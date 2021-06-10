«Утренний бухгалтер». Новые поправки в 115-ФЗ: начинается тотальная слежка за финансами НКО

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Любое поступление денег в некоммерческую организацию будет подлежать обязательному контролю по закону 115-ФЗ: Госдума принимает закон.
Малому бизнесу будут возмещать комиссии за переводы по номеру телефона через СБП. Центробанк разрабатывает механизм.
Опубликован приказ Минфина, по которому некоторых физлиц признают крупнейшими налогоплательщиками. Точные критерии пока по-прежнему неизвестны.
Очередной курьез от налоговиков: прислали требование, где хотят проверить адрес на предмет достоверности. Вот только целью указана камеральная проверка по ЕНВД.
Суточные работникам с разъездным характером работы не облагаются НДФЛ и взносами — разъяснение Минфина. Еще больше о страховых взносах — в онлайн-курсе Центра обучения «Клерка», на который как раз сейчас скидка.
Важное напоминание: с 1 июля стартует система прослеживаемости товаров. Что поменяется в работе компаний из-за этого, расскажем на вебинаре 6 июля.Регистрируйтесь прямо сейчас!
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События
Презентация программы CIMA Eng
Дата проведения: 15 июня, вторник
Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «EXCEL для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июня, вторник
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент в IT» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 14 июня, понедельник
Онлайн-курс «Excel для финансов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 14 июня, понедельник
Самый масштабный трехдневный онлайн интенсив по заработку на маркетплейсах
Дата проведения: 11 июня, пятница
Применение МСА 540 (пересмотренного, 2018 Г.) «Аудит оценочных значений»
Дата проведения: 11 июня, пятница
Начался набор! Управление финансами CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно
Дата проведения: 11 июня, пятница
Статьи
Пока блокируют не всем подряд, но тенденция тревожная.
Иногда компании, стремящиеся отстоять свои интересы — будь то возвращение переплаченных в бюджет налогов или возмещение НДС, — сталкиваются с чрезмерным рвением инспекторов доказать правомерность притязаний или привести данные в более выгодный для налоговиков вид.
Все компании должны подавать персотчетность в ПФР. В статье мы разберемся, какими формами и в какие сроки нужно отчитаться перед фондом в 2021 году. Кроме того, вы узнаете, какие санкции грозят тем, кто представит формы с опозданием либо допустит в них ошибки.
Дайджест ответов от ФНС.
Один из китов, на которых держится расчет отпускных, — средний заработок. Посмотрим, как считать показатель в разных ситуациях, на конкретных примерах отпускных-2021.
Рассказываем, как в 1С отражаются вопросы по охране труда.
Помните, на «Клерке» недавно писали про требования налоговиками документов «по контрагенту вашего контрагента»? Продолжаем разбирать тему с юристом.
Налоговики зовут людей жаловаться на серые зарплаты, но наказывать за них будут не компании, а сотрудников. Недоимки по НДФЛ по зарплатам с 2020 года по закону взыщут с работодателя. А до 2020 года — с работника?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/35541 от 11.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Банкроты не освобождены от ответственности за налоговые правонарушения
Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36837 от 14.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Субсидия не включается в медицинские доходы для определения права на 0 % налога на прибыль
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4798@ от 08.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Чек ККТ можно формировать в течение всей смены, если она переходит на следующие сутки
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