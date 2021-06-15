Как появился и как может измениться налог на прибыль, и что сейчас надо про это знать

В мае этого года Михаил Мишустин предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для компаний, которые выводят дивиденды, а также проценты и роялти из России.

А 9 июня 2021 года замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью Forbes говорил о налоге на прибыль и возможности введения повышенной ставки: «Сейчас обсуждается идея введения повышенной ставки налога на прибыль организаций в том случае, если объем дивидендных выплат превышает разумные значения. Мы пока только на этапе проработки концепции». Минфин рассматривает возможность повышения налоговой ставки до 25-30%.

Историческая справка

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. В современном налоговом законодательстве России ему уделяется особое значение. В Налоговом кодексе налогу на прибыль посвящена глава 25, которая так и называется «Налог на прибыль организаций». Глава введена в НК РФ с 1.01.2002 года.

Интересный факт. В период возрастания влияния Московского княжества пополнение казны шло за счёт больших поборов с городов. Из разных населенных пунктов в Москву ехали челобитчики с жалобами на высокие налоги. По историческим свидетельствам известно, что челобитчики просили в слёзных жалобах великого князя, позже царя, восстановить справедливость. Часто царь жестоко наказывал жалобщиков для устрашения остальных подданных. Считается, что именно в те времена и появилось знаменитая фраза «Москва слезам не верит».

Первое упоминание в истории Российского государства прототипа налога на прибыль относится к XVII веку, только в тот период налог не имел конкретного названия или определения. В основном этот налог платили городские жители, представители торговли и ремесленного класса.

После появления купеческих гильдий по указу Петра I все купцы стали облагаться единым 40-алтынным подушным окладом и отдельными дополнительными сборами с определенных видов промысла. Но Екатерина II полностью отменила все предыдущие налоги и сборы, касающиеся купеческого сословия. Она провела реформу, по которой купечество было разделено на три гильдии пропорционально размеру капитала. Для купцов был установлен гильдейский сбор от величины капитала в размере 1%.

В начале XIX века после промышленного переворота формируется новый класс предпринимателей. В 1863 году принимается положение «О пошлинах за право торговли и других промыслов». В соответствии с этим документом, все предприниматели были обязаны приобретать свидетельства на право торговли для осуществления своей торговой или промышленной деятельности. Именно это свидетельство позволяло государству взимать налоги, предъявлять требования к предпринимателям и, контролировать их. Однако надзор над торговлей был очень слабым, предприниматели уже тогда ухитрялись уходить от налогов, например, приобретая торговое свидетельство более низкого разряда. Формально торговец имел необходимый документ, но платил за него гораздо меньше.

Складывающаяся налоговая система имела бессвязный и несистематический характер, тяжесть налогового бремени была мало соизмерима с возможностями налогоплательщиков.

Министерство финансов во главе с С.Ю.Витте в 1898 году приняло решение разработать новую систему налогов, и в следующем году появилось положение «О государственном промысловом налоге». Промысловый налог имел сложную структуру и состоял из двух налогов: основного и дополнительного. Этот налог просуществовал вплоть до революции 1917 года.

Советская власть практически ликвидировала существовавшую налоговую систему. В первые годы советской власти были введены ряд хаотичных налогов: на граммофоны, на бобровые шапки и воротники, на выездных лошадей и т. п. Но в 1921 году восстановили часть дореволюционных налогов, в том числе и промысловый. Прямые налоги составили основу налоговой системы и обеспечивали треть всех поступлений в бюджет.

Реформы 1930-1932 гг. положили конец налоговой системе периода НЭПа. Для государственных предприятий было введено два принципиально новых налога: налог с оборота и отчисления от прибыли. Система акцизов была полностью упразднена. Для кооперативных предприятий были введены налог с оборота и подоходный налог.

Однако советская налоговая система стала еще сложнее с введением огромного количества налоговых ставок: в середине 1933 года их было более 400, а в 1937 году стало уже 1109.

В конце 70-х годов финансовая система СССР от налогов перешла к административным методам изъятия прибыли предприятий. Отчисления в бюджет происходили в форме нормативных методов распределения прибыли.

Обратный процесс перехода от механизма распределения прибыли между предприятием и государственным бюджетом к налоговой системе проходил в период с 1984 по 1990 год. А с 1990 г. началось полномасштабное восстановление налоговой системы. Основы формирования современного налога на прибыль организаций были заложены именно в этот период.

С 1 января 1991 года вступил в силу закон СССР N 1560-1 «О налогах с предприятий, объединений и организаций», который комплексно регулировал налогообложение предприятий. Этот закон фактически утратил силу на территории России в связи с принятием Закона РФ от 27.12.1991 N 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций». Результатом принятия этих законов стало установление единого подхода к налогообложению предприятий независимо от их организационно-правовой формы. Однако постоянные изменения законодательных норм влекли за собой изменения ставок по этому налогу.

Завершающим этапом формирования налоговой системы в России стало введение Налогового кодекса в 1998 году. Принятие кодекса позволило систематизировать действующие нормы и положения, регулирующие процесс налогообложения, привести их в упорядоченную и единую систему.

В современной России

Появление налога на прибыль — это результат естественного развития налоговых правоотношений и повышения финансовой грамотности законодательной власти в России.

В 1995–2001 годах базовая ставка налога составляла 35 % и была выше для банков, страховщиков и др.

В 2002 году была принята 25 глава НК РФ «Налог на прибыль организаций» и налог принял ту форму, в которой мы знаем его сейчас.

В 2002–2008 годах была установлена унифицированная ставка налога в 24%.

С 2009 года ставка по налогу на прибыль была снижена до 20 процентов, из которых 2% зачислялось в федеральный бюджет и 18% — в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).

В соответствии с той же статьей 284 НК РФ установлено, что с 2017 по 2024 год в федеральный бюджет будет зачисляться несколько больше — 3%, а в бюджет субъекта РФ — 17%. Ставка налога при этом не изменяется.

Таким образом, на протяжении всей истории России прибыль предприятий, так или иначе, подлежала обложению налогами и сборами, а поступления от них всегда составляли существенную часть доходов государственного бюджета, несмотря на все изменения в законодательстве.

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2019-2020 гг.

виды налогов млрд. руб. 2019 2020 темп, % НДС 4 257,8 4 268,6 100,3 НДФЛ 3 955,2 4 251,9 107,5 Налог на прибыль 4 543,1 4 018,1 88,4 НДПИ 6 106,4 3 953,6 64,7 Акцизы 1 277,5 1 833,2 143,5 Имущественные налоги 1 350,8 1 357,9 100,5

Я считаю, что налог на прибыль организаций — это самый сложный налог.

Плательщики налога на прибыль указаны в ст. 246, ст. 246.2, 247 НК РФ, а кто попал под освобождение или может применять льготный режим — в ст. 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ.

Этот налог установлен только для юридических лиц. Объектом налогообложения является прибыль юридического лица, то есть разница между его доходами и расходами. Надо очень хорошо ориентироваться в статьях 25 главы и точно понимать — что можно принимать в состав расходов и уменьшать налогооблагаемую базу, а что нельзя.

Если доходы выше расходов, то появляется обязанность платить налог на прибыль. Налоговая база — денежное выражение прибыли. Чтобы определить налоговую базу, требуется рассчитать доходы и расходы, а для этого нужен налоговый учет (ст. 313 НК РФ).

Налоговый учет — система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Это сложная система, с которой далеко не каждый бухгалтер в состоянии справиться. Кроме непростого порядка определения налоговой базы, в отношении разных доходов налог на прибыль рассчитывается по разным ставкам. Порядок применения ставок, как я уже писала выше, установлен статьей 284 НК РФ.

Основной ставкой в 20% облагается большая часть доходов за вычетом соответствующих расходов. Существуют и другие ставки налога на прибыль: 0% применяется, например, для образовательных и медицинских учреждений, а 13% для российских организаций, получающих дивиденды. Помимо этого, существуют ставки в размере 9%, 10% и 15%. Чтобы разбираться во всех тонкостях применения ставок, нужно быть большим профессионалом и внимательно следить за изменениями законодательства.

Что может поменяться

В 2021 году был уточнен порядок распределения прибыли между обособленными подразделениями и порядок применения нулевой ставки при продаже долей и акций, а также формула расчета дивидендов. Снизили ставку по налогу на прибыль для IT-компаний.

Однако все чаше налогоплательщики получают сообщения из официальных источников, что налоги будут продолжать расти. Стоило только Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодного послания Федеральному собранию заявить, что власти проведут донастройку налогового законодательства, которая будет учитывать, как бизнес использует полученную прибыль, то сразу же все заговорили про увеличение налога на прибыль до 30%. Оно и понятно. Чуть ли не единственным и «недорогим» способом получить наличные денежные средства на сегодняшней момент остается выплата дивидендов.

Конечно же, в Минфине пока «только обсуждают» возможность повышения ставки налога на прибыль, а повышенный налог могут ввести лишь для организаций, у которых объем дивидендных выплат превышает разумные значения, как заявил представитель министерства. Но что такое разумные значения? Кто будет их устанавливать и как? Чиновники предлагают отталкиваться от соотношения уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании.

В рамках отчета о работе правительства за 2020 год Михаил Мишустин отметил, что за 2019 год российские компании вывели за рубеж дивиденды, проценты и роялти в размере более 4 трлн рублей. Основные юрисдикции, куда выводились денежные средства, — это Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды. В настоящее время Кипр, Мальта и Люксембург уже согласились на изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения, Нидерланды — отказались. Госдума уже приняла закон о денонсации соглашения в этой страной. Дальнейшему пересмотру будут подлежать все международные соглашения со странами, через которые идут основные потоки вывода капитала из России.

Есть серьезные опасения, что ставку налога на прибыль могут поднять для всех юридических лиц и дать налоговый вычет компаниям, которые инвестируют в бизнес внутри страны.

Свобода предпринимательства, где ты?

Чиновники говорят, что если решение повысить ставку налога на прибыль примут, то конкретные параметры сообщат к концу лета. Что ж, осталось ждать не долго, лето уже вступило в свои права.