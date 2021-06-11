Чек-лист для грамотных предпринимателей: как принимать оплату картами с комиссией 0,6 % без банковского терминала

Для предпринимателей приём безналичной оплаты до сих пор связан с дополнительными расходами. Однако именно эквайринг в торговой точке является важной составляющей успешных продаж. По статистике, более 68 % клиентов расплачиваются за покупки картами и смартфонами. Чтобы наладить бизнес-процессы, угодить клиентам и при этом сэкономить, важно снабдить точку всевозможными способами приёма платежей.

Сохраняйте полезный чек-лист с секретами о том, как предпринимателям успевать за переменчивым рынком и выбирать лучшее.

Если владелец бизнеса не использует эквайринг на торговой точке, он либо соглашается с тем, что теряет клиентов, у которых нет под рукой наличных, либо ищёт альтернативные способы приёма безналичной оплаты. Зачастую бизнесмены предлагают переводить деньги на карту, а чеки пробивают как при оплате наличными. Такой «обход» невыгоден покупателю — за перевод может взиматься комиссия, не начисляются бонусы и кэшбек. Да и вводить номер телефона или реквизиты банковской карты долго и неудобно.

Есть и другие альтернативы эквайрингу. На примере одной из них — оплаты по QR-коду — мы разберём несколько секретов грамотных предпринимателей.

Первый секрет — быть в курсе новостей

Законы, платёжные решения, сервисы и приложения — для предпринимателей постоянно появляется что-то новенькое.



В последнее время набирает популярность оплата по QR-коду. У нового способа много преимуществ — мгновенное зачисление средств на счёт, сниженная ставка, безопасность. Но главное — принимать такую оплату можно любому бизнесу! Банковский терминал не нужен. Понадобится только касса или смартфон с подключением к облачной ККТ.

Особой популярности платежи по QR пользуются в Китае. Буквально на каждом прилавке со стритфудом есть распечатанный QR-код: предприниматель не тратится на покупку и настройку POS-терминала, а просит клиентов отсканировать код, ввести сумму оплаты и нажать всего одну кнопку: «Оплатить». Покупатели и бизнесмены поднебесной давно отказались от наличных и даже банковских карт и NFC.

Российские банки и разработчики платёжных решений переняли этот опыт и начали внедрять оплату по QR в свои приложения, кассы и онлайн-сервисы.

Теперь оплата по QR-коду стала доступной для розницы, общепита, выездных сотрудников ЖКХ и УК, водителей, курьеров и не только.

Второй секрет — узнавать о привилегиях

Каждый бизнес — особенный, помните об этом! Практически для любой сферы либо предусмотрены государственные льготы, либо есть спецпредложения от частных компаний. Можно смело уточнять наличие выгодных условий.

К примеру, для компаний, которые оказывают госуслуги или обеспечивают пассажирские перевозки, а также для паркингов, гаражей, аптек и больниц комиссия с оплат через СБП будет всего 0,6 %. Для тех, кто занимается недвижимостью, продажей автомобилей и туристических услуг, ставка — 1 %, но не более 10 000 рублей за транзакцию. Для других сфер бизнеса комиссия составляет 1,5 %.

Третий секрет — во всём искать выгоду не только для компании, но и для клиента

Принимая то или иное решение, важно думать о клиенте. Чем ему будут выгодны или удобны изменения, которые внедряются в бизнес?

В случае приёма оплат через СБП предприниматель экономит на оборудовании и предлагает безналичную оплату большему числу клиентов — сервис доступен владельцам любых смартфонов, даже без NFC. Для оплаты покупателю понадобится только камера смартфона и банковское приложение. Сервис даёт возможность не носить с собой наличные или карту, но получать бонусы от банков или магазинов.

При использовании кассовых приложений можно демонстрировать QR-код прямо на кассе, смартфоне или экране покупателя. Кроме того, владелец бизнеса сможет подключить к ККТ неограниченное число сотрудников. Мобильные кассиры будут формировать чеки и принимать все виды оплат прямо на смартфонах, а значит не придётся покупать дополнительные кассы и POS-терминалы. Выигрыш клиентов в том, что расчёт может быть произведён где угодно — за столиком в ресторане, в торговом зале магазина, на месте встречи с курьером или на дому при оказании услуг.

Четвертый секрет — тестировать новое

Радикальные перемены не всегда даются легко, внедрять новинку может быть рискованно. Можно начинать перемены с небольшого теста на одной или нескольких точках или отделах.

Большинство сервисов предлагают демо-доступы, триалы, пробные периоды. После тестирования нового сервиса, принимать решение будет намного легче.

За это время предприниматели могут оценить все фишки сервисов и приложений: аналитику выручки, загрузку базы товаров/услуг из учётных систем, заказы на производство прямо из кассового приложения и другие. А когда срок истечёт, можно использовать бесплатную версию программы с ограничениями или приобрести платную лицензию на все полюбившиеся функции.

Подведём итог

Грамотные предприниматели всегда в курсе трендов, интересуются привилегиями и льготами для своей сферы, задумываются о выгоде и для бизнеса, и для клиента, а также обязательно тестируют новые решения, прежде чем внедрять их.