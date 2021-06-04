За продажу грибных солений или варенья из ягод придется уплатить НПД или НДФЛ

Продажа личных заготовок из собранных ягод или грибов облагается НДФЛ или НПД.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 17.03.2021 № АБ-4-20/3477@.

По мнению налоговиков, самостоятельно сделанные заготовки признаются профессиональной деятельностью.

То есть при продаже такой продукции у человека появляется доход, с которого надо уплатить НДФЛ или ПСН.

Человек может самостоятельно выбрать, какой налог с доходов ему платить: 13% НДФЛ или 4% НПД с прибыли, получаемой от физлиц.

Регистрировать ИП не обязательно, но для применения НПД надо зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Если же заготовки используются не для продажи, а для личных нужд, то никакой налог уплачивать не надо.