Хитрости налоговиков, на которые не стоит попадаться

Иногда компании, стремящиеся отстоять свои интересы — будь то возвращение переплаченных в бюджет налогов или возмещение НДС, — сталкиваются с чрезмерным рвением инспекторов доказать правомерность притязаний или привести данные в более выгодный для налоговикрв вид.

Как не попасться на распространенные манипуляции, рассказываем в статье.

Требования по убыточным декларациям

Не секрет, что налоговые инспекции очень внимательно относятся к компаниям, которые заявляют о понесенных убытках. Однако, как и везде, человеческий фактор и лояльность инспектора заведомо предугадать сложно, а значит, налогоплательщику стоит быть готовым отстаивать свою позицию при подаче убыточных деклараций.

Первое, на что стоит обратить внимание — перечень требуемых документов. Очень часто налоговая, присылая требования по убыткам, просит не только заполнить опросный лист (это одна из обязательных процедур, где указываются показатели за текущий и прошлый период с целью отслеживания динамики), но также запрашивает бизнес-план или план мероприятий по выходу на положительную рентабельность. Если в компании уже описана модель, прогнозирующая наступление точки безубыточности, ее можно предоставить инспекторам, но стоит понимать, что этот документ необязательный: налогоплательщик может заявить об отсутствии такого плана в пояснениях или вовсе не давать никаких комментариев.

В редких случаях во время личных встреч с налоговиками можно столкнуться с прямыми требованиями заменить декларации на безубыточные или нулевые. При отказе изменить данные в отчетностях, инспекторы могут даже грозить компании организацией выездных или камеральных проверок. В этой ситуации очень важно, чтобы налогоплательщик грамотно оценил потенциальные риски, которые он может понести.

Если компания уверена в корректности поданных цифр и в соответствии деятельности законодательству — например, если временные убытки в организации связаны с потерей ключевых клиентов, — поддаваться манипуляциям и давлению не стоит. Достаточно предоставить пояснение, что налогоплательщик понимает, что любая организация создается с целью получения дохода, но сложившаяся ситуация временна и вызвана объективными причинами.

Если компания признает за собой некоторые риски, например, у организации номинальный генеральный директор, адрес массовой регистрации, данные в ЕГРЮЛ не совпадают с фактическим расположением или возникают сомнения в цифрах, лучше пойти на уступки. Например, можно согласиться показать нулевую декларацию за отчетный квартал, но обязательно отразить сумму убытка по итогам года.

При подаче безубыточной годовой декларации налогоплательщик лишается преференции воспользоваться уменьшением налога в последующем периоде (в течение 10 лет и не больше 50% от суммы убытка). Конечно, возможна подача корректировок, но это сопряжено с дополнительным вниманием налоговой службы.

Запросы чрезмерной информации

Среди самых распространенных практик налоговой службы — запрашивание дополнительных документов, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к предмету проверки или и вовсе относятся к соседнему отчетному периоду. Особенно часто эти ситуации возникают, когда компании пытаются возместить крупные суммы НДС. В этом случае, налогоплательщик может действовать двумя способами:

Отстаивать свою позицию в рамках законодательства, указав налоговой, что запрашиваемые документы не относятся к периоду налоговой проверки; Запросить у инспекторов дополнительные разъяснения с отражением причинно-следственной связи между требуемой информацией и предметом, периодом проверки.

Не бояться отстаивать свою позицию нужно также в отношении лиц, которых инспекторы могут планировать вызвать на допросы для подтверждения реальности совершенных операций, если налогоплательщик считает это избыточным или неоправданным действием в свете предоставленных ранее свидетельств.

Например, компания, занимающаяся розничной и оптовой торговлей, столкнулась с ситуацией, когда налоговая служба планировала вызвать на допрос водителей, развозивших товар со склада по клиентам. В связи с тем, что ранее компания представила документы, свидетельствующие о передаче товара складским работником, акты приема-передачи товара, маршруты, имена водителей и номера транспортных средств, было направлено встречное возражение с просьбой пояснить необходимость проведения процедуры. В результате, налоговый инспектор согласился с компанией, что допрос выходит за рамки налоговых процедур.

Если же налоговая служба настаивает на предоставлении сторонних документов или проведении подобных допросов, можно обратиться с жалобой в УФНС, которое достаточно часто встает на сторону налогоплательщика/

Нарушение сроков ответов

Раньше много писали о том, как налоговики нарушают положенные по законодательству сроки в случае камеральных и выездных проверок, что делать и как противостоять нарушениям. Сейчас эти ситуации возникают значительно реже. Пожалуй, теперь самое распространенное нарушение сроков со стороны налоговой службы встречается по вопросам взаимозачета или возврата денежных средств из-за переплаты налогов в бюджет или в связи с подачей корректировок.

К сожалению, отслеживать возникновение переплаты в большинстве случаев налогоплательщику приходится самостоятельно, несмотря на возложенную на налоговые органы обязанность по информированию. Согласно текущему законодательству, воспользоваться правом возврата излишне уплаченных сумм или взаимозачетом в счет другого налога возможно в течение трех лет после возникновения переплаты, при этом решение о возврате суммы должно приниматься налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления на зачет или возврат.

Если налоговая нарушает сроки ответа — стоит подавать жалобу в УФНС в электронном или бумажном виде: для этого нужно заполнить заявление по утвержденной форме, а также приложить документы, подтверждающие сроки подачи (печатное заявление с отметкой налоговой о принятии или электронные квитанции об отправке и приеме).

Обмен электронными документами

Стоит отметить, что проблемы связанные с электронным документооборотом, встречаются довольно редко, но иногда возникают ситуации, в которых налоговые инспекторы просят налогоплательщика пойти им навстречу.

По правилам все документы в электронной системе должны быть отправлены через специальную форму «ответить на запрос», однако порой встречаются жалобы, что документы подвергаются искажениям из-за проблем программного обеспечения. Чаще всего инспекторы просят продублировать информацию с помощью системного аналога электронной почты. Иногда встречаются требования отправить документы в бумажной форме курьером из-за неудобств работы с электронными аналогами.

Налогоплательщик должен понимать, что, отправив электронные документы в системе, он выполнил свои обязательства, и представители налоговых органов не могут настаивать на предоставлении информации в другом формате.