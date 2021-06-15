Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». МРОТ повысят до 13 617 рублей. В Москве опять объявили нерабочие дни

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минтруд рассказал про прожиточный минимум для населения на будущий год. Он повысится на 6,4% и составит 13 617 рублей.

Работодатель может выдавать работникам премии за вакцинацию от коронавируса — свежее разъяснение Роструда.

Кстати, о коронавирусе. Собянин объявил новый локдаун с 15 по 19 июня. Но пока он только в Москве и ограничения не такие, как были в прошлом году.

Продолжаем держать вас в курсе. Центробанк повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых.

О более полезном, насущном и практичном: рассказываем, как ФНС сейчас проводит налоговый мониторинг, на бесплатном вебинаре 18 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

О правилах приема и увольнения работников и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели, друзья!

Новости

События

Онлайн-курс «Переговоры в бизнесе» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «B2B-продажи» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «Бизнес-аналитик в IT» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 июня, суббота

Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать

Дата проведения: 18 июня, пятница

Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Электронные трудовые книжки, изменения в формировании отчетности в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски

Дата проведения: 17 июня, четверг

Прослеживаемость товаров в 2021 году

Дата проведения: 17 июня, четверг

Онлайн-курс «Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 июня, четверг

Статьи

Какого именно, Минтруд пока не выбрал.

Бухучет в транспортной компании имеет свои особенности. Рассмотрим, в чем они выражаются и чем обусловлены.

Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.

Кредиторская задолженность — это долги организации перед поставщиками и подрядчиками, работниками по выплате зарплаты, бюджетом. Наша статья ознакомит вас с бухгалтерскими проводками при учете кредиторской задолженности и примерами проводок с пояснениями.

За первые четыре месяца этого года розничное кредитование обновило сразу несколько рекордов.

Для предпринимателей приём безналичной оплаты до сих пор связан с дополнительными расходами. Однако именно эквайринг в торговой точке является важной составляющей успешных продаж. По статистике, более 68 % клиентов расплачиваются за покупки картами и смартфонами. Чтобы наладить бизнес-процессы, угодить клиентам и при этом сэкономить, важно снабдить точку всевозможными способами приёма платежей.

Налоговики собрались проводить рейдовые проверки заключения трудовых договоров с наемными рабочими. Мало того, что непонятно, с чего вдруг за такие вопросы взялась ФНС. а не Роструд, так еще и проверки — не просто проверки, а «рейды». Что дальше — набег, атака, вылазка?

Начиная проверку, инспектор ГИТ попросит у вас несколько трудовых договоров, чтобы изучить, все ли в них соответствует ТК РФ. И отнюдь не случайно: в них почти всегда есть ошибки. Они кажутся небольшими, но могут привести к серьезным штрафам.

11 июня 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 0.5 процентных пункта. То есть ключевая ставка повысилась с 5 до 5,5%.

На вопросы об указе Собянина отвечает налоговый консультант, глава S4 Consulting Айгуль Шадрина.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 21-1/ООГ-3848 от 26.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/39611 от 24.05.2021

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-69728/2020 от 09.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/36877 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для компонента вакцины «ЭпиВакКорона» нельзя применять НДС 10 %

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-2354/21 от 12.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компанию можно оштрафовать за непредставление документов при налоговой проверке из-за поломки компьютера

Новые темы форума

Подборка полезных мероприятий

Разместить