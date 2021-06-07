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«Утренний бухгалтер». С 2022 года общепит освободят от НДС — но не весь

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

На Петербургском международном экономическом форуме выступил Владимир Путин и много чего экономического сказал. В частности, про эксперимент с НДС: от этого налога с 2022 года освободят общепит при переходе с УСН при выручке до 2 млрд рублей.

Для все того же МСП ослабят антимонопольный контроль: об этом тоже рассказал Путин. И будут возмещать банковские комиссии по системе быстрых платежей.

Если вы только планируете открывать свое дело и пока не очень разбираетесь в тонкостях форм бизнеса и налоговых режимов, то предлагаем вам пройти курс Центра обучения «Клерка» об этом. На него как раз сейчас скидка.

Какое образование нужно бухгалтеру, среднее специальное или высшее? У наших читателей разгорелась целая дискуссия.

Впрочем, пополнять знания бухгалтеру все равно нужно регулярно. Например, на бесплатных вебинарах «Клерка»: один из таких про снижение рисков при общении с налоговиками пройдет как раз на этой неделе, 10 июня.

Кстати, а как вы работаете, в офисе или на удаленке? Инициативные дистанционщики хотят, чтобы соседям запретили шуметь в рабочее время.

Рассказываем про шанс бухгалтеру отдохнуть от первички и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36973 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Базу по НДФЛ при продаже квартиры нельзя уменьшить на ее рыночную стоимость

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/36822 от 14.05.2021

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ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/3477@ от 17.03.2021

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