Правила по охране труда в медицинских организациях: что изменилось

Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.

Документ утвержден Приказом Минтруда №928н от 18.12.2020 года.

Что нового в структуре ПОТ

Новые Правила состоят из 23 разделов, первые 3 из которых – общие для всех медицинских учреждений. Остальные относятся к конкретным видам медицинских направлений (стоматология, инфекционные больницы, МРТ, рентген и пр.).

Это единственные Правила по охране труда, в Приложении к которым подробно расписаны характерные опасные и вредные факторы и профессиональные риски.

Из общего: как и в остальных ПОТ, здесь прописано, что если вы используете не учтенные в данных Правилах работы, материалы, оборудование, то руководствоваться нужно требованиями соответствующих нормативных актов и технической документации организации-изготовителя.

Кроме того, документооборот в сфере охраны труда теперь можно вести в электронном виде и использовать электронную цифровую подпись для идентификации личности сотрудников.

Перечень основных изменений

Итак, небольшой обзор того, что изменилось в ПОТ для медорганизаций.

Для обеспечения безопасности дорожного движения по территории медорганизации должна быть разработана схема маршрутов движения транспортных средств и пешеходов. Такие схемы обязательно вывешивать перед въездом (входом) на территорию организации. Также на территории должны быть установлены знаки ограничения скорости движения.

По разделам:

в IV раздел с требованиями охраны труда при работе в инфекционных больницах расписаны действия и ограничения для персонала, работающего с инфекционными больными;

V раздел с требованиями охраны труда при работе в операционных блоках - расписаны правила и обязанности персонала перед и во время операции;

VI раздел - расписаны аналогичные пункты для выездной бригады скорой помощи, в том числе действия в случае неисправности автомобиля или агрессии пациента;

VII раздел - здесь можно найти регламент действий и требования к персоналу при работе в рентгеновских отделениях, в том числе при аварийных ситуациях;

VIII раздел - расписаны требования охраны труда при проведении радионуклидной диагностики и лучевой терапии: кто может быть допущен к такой работе и в каком порядке, требования к работе, оборудованию и помещениям. А также сказано, что запрещено хранить на рабочих местах;

IX раздел - расписаны требования и запреты при работе с магнитными резонансными томографами;

X разделе - расписаны требования охраны труда при работе с аппаратами сверхвысокой и ультравысокой частот;

XI раздел - расписаны требования при работе с аппаратами инфракрасного и ультрафиолетового излучений, в том числе, какие СИЗ необходимы сотрудникам и пациентам, порядок обеззараживания помещений;

XII раздел - требования охраны труда при работе с ультразвуковыми аппаратами, в том числе порядок перерывов;

XIII раздел - расписаны требования при работе с медицинскими лазерными установками, в том числе требования к оборудованию и помещениям;

XIV раздел - требования охраны труда при проведении теплолечения и криолечения;

XV раздел - требования при работе с озонаторами, в том числе требования к помещениям, порядок работы с оборудованием, запреты для персонала;

XVI раздел - расписаны требования при работе с дефибрилляторами;

в XVII разделе расписаны требования для работников стоматологических кабинетов, в том числе требования к проведению стерилизации приборов, к работе «стоя» и «сидя;

XVIII раздел - требования для работы в отделениях психиатрии и наркологии;

XIX раздел - требования охраны труда при работе в противотуберкулезных организациях;

XX раздел - требования охраны труда в патолого-анатомических отделениях, в том числе требования по окончании работы;

XXI раздел - расписаны требования для работы в клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций, в том числе требования к помещениям и оборудованию лабораторий, транспортировке и хранению материалов и оборудования;

XXII раздел - расписаны требования при работе c кровью и другими биологическими жидкостями пациентов, в том числе обработка инструментария, действия в непредвиденных ситуациях;

и наконец, в XXIII разделе расписаны требования при паровой стерилизации.

Напоминание

Всем медицинским организациям необходимо подробно ознакомиться с полной версией новых правил по охране труда. Важно внести в локальную документацию работодателя затронувшие деятельность организации изменения и нововведения.