненормированным рабочим днем (Юзвак Максим)
- Как надо изменить учет в вашей компании из-за ФСБУ 5/2019: бесплатно запись лекции (Блог «Клерка»)
- Главбух уходит в отпуск: как избежать коллапса (СБИС)
- Устали от первички? Поучаствуйте в опросе и на неделю вы от нее освободитесь! (Сервис КНАП)
- Когда ИП становится интересен налоговой? (Scloud — это аренда 1С в облаке)
- Эксперимент по электронному кадровому документообороту: какие изменения нас ждут в будущем? (СберКорус)
- Тройной косяк: как не надо дарить зарплату сотрудникам (Школа бизнеса Турова)
- Чем грозит неверный выбор между ИП и ООО: не только риски и ответственность (Наталья Горячая)
- ООО или НКО? Плюсы и минусы (RosCo)
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- Учет расходов на занятия спортом (Юзвак Максим)
- Усиление административной ответственности за неуплату алиментов (Юзвак Максим)
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7704@ от 02.06.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36973 от 14.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Базу по НДФЛ при продаже квартиры нельзя уменьшить на ее рыночную стоимость
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/36822 от 14.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Торговать принятым у населения вторсырьем можно в рамках ПСН
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/3477@ от 17.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости За продажу грибных солений или варенья из ягод придется уплатить НПД. Но только профессионалам
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