Базу по НДФЛ при продаже квартиры нельзя уменьшить на ее рыночную стоимость

Если квартира была в собственности менее минимального срока владения (3 или 5 лет), то при ее продаже придется платить НДФЛ.

При этом сумма дохода будет не меньше, чем 70 % от кадастровой стоимости квартиры.

Вместе с тем при расчете НДФЛ доход можно уменьшить на размер имущественного вычета (до 1 млн рублей) или на фактические расходы, связанные с покупкой этого жилья.

Положений, предусматривающих применение рыночной оценки недвижимого имущества для целей определения налоговой базы по НДФЛ при налогообложении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, Налоговым кодексом не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/36973 от 14.05.2021.