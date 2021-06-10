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Правила по охране труда в медицинских организациях: что изменилось

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Рубрика Охрана труда
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Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.

Документ утвержден Приказом Минтруда №928н от 18.12.2020 года.

Что нового в структуре ПОТ

Новые Правила состоят из 23 разделов, первые 3 из которых – общие для всех медицинских учреждений. Остальные относятся к конкретным видам медицинских направлений (стоматология, инфекционные больницы, МРТ, рентген и пр.).

Это единственные Правила по охране труда, в Приложении к которым подробно расписаны характерные опасные и вредные факторы и профессиональные риски.

Из общего: как и в остальных ПОТ, здесь прописано, что если вы используете не учтенные в данных Правилах работы, материалы, оборудование, то руководствоваться нужно требованиями соответствующих нормативных актов и технической документации организации-изготовителя.

Кроме того, документооборот в сфере охраны труда теперь можно вести в электронном виде и использовать электронную цифровую подпись для идентификации личности сотрудников.

Перечень основных изменений

Итак, небольшой обзор того, что изменилось в ПОТ для медорганизаций. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения по территории медорганизации должна быть разработана схема маршрутов движения транспортных средств и пешеходов. Такие схемы обязательно вывешивать перед въездом (входом) на территорию организации. Также на территории должны быть установлены знаки ограничения скорости движения.

По разделам: 

  • в IV раздел с требованиями охраны труда при работе в инфекционных больницах расписаны действия и ограничения для персонала, работающего с инфекционными больными; 
  • V раздел с требованиями охраны труда при работе в операционных блоках - расписаны правила и обязанности персонала перед и во время операции;
  • VI раздел - расписаны аналогичные пункты для выездной бригады скорой помощи, в том числе действия в случае неисправности автомобиля или агрессии пациента;
  • VII раздел - здесь можно найти регламент действий и требования к персоналу при работе в рентгеновских отделениях, в том числе при аварийных ситуациях;
  • VIII раздел - расписаны требования охраны труда при проведении радионуклидной диагностики и лучевой терапии: кто может быть допущен к такой работе и в каком порядке, требования к работе, оборудованию и помещениям. А также сказано, что запрещено хранить на рабочих местах;
  • IX раздел - расписаны требования и запреты при работе с магнитными резонансными томографами; 
  • X разделе - расписаны требования охраны труда при работе с аппаратами сверхвысокой и ультравысокой частот; 
  • XI раздел - расписаны требования при работе с аппаратами инфракрасного и ультрафиолетового излучений, в том числе, какие СИЗ необходимы сотрудникам и пациентам, порядок обеззараживания помещений;
  • XII раздел - требования охраны труда при работе с ультразвуковыми аппаратами, в том числе порядок перерывов;
  • XIII раздел - расписаны требования при работе с медицинскими лазерными установками, в том числе требования к оборудованию и помещениям;
  • XIV раздел - требования охраны труда при проведении теплолечения и криолечения; 
  • XV раздел - требования при работе с озонаторами, в том числе требования к помещениям, порядок работы с оборудованием, запреты для персонала; 
  • XVI раздел - расписаны требования при работе с дефибрилляторами;
  • в XVII разделе расписаны требования для работников стоматологических кабинетов, в том числе требования к проведению стерилизации приборов, к работе «стоя» и «сидя; 
  • XVIII раздел - требования для работы в отделениях психиатрии и наркологии;
  • XIX раздел - требования охраны труда при работе в противотуберкулезных организациях;
  • XX раздел - требования охраны труда в патолого-анатомических отделениях, в том числе требования по окончании работы;
  • XXI раздел - расписаны требования для работы в клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций, в том числе требования к помещениям и оборудованию лабораторий, транспортировке и хранению материалов и оборудования; 
  • XXII раздел - расписаны требования при работе c кровью и другими биологическими жидкостями пациентов, в том числе обработка инструментария, действия в непредвиденных ситуациях; 
  • и наконец, в XXIII разделе расписаны требования при паровой стерилизации. 

Напоминание

Всем медицинским организациям необходимо подробно ознакомиться с полной версией новых правил по охране труда. Важно внести в локальную документацию работодателя затронувшие деятельность организации изменения и нововведения.

Обязательным будет также проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда и проведение внепланового инструктажа на рабочем месте для сотрудников организации.

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