Обыск в офисе компании под видом осмотра места происшествия: что делать

Полицейские пришли в офис компании с обыском под видом проведения осмотра места происшествия? А основание — сообщение о совершенном преступлении или полученная оперативная информация? Подобные случаи стали нередкими, а между тем, действовать так — незаконно. В статье расскажем о процессуальных различиях между понятиями обследования, осмотра места происшествия и обыска. И дадим алгоритм действий для недопущения полицейского произвола.

Обследование

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является видом оперативно-розыскного мероприятия в соответствии с Федеральным законом 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Обследование может осуществляться до возбуждения уголовного дела при наличии у полиции сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния. Обследование проводится на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В ходе проведения обследования не могут быть вскрыты помещения, сейфы и ящики. Однако предметы и документы, находящиеся в свободном доступе, могут быть изъяты. При проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий могут изыматься документы и электронные носители информации.

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия является следственным действием, проводимым в соответствии с положениями УПК РФ. ОМП может проводиться до возбуждения уголовного дела. Для его производства не требуется какого-либо специального разрешения, однако в КУСП (Книга Учета Сообщений о Преступлениях) должно быть зарегистрировано сообщение о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении.

ОМП проводится без участия понятых. УПК РФ не предоставляет правоохранителям право вскрытия помещений. В ходе могут быть изъяты только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Копия протокола ОМП представителю компании не выдается.

Обыск

Обыск является следственным действием, которое может быть проведено только после возбуждения уголовного дела на основании постановления следователя (примечание -обыск в жилище проводится только на основании судебного решения). УПК РФ требует обязательного участия двух понятых.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения и изыматься предметы, документы и электронные носители информации.

Таким образом, понимая процессуальные различия между обследованием, осмотром места происшествия и обыском, можно сделать вывод, что сотрудникам полиции проще всего получить необходимую информацию в ходе производства осмотра места происшествия. Этот факт объясняется простотой процедуры, поскольку не требуется специальных постановлений, понятых, и при этом полномочия правоохранителей практически равнозначны их правам при производстве обыска.

Что происходит на практике?

Правоохранителям недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Они пытаются восполнить нехватку доказательств посредством проведения осмотра места происшествия в офисе компании. В его ходе сотрудники полиции надеются получить дополнительные документы, информацию, предметы, которые бы свидетельствовали о нарушении закона бизнесом.

Происходит подмена целей проводимого следственного действия. ОМП должно проводится для фиксации следов преступления, а не изъятия документов и информации.

Последствия проведенного обыска под видом осмотра места происшествия для компании достаточно негативные:

парализация текущей деятельности компании;

изъятие документации и технических средств;

риск привлечения к уголовной ответственности руководства компании;

вред деловой репутации;

снижение лояльности сотрудников.

Алгоритм действий для нейтрализации негативных последствий

Чтобы не допустить полицейский произвол, надо придерживаться следующего алгоритма.

1) При появлении сотрудников полиции осуществляйте видеозапись происходящего. Желательно, чтобы в офисе компании было установлено оборудование видеонаблюдения с возможностью записи звука и передачи этой информации в облачные хранилища.

2) Попросите сотрудников полиции представиться, сообщить служебное подразделение, предъявить служебные удостоверения и документ-основание производства следственного действия.

3) В случае, если сотрудники полиции сообщают, что явились с целью осмотра места происшествия, позвоните в дежурную часть подразделения и уточните, имеются ли такие сотрудники и направлялась ли следственно-оперативная группа по адресу вашей компании.

Обращаем внимание, что следственно-оперативная группа территориального подразделения уполномочена производить осмотр места происшествия только на подведомственной территории.

4) Сообщите на горячую линию Управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы или МО (или вашего региона) о прибытии сотрудников полиции без надлежащего основания.

5) Сопровождайте сотрудников полиции на территории офиса.

6) Производите фотосъемку изымаемых предметов и документов.

7) По возможности сфотографируйте протокол осмотра места происшествия.

8) Обжалуйте противоправные действия сотрудников полиции.

9) Направьте ходатайство о возврате изъятых предметов и документов

Этот алгоритм поможет собрать доказательства, свидетельствующие о превышении сотрудниками полиции своих полномочий, и обжаловать противоправные действия.

Практический кейс

В декабре 2020 года в московский офис строительной компании явились сотрудники полиции (экономической направленности). При этом они не представились, не предъявили служебные удостоверения. Работники компании начали фиксировать данный произвол и указывать на незаконность действий.

Озлобившиеся в результате такого правового сопротивления сотрудники полиции позвонили в дежурную часть ОМВД района, на территории которого расположен офис компании. Прибыла следственно-оперативная группа, которая начала проводить осмотр места происшествия под руководством ранее прибывших сотрудников полиции.

Во время осмотра места происшествия были изъяты некоторые финансово-хозяйственные документы компании. После завершения оперативно-следственных мероприятий доверитель незамедлительно передал нашим адвокатам все видео и фотоматериалы. Были подготовлены стенограммы и раскадровка произошедшего. В ОМВД района, на территории которого находился офис компании, направили адвокатский запрос о предоставлении сведений о наличии/отсутствии сообщения о преступлении, совершенного в офисе компании. Сотрудники полиции всячески уклонялись от предоставления таковых сведений.

В ходе обжалования бездействия сотрудников полиции был получен ответ, что в КУСП таковых сведений не зарегистрировано. Первоначальное же сообщение было зарегистрировано в номенклатурном учете, то есть не как сообщение о преступлении. Соответственно, сотрудники полиции превысили свои полномочия.

Все доказательства, свидетельствующие о противоправных действиях сотрудников полиции, были направлены в следственный комитет для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Сейчас проводится доследственная проверка.