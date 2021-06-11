💻 Компанию можно оштрафовать за непредставление документов при налоговой проверке из-за поломки компьютера

Компании придется заплатить штраф за непредставление документов при налоговой проверке. Даже если причина непредставления — поломка компьютера.
Такое решение принял АС Уральского округа в постановлении от 12.05.2021 № Ф09-2354/21 по делу № А60-44504/2020.
Компания представила налоговикам документы, истребуемые при налоговой проверке, с опозданием и не в полном объеме. По словам организации, некоторые документы отсутствуют из-за поломки жесткого диска, на котором они хранились в электронном виде. ФНС выписала компании штраф.
АС указал, что компания должна хранить бухгалтерские документы не менее 5 лет. При утрате документов надо:
- создать комиссию по расследованию пропажи, гибели документов;
- привлечь виновных лиц к ответственности, если утеря документов была сделана намеренно;
- оформить подтверждение утраты;
- уведомить ФНС;
- провести инвентаризацию для обоснования отражения убытков;
- восстановить утерянные документы.
Компания не проводила такие процедуры, а просто уведомила ФНС. Суд отметил, что организация не приняла никаких мер для восстановления утерянной информации. Поэтому штраф законен.
Стоит отметить, что налоговики имеют право затребовать любые документы в ходе налоговой проверки. Более подробно об этом читайте в данной новости.