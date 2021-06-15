«Утренний бухгалтер». МРОТ повысят до 13 617 рублей. В Москве опять объявили нерабочие дни

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Минтруд рассказал про прожиточный минимум для населения на будущий год. Он повысится на 6,4% и составит 13 617 рублей.
Работодатель может выдавать работникам премии за вакцинацию от коронавируса — свежее разъяснение Роструда.
Кстати, о коронавирусе. Собянин объявил новый локдаун с 15 по 19 июня. Но пока он только в Москве и ограничения не такие, как были в прошлом году.
Продолжаем держать вас в курсе. Центробанк повысил ключевую ставку — до 5,5% годовых.
О более полезном, насущном и практичном: рассказываем, как ФНС сейчас проводит налоговый мониторинг, на бесплатном вебинаре 18 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
О правилах приема и увольнения работников и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели, друзья!
Новости
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События
Онлайн-курс «Переговоры в бизнесе» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «B2B-продажи» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «Бизнес-аналитик в IT» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 июня, суббота
Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать
Дата проведения: 18 июня, пятница
Риски и детали при работе с самозанятыми: что нужно знать в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
Электронные трудовые книжки, изменения в формировании отчетности в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
РИД в составе НМА как стратегический ресурс организации. Сложные вопросы учета РИД правового характера, баланс интересов сторон, решение задач бухгалтерского учета в соответствии с МСФО и РСБУ, налоговые риски
Дата проведения: 17 июня, четверг
Прослеживаемость товаров в 2021 году
Дата проведения: 17 июня, четверг
Онлайн-курс «Построение бизнес-процессов» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 июня, четверг
Статьи
Какого именно, Минтруд пока не выбрал.
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Рассказываем про актуальные изменения в Правилах по охране труда: на очереди ПОТ в медицинских организациях.
Кредиторская задолженность — это долги организации перед поставщиками и подрядчиками, работниками по выплате зарплаты, бюджетом. Наша статья ознакомит вас с бухгалтерскими проводками при учете кредиторской задолженности и примерами проводок с пояснениями.
За первые четыре месяца этого года розничное кредитование обновило сразу несколько рекордов.
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Для предпринимателей приём безналичной оплаты до сих пор связан с дополнительными расходами. Однако именно эквайринг в торговой точке является важной составляющей успешных продаж. По статистике, более 68 % клиентов расплачиваются за покупки картами и смартфонами. Чтобы наладить бизнес-процессы, угодить клиентам и при этом сэкономить, важно снабдить точку всевозможными способами приёма платежей.
Налоговики собрались проводить рейдовые проверки заключения трудовых договоров с наемными рабочими. Мало того, что непонятно, с чего вдруг за такие вопросы взялась ФНС. а не Роструд, так еще и проверки — не просто проверки, а «рейды». Что дальше — набег, атака, вылазка?
Начиная проверку, инспектор ГИТ попросит у вас несколько трудовых договоров, чтобы изучить, все ли в них соответствует ТК РФ. И отнюдь не случайно: в них почти всегда есть ошибки. Они кажутся небольшими, но могут привести к серьезным штрафам.
11 июня 2021 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку на 0.5 процентных пункта. То есть ключевая ставка повысилась с 5 до 5,5%.
На вопросы об указе Собянина отвечает налоговый консультант, глава S4 Consulting Айгуль Шадрина.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 21-1/ООГ-3848 от 26.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/39611 от 24.05.2021
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-69728/2020 от 09.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/36877 от 14.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для компонента вакцины «ЭпиВакКорона» нельзя применять НДС 10 %
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-2354/21 от 12.05.2021
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