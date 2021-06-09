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Субсидия не включается в медицинские доходы для определения права на 0 % налога на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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При медицинской деятельности ставка налога на прибыль составляет 0 %. Но необходимо соблюдать долю доходов именно от медицинской деятельности в составе общих доходов — 90 %.

Если это условие не соблюдается, то и права на ставку 0 % нет.

Медицинской деятельностью признается деятельность, включенная в перечень, утвержденный постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917.

При этом доходы в виде субсидии не являются доходами, полученными от осуществления медицинской деятельности, включенной в указанный Перечень.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/36837 от 14.05.2021.

В этой связи сумма субсидии не учитывается в доходах, полученных от осуществления медицинской деятельности, при определении доли дохода для права на ставку налога на прибыль 0 %.

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